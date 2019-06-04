القبض على 25 تاجر مخدرات بحملة مكبرة بالجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

مخدرات

لا تدخر قوات الشرطة جهدا في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.

أسفرت جهود الحملات تحت إشراف اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، وبمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، عن ضبط 37 متهما في قضايا اتجار في المخدرات، عُثر بحيازتهم على 1635 جرام حشيش، و56 جرام هيروين و292 قرصا مخدرا و790 جراما من مخدر الإستروكس. كما ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على متهم في قضية دفاع عن النفس بحوزته