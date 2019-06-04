علامة استفهام 29.. الشيخ منصور سيقتل نوح

تحرير:بيتر مجدي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

محمد رجب في علامة استفهام

«خلاص انتهت» كان هذا هو لسان حال الحلقة 29 من مسلسل علامة استفهام بعد رحلة طويلة من الغموض امتدت طوال شهر رمضان على يد السيناريست إسلام حافظ والمخرج سميح النقاش وفريق عمل المسلسل محمد رجب وهيثم زكي وغيرهم من الممثلين، حيث بدأت تفاصيل الحدوتة الغامضة تتكشف، رغم أنه لم يظهر على ماذا ستنتهي، واتضح أنها دائرة من الشر والأذى بين كل شخصيات المسلسل فجميعهم سبب لغيره الأذى كما تعرض هو للأذى من آخرين، كأنها دائرة مغلقة، فقد بدأت الحلقة بقتل نوح (محمد رجب) قنديل (إسلام حافظ) في المصحة النفسية، بعدما كشفت التفاصيل أن قنديل سبب معاناته وشقيقه جاسر.

بعدها أعلن نوح أنه ينوي قتل دكتور سامح (هيثم زكي)، الذي اتضح أنه ليس هو الآخر ضحية بل متورط في الأحداث بأنه كان على علاقة برحاب (مريهان حسين) وتركها، فأصبحت مريضة نفسية قبل أن تلتقي قنديل عند دكتور طارق علواني (إدوارد) وتقرر مساعدته في الانتقام من عائلة الشواف، بينما اتضح أن ريم خطيبة سامح التي كانت