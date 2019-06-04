3 مصابين في مشاجرة بسبب الاختلاف على يوم العيد

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

مشاجرة - صورة أرشيفية

أصيب 3 أشخاص من قرية العدل بالنوبارية في محافظة البحيرة، مساء أمس الإثنين، بجروح في مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات على رؤية هلال شهر شوال، وما إذا كان يوم الثلاثاء أو الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وجرى نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، حيث وصل اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة غرب النوبارية، بورود بلاغ من المستشفى المركزى، بوصول كلًا من "ش. ع. ا."، 42 عامًا، و"أ. ش. ع."، 17 عامًا، و"ج. ا. ع."، 29 عامًا، من إحدى قرى النوبارية، مصابين بجروح رضية بفروة الرأس.

وانتقل الرائد محمود يونس رئيس مباحث غرب النوبارية، إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين، بدأت بخلافات على رؤية هلال شهر شوال، إذ انقسموا إلى رأيين الأول يؤكد أن أول أيام عيد الفطر المبارك، سيكون الثلاثاء، والثاني يؤكد أنه الأربعاء،، وتطورت إلى تعارك وتشابك. وأسفرت المشاجرة، عن إصابة كلًا من