رياضة

ليفربول: التتويج بدوري الأبطال مجرد بداية

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م
ليفربول
ليفربول
تعهد بيب لايندرز بعدم توقف ليفربول عن السعي نحو الفوز بمزيد من الألقاب بعد فوزه مؤخرًا باللقب السادس له في دوري أبطال أوروبا، وكان لايندرز قد أنهى موسمه الأول بعد عودته للفريق كمدرب مساعد في الجهاز الفني بقيادة يورجن كلوب وتوّجه باللقب الأوروبي الأغلى في مدريد، وذلك بعد فوز الريدز على توتنهام في المباراة النهائية بهدفين عن طريق محمد صلاح وديفوك أوريجي، وهو اللقب الذي احتفل به الآلاف من المناصرين في مدريد ومئات الآلاف من عشاق الريدز في مدينة ليفربول في احتفالية ضخمة مع لاعبي وأفراد الجهاز الفني الذين جابوا مدينة ليفربول على متن حافلة مكشوفة.
ويرى لايندرز أن نشوة الفوز التي يشعر بها اللاعبون والمشجعون يجب أن يتم استغلالها لتكون نقطة انطلاق الفريق نحو المزيد من الانتصارات والإنجازات، وقال المدرب الهولندي: "أنا فخور جدًا بفوزنا. لطالما حلمت بجلب هذه الكأس إلى ليفربول وأنا صغير. أعتقد أن الروح العالية التي يتحلى بها اللاعبون كانت هي المكون
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بيير-ايميريك-اوباميانج

أرسنال يتلقى عرضًا ضخمًا لضم أوباميانج

تلقى أرسنال عرضًا من فريق شنغهاي إس أي بي جي الصيني، لضم مهاجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج البالغ من العمر 29 عامًا، وعرض النادي الصيني على أوباميانج الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني، في الوقت الذي يحصل فيه مع المدفعجية على 190 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ويأتي ذلك بعدما فقد أرسنال فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بخسارته في نهائي الدوري الأوروبي منذ أيام أمام تشيلسي بنتيجة 4-1، وإنهاء الدوري بعيدًا عن المراكز الأربعة الأولى.
صديقة-نيمار (2)

تطورات مثيرة في قضية اتهام نيمار بالاغتصاب

قرر أحد المحامين المدافعين عن عارضة الأزياء التي تتهم المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا باغتصابها التخلي عن القضية،قائلا إنها كذبت في روايتها الخاصة بالاتهام، ووفقا لخطاب نشره برنامج (جورنال ناسيونال) الإخباري البرازيلي، فقد ذكر مكتب المحامي جوزيه إدجارد دا كونيا بوينو في الرسالة أنه في البلاغ المقدم للشرطة رويت أحداثا "مختلفة عن التي وصفت" في البداية أمام الدفاع، الذي قالت أمامه إنها ضحية لاعتداء وليس لاغتصاب، وأضاف: "بسبب الغضب أو الانتقام، سجلت في البلاغ أحداثا وصفت بما يتعارض مع الوقائع التي روتها"، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الأسبانية.
مانشستر-يونايتد‎

متى سيتم الإعلان عن جدول البريميرليج؟

وصل موسم 2018/ 19 إلى نهايته في جميع أنحاء أوروبا، ولكن التخطيط للموسم القادم قد بدأ بالفعل، وسيبدأ تقويم مانشستر يونايتد لموسم 2019/ 20 في التبلور وسوف تبدأ الإثارة في الواقع، عندما يتم نشر جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعد أقل من أسبوعين، حيث سيتم الإعلان الرسمي يوم الخميس 13 يونيو، وهو واحد فقط من عدة تواريخ مميزة لمشجعي مانشستر يونايتد هذا الصيف، وستقام الجولة الافتتاحية لمباريات البريميرليج 2019/ 20 في نهاية الأسبوع الموافق 10/ 11 اغسطس، مع انتهاء الموسم في 17 مايو 2020.
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محمد-صلاح‎ (1)

صلاح يدخل التاريخ بهدف في شباك توتنهام

نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في تسجل هدف التقدم في مرمى توتنهام، خلال المواجهة التي تقام حاليًا على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، ضمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، ليلحق بعظماء إفريقيا الذين تمكنوا من التسجيل في نهائي دوري الأبطال وهم: رابح ماجر مع بورتو عام 1987 وصامويل إيتو مع برشلونة عامي 2006 و2009 وديديه دروجبا مع تشيلسي عام 2012، وأخيرًا ساديو ماني مع ليفربول الموسم الماضي.
صلاح

صلاح يكشف عن كيفية تطوره تهديفيا (حوار)

أجرى نجم كرة القدم الإنجليزية جاري لينكر حوارًا مع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح عبر محطة "بي تي سبورت"، تطرق خلاله للحديث عن الكثير من الأمور، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه ليفربول لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت أمام توتنهام، على ملعب واندا متروبوليتانو في تمام الساعة التاسعة مساء، وتحدث صلاح عن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في كييف، الذي خسره ليفربول بنتيجة 3-1 أمام ريال مدريد، والذي خرج منه مصابًا في الكتف في الشوط الأول من المباراة.
ليفربول‎

الموعد والقنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم السبت، صوب ملعب «واندا متروبوليتانو» معقل فريق أتليتكو مدريد الإسباني، حيث يصطدم ليفربول بنظيره توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يتطلع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح للتتويج بلقبه الأول مع ليفربول، والتتويج باللقب الأقوى على صعيد القارة العجوز، ليصبح أول مصري يتوج بذلك اللقب وثالث لاعب عربي بعد كل من رابح ماجر وأشرف حكيمي، كما يتطلع صلاح أيضًا لتعويض خيبة أمل الموسم الماضي عندما خسر في المباراة النهائية أمام ريال مدريد.
كلوب‎

كلوب: لم أتعلم شيئًا من خسارة النهائيات

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أن فريقه مختلفًا تمامًا عن الذي ظهر في الموسم الماضي بنهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يتغير حظه مع المباريات النهائية للبطولات، التي عانى فيها كثيرًا. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم الجمعة، استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام غدًا السبت، بين ليفربول وتوتنهام، قائلًا: "إذا كنت أنا السبب في خسارة 6 نهائيات لذلك يجب على الجميع أن يقلق بشأني، أصبحنا أكثر نضجًا، ولدينا فرصة من أجل التتويج باللقب الأوروبي، لا أعتقد أنه لدي مسيرة غير محظوظة".
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