رسميًا.. المصري يشارك في بطولة الكونفدرالية

تحرير:أحمد بركات ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

المصرى البورسعيدى

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر مشاركة رابع مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل، وقال عامر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن تأخر مباريات بطولة كأس مصر جعل من الصعب الحصول على استثناء من الاتحاد الإفريقي لحين انتهاء بطولة كأس مصر لما بعد بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، واختيار بطلها للمشاركة في الكونفدرالية المقبلة.

وضمن النادي المصري رسميًا الحصول على المركز الرابع لبطولة الدوري الممتاز بعد تعادل المقاولون العرب سلبيًا مع بتروجت، وذلك بعد نهاية الجولة الـ 34 من بطولة الدوري،أمس الإثنين. وجاء تأخر البطولة بسبب الكثير من المؤجلات التي حدثت في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي، والذى اعتبره البعض أنه