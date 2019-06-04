يقطعونها ويسحبونها بلودر.. ضبط عصابة كابلات بالتجمع

تحرير:سماح عوض الله ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

حملة أمنية- أرشيفية

تمكن رجال المباحث بالقاهرة من كشف غموض سرقة كابلات نحاسية من غرف التليفونات بمنطقة التجمع الخامس، إذ تبين قيام تشكيل عصابي مكون من 11 متهمًا بينهم مسجلون جنائيًا يتحركون فى سيارة ولودر، يكسرون أبواب غرق التليفونات ويقطعون الكابلات بمنشار حديدي، ثم يسحبون الكالبلات من مكانها باستخدام لودر، وترصدت قوة أمنية المتهمين، وتمكنت من القبض عليهم متلبسين بسرقة الكابلات النحاسية الخاصة بغرف التليفونات الأرضية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

معلومات بشأن المتهمين دفعت قوات الأمن لتحريك دورية للمرور لملاحظة الحالة الأمنية بالحى الأول، ورصدت القوة الأمنية متهمين يسرقون كابلات، وتبين أنهم 11 شخصا، ثلاثة منهم مسجلين خطرا، وتبين توقفهم أمام سيارة ملك وقيادة أحدهم وكذا لودر بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهم، وكان بحوزتهم منشار حديدي وسلسلة حديد