جريمة

يقطعونها ويسحبونها بلودر.. ضبط عصابة كابلات بالتجمع

تحرير:سماح عوض الله ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م
حملة أمنية- أرشيفية
حملة أمنية- أرشيفية
تمكن رجال المباحث بالقاهرة من كشف غموض سرقة كابلات نحاسية من غرف التليفونات بمنطقة التجمع الخامس، إذ تبين قيام تشكيل عصابي مكون من 11 متهمًا بينهم مسجلون جنائيًا يتحركون فى سيارة ولودر، يكسرون أبواب غرق التليفونات ويقطعون الكابلات بمنشار حديدي، ثم يسحبون الكالبلات من مكانها باستخدام لودر، وترصدت قوة أمنية المتهمين، وتمكنت من القبض عليهم متلبسين بسرقة الكابلات النحاسية الخاصة بغرف التليفونات الأرضية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة للتحقيق.
معلومات بشأن المتهمين دفعت قوات الأمن لتحريك دورية للمرور لملاحظة الحالة الأمنية بالحى الأول، ورصدت القوة الأمنية متهمين يسرقون كابلات، وتبين أنهم 11 شخصا، ثلاثة منهم مسجلين خطرا، وتبين توقفهم أمام سيارة ملك وقيادة أحدهم وكذا لودر بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهم، وكان بحوزتهم منشار حديدي وسلسلة حديد
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سرقة-شقق

بـ«أجنة وشاكوش».. سقوط لص المساكن بالمعادي

شهدت منطقة المعادي العديد من وقائع سرقة الشقق، عن طريق كسر الكالون، وبعد أن تعددت البلاغات تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم بعدما اعتاد ممارسة نشاطه الإجرامي فى مجال سرقة المساكن. تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات وتحريات لمباحث شرطة المعادى، بقيام أحد الأشخاص، 38 سنة، مقيم بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه فى 16 قضية آخرها قضية "سرقة مساكن"، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال حوادث سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون"، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه.
العاب-نارية

ضبط 580 ألف قطعة ألعاب نارية في الجمالية

قبيل ساعات من استقبال عيد الفطر المبارك، تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لإحكام قبضتها على مختلف الأسواق، وضبط الأسعار، والتصدي لظاهرة الغش التجاري من أصحاب المصانع والمخازن لاسيما السلع التي يتم طرحها بكميات كبيرة في الأسواق واستغلال إقبال المواطنين على تلك السلع خاصة الألعاب النارية التي يحرص الأطفال على شرائها طوال أيام العيد، وسط توجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتشديد الرقابة على المحال التجارية والأسواق والمكتبات أيضا.
المرور‎ (2)

مرور الجيزة تحرر 995 مخالفة انتظار خاطئ خلال 24 ساعة

واصل رجال المرور جهودهم أملا في الوصول إلى أعلى معدلات السيولة المرورية بمختلف الشوارع والميادين، في محافظة الجيزة خلال شهر رمضان الكريم، وشنَّ ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، حملات مكبرة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 3378 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 995 مخالفة انتظار خاطئ، و350 مخالفة متنوعة.
مخدر-الحشيش

ضبط حشيش وإستروكس في حملات أمنية بالقاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حملات أمنية لضبط حائزي المواد المخدرة، تزامناً مع عيد الفطر، ففي مدينة بدر، بعد تعدد البلاغات ضدهم، نجح ضباط مباحث القاهرة في القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين تخصص في الاتجار بالمخدرات وبحوزتهم نصف كيلو حشيش، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ضبط وحدة مباحث قسم شرطة بدر، 4 عناصر إجرامية، سبق اتهام اثنين منهم فى 9 قضايا، حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهم بالحى الأول بدائرة القسم وبحوزتهم (فرد روسى وطلقتان لذات العيار- كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام- مبلغ مالى)،
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حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

مكافحة المخدرات تطارد تجار الكيف في 5 محافظات

أعدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقطاع الأمن المركزى، وفروعها الجغرافية بمختلف مديريات الأمن في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتكثيف توجيه الحملات الأمنية لملاحقة وضبط حائزي المواد المخدرة، والمتاجرين بها والقائمين عليها، والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 10 قضاية اتجار في المواد المخدرة بإجمالي 11 متهما.
حمله-ازاله (6)

أمن الجيزة يشن حملة لاستعادة المظهر الحضاري بأكتوبر

توجيهات مستمرة من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه بالعمل على تحقيق مبدأ الردع العام والوجود الشرطي الفعال، الأمر الذي ترجمته مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة بتكثيف الحملات التفتيشية بحثا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع من خلال جهود إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.
سيارات-شرطة

القول «309» يحكم قبضته على الطالبية

واصل ضباط القول الأمني (309) جهودهم في مجال فرض السيطرة الأمنية بدائرة قسم شرطة الطالبية غربي الجيزة؛ لضبط الخارجين على القانون وتجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والهاربين من الأحكام القضائية والمراقبة الشرطية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها في مجال المنع والكشف، وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت جهود القول الأمني عن ضبط عدد من حالات الاشتباه يجري فحصها جنائيا تحت إشراف اللواء محمد الألفي، نائب مدير مباحث الجيزة.
حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

ضبط 21 هاربا و9 حالات اشتباه في الهرم

أعدت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية موسعة تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة؛ لضبط الخارجين على القانون، وإزالة جميع الإشغالات التي تعيق حركة سير المواطنين والسيارات، في المنطقة الأثرية بالهرم، وتمكنت الحملة على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، من ضبط 9 مشتبهين بهم في ارتكابهم جرائم سرقات ونشل مبلغ عنها، وجار توقيع الكشف الجنائي عليهم، وفحص الأوصاف الواردة فى المحاضر المقيدة ضد مجهول؛ لبيان إمكان التعرف على ارتكاب أحدهم وقائع منها من عدمه.
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