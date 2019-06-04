جريمة

3 مصابين في مشاجرة بسبب الاختلاف على يوم العيد

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م
مشاجرة - صورة أرشيفية
مشاجرة - صورة أرشيفية
أصيب 3 أشخاص من قرية العدل بالنوبارية في محافظة البحيرة، مساء أمس الإثنين، بجروح في مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات على رؤية هلال شهر شوال، وما إذا كان يوم الثلاثاء أو الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وجرى نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، حيث وصل اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة غرب النوبارية، بورود بلاغ من المستشفى المركزى، بوصول كلًا من "ش. ع. ا."، 42 عامًا، و"أ. ش. ع."، 17 عامًا، و"ج. ا. ع."، 29 عامًا، من إحدى قرى النوبارية، مصابين بجروح رضية بفروة الرأس.
وانتقل الرائد محمود يونس رئيس مباحث غرب النوبارية، إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين، بدأت بخلافات على رؤية هلال شهر شوال، إذ انقسموا إلى رأيين الأول يؤكد أن أول أيام عيد الفطر المبارك، سيكون الثلاثاء، والثاني يؤكد أنه الأربعاء،، وتطورت إلى تعارك وتشابك. وأسفرت المشاجرة، عن إصابة كلًا من
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العاب-نارية

ضبط 580 ألف قطعة ألعاب نارية في الجمالية

قبيل ساعات من استقبال عيد الفطر المبارك، تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لإحكام قبضتها على مختلف الأسواق، وضبط الأسعار، والتصدي لظاهرة الغش التجاري من أصحاب المصانع والمخازن لاسيما السلع التي يتم طرحها بكميات كبيرة في الأسواق واستغلال إقبال المواطنين على تلك السلع خاصة الألعاب النارية التي يحرص الأطفال على شرائها طوال أيام العيد، وسط توجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتشديد الرقابة على المحال التجارية والأسواق والمكتبات أيضا.
المرور‎ (2)

مرور الجيزة تحرر 995 مخالفة انتظار خاطئ خلال 24 ساعة

واصل رجال المرور جهودهم أملا في الوصول إلى أعلى معدلات السيولة المرورية بمختلف الشوارع والميادين، في محافظة الجيزة خلال شهر رمضان الكريم، وشنَّ ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، حملات مكبرة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 3378 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 995 مخالفة انتظار خاطئ، و350 مخالفة متنوعة.
مخدر-الحشيش

ضبط حشيش وإستروكس في حملات أمنية بالقاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حملات أمنية لضبط حائزي المواد المخدرة، تزامناً مع عيد الفطر، ففي مدينة بدر، بعد تعدد البلاغات ضدهم، نجح ضباط مباحث القاهرة في القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين تخصص في الاتجار بالمخدرات وبحوزتهم نصف كيلو حشيش، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ضبط وحدة مباحث قسم شرطة بدر، 4 عناصر إجرامية، سبق اتهام اثنين منهم فى 9 قضايا، حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهم بالحى الأول بدائرة القسم وبحوزتهم (فرد روسى وطلقتان لذات العيار- كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام- مبلغ مالى)،
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

فحص 9 حالات اشتباه ضبطوا في المنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
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خناقة-مشاجرة-بلطجة

قتيل و3 مصابين في مشاجرة «الخرطوش» بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون بطلقات خرطوش، اليوم الأربعاء، إثر وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي "الخماري وحزيمة"، بقرية محلة فرنوى التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة بسبب خلافات بينهم سابقة، وتم نقل المصابين لمستشفى شبراخيت العام لتلقى العلاج اللازم والجثة بمشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة، وتم انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث وفريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثة لتحديد سبب الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

إصابة 3 أمناء شرطة في تصادم 3 سيارات بالبحيرة

أصيب ثلاثة أمناء شرطة بكدمات وسحجات وجروح، في حادث تصادم بين ثلاثة سيارات، وقع ظهر اليوم الأربعاء، عند الكيلو 122 بالطريق الصحراوى بنطاق مركز شرطة وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لعمل الفحوصات اللازمة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. بداية الواقعة، بتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي عند الكيلو 122 بنطاق المركز.
قتل

شاب يقتل شقيقه الأكبر في نهار رمضان ببني سويف

لقي فلاح مصرعه على يد شقيقه الأصغر، باستخدام سلاح أبيض "سكين" بعد معاتبته لوجود خلاف مع عمه بسبب الأسبقية على ري قطعة أرض زراعية بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف. تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بوصول "نبيل.ح.ن، 30 سنة، فلاح جثة هامدة إلى مستشفى الواسطى المركزي بعد إصابته بجرحين نافذين بالصدر من الناحية اليسرى، وجرح نافذ بالعضد الخلفي للذراع اليسرى، وجرحين نافذين بالظهر من الجهتين اليسرى واليمنى.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (6)

إخلاء سبيل سائق فى حادث مصرع 3 تجار بالشيخ زايد

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل قائد سيارة نقل «مقطورة» بضمان محل إقامته، بعد التحقيق معه فى حادث مصرع 3 تجار، خلال حادث تصادم سيارة ربع نقل يستقلونها بالمقطورة قيادة الأول، على الطريق الإقليمي، أمس، وذلك بعدما تبين وقوع الحادث رغمًا عن السائق المخلى سبيله، ولسبب لا دخل لإرادته فيه، إذ كان يحاول دخول مزرعة ينقل منها مواد غذائية إلى مصانع، وتصادف دورانه مع قدوم سيارة الضحايا مسرعة، فاصطدموا بمقطورته من الخلف، ما أدى إلى تحطم سيارتهم ومصرعهم جميعًا.
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