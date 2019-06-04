ليفربول: التتويج بدوري الأبطال مجرد بداية

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

ليفربول

تعهد بيب لايندرز بعدم توقف ليفربول عن السعي نحو الفوز بمزيد من الألقاب بعد فوزه مؤخرًا باللقب السادس له في دوري أبطال أوروبا، وكان لايندرز قد أنهى موسمه الأول بعد عودته للفريق كمدرب مساعد في الجهاز الفني بقيادة يورجن كلوب وتوّجه باللقب الأوروبي الأغلى في مدريد، وذلك بعد فوز الريدز على توتنهام في المباراة النهائية بهدفين عن طريق محمد صلاح وديفوك أوريجي، وهو اللقب الذي احتفل به الآلاف من المناصرين في مدريد ومئات الآلاف من عشاق الريدز في مدينة ليفربول في احتفالية ضخمة مع لاعبي وأفراد الجهاز الفني الذين جابوا مدينة ليفربول على متن حافلة مكشوفة.

ويرى لايندرز أن نشوة الفوز التي يشعر بها اللاعبون والمشجعون يجب أن يتم استغلالها لتكون نقطة انطلاق الفريق نحو المزيد من الانتصارات والإنجازات، وقال المدرب الهولندي: "أنا فخور جدًا بفوزنا. لطالما حلمت بجلب هذه الكأس إلى ليفربول وأنا صغير. أعتقد أن الروح العالية التي يتحلى بها اللاعبون كانت هي المكون