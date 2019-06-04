رياضة

رسميًا.. المصري يشارك في بطولة الكونفدرالية

تحرير:أحمد بركات ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
المصرى البورسعيدى
المصرى البورسعيدى
كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر مشاركة رابع مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل، وقال عامر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن تأخر مباريات بطولة كأس مصر جعل من الصعب الحصول على استثناء من الاتحاد الإفريقي لحين انتهاء بطولة كأس مصر لما بعد بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، واختيار بطلها للمشاركة في الكونفدرالية المقبلة.
وضمن النادي المصري رسميًا الحصول على المركز الرابع لبطولة الدوري الممتاز بعد تعادل المقاولون العرب سلبيًا مع بتروجت، وذلك بعد نهاية الجولة الـ 34 من بطولة الدوري،أمس الإثنين.  وجاء تأخر البطولة بسبب الكثير من المؤجلات التي حدثت في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي، والذى اعتبره البعض أنه
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أرسنال يتلقى عرضًا ضخمًا لضم أوباميانج

تلقى أرسنال عرضًا من فريق شنغهاي إس أي بي جي الصيني، لضم مهاجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج البالغ من العمر 29 عامًا، وعرض النادي الصيني على أوباميانج الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني، في الوقت الذي يحصل فيه مع المدفعجية على 190 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ويأتي ذلك بعدما فقد أرسنال فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بخسارته في نهائي الدوري الأوروبي منذ أيام أمام تشيلسي بنتيجة 4-1، وإنهاء الدوري بعيدًا عن المراكز الأربعة الأولى.
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تطورات مثيرة في قضية اتهام نيمار بالاغتصاب

قرر أحد المحامين المدافعين عن عارضة الأزياء التي تتهم المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا باغتصابها التخلي عن القضية،قائلا إنها كذبت في روايتها الخاصة بالاتهام، ووفقا لخطاب نشره برنامج (جورنال ناسيونال) الإخباري البرازيلي، فقد ذكر مكتب المحامي جوزيه إدجارد دا كونيا بوينو في الرسالة أنه في البلاغ المقدم للشرطة رويت أحداثا "مختلفة عن التي وصفت" في البداية أمام الدفاع، الذي قالت أمامه إنها ضحية لاعتداء وليس لاغتصاب، وأضاف: "بسبب الغضب أو الانتقام، سجلت في البلاغ أحداثا وصفت بما يتعارض مع الوقائع التي روتها"، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الأسبانية.
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متى سيتم الإعلان عن جدول البريميرليج؟

وصل موسم 2018/ 19 إلى نهايته في جميع أنحاء أوروبا، ولكن التخطيط للموسم القادم قد بدأ بالفعل، وسيبدأ تقويم مانشستر يونايتد لموسم 2019/ 20 في التبلور وسوف تبدأ الإثارة في الواقع، عندما يتم نشر جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعد أقل من أسبوعين، حيث سيتم الإعلان الرسمي يوم الخميس 13 يونيو، وهو واحد فقط من عدة تواريخ مميزة لمشجعي مانشستر يونايتد هذا الصيف، وستقام الجولة الافتتاحية لمباريات البريميرليج 2019/ 20 في نهاية الأسبوع الموافق 10/ 11 اغسطس، مع انتهاء الموسم في 17 مايو 2020.
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نص خطاب تأجيل مواجهة الأهلي والمقاولون في الدوري

حصلت «التحرير» على نسخة من نص الخطاب الذي أرسله مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لناديي الأهلي والمقاولون، بشأن تأجيل مباراتهما التي كان مقررا لها مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، حيث استقر مجلس الجبلاية على تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى، وذلك قبل ساعات من عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الاتحاد، لمناقشة مصير مسابقة الدوري الممتاز، بعد اعتراض عدد من الأندية على مواعيد الجولة الأخيرة للدوري، وعلى رأسها أندية الأهلي وبتروجيت وحرس الحدود.
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الأهلي يعلق على حقيقة تأجيل مواجهة المقاولون

رفض النادي الأهلي فكرة تأجيل مباراة المقاولون العرب، المقرر لها مساء غدٍ، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، وترحيله مع لقاء القمة أمام الزمالك، لما بعد كأس الأمم الإفريقية، وقال مصدر مسئول بالقلعة الحمراء، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «لن نقبل بأي قرار لا ينفذ مطالبنا الخمسة، ليس كنوع من التعسف أو المزايدة على اتحاد الكرة، ولكن لو تأجل لنهاية الموسم لما بعد أمم إفريقيا، فهذا سيضر بالموسم الكروي المقبل، بل سيقضي عليه قبل أن يبدأ لأن هناك قيدا إفريقيا له مواعيد».
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أبو تريكة يهنئ الزمالك على الفوز بالكونفيدرالية

حرص محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي، والمنتخب الوطني السابق، على تهنئة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالتتويج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، على حساب ضيفه نهضة بركان المغربي، مساء الأحد، في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية. وحسم الفريق الأبيض لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعد فوزه على الفريق المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5- 3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-0، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في المغرب.
مجلس إدارة الأهلي يبدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادًا ع (2)

عامر حسين يرد على بيان الأهلي: لماذا الاعتراض الآن؟

أبدى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، دهشته من البيان الذي أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي، واشترط فيه الأخير استكمال مبارياته في الدوري، وانتهاء مباريات المسابقة بالكامل قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وكشف رئيس لجنة المسابقات في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أنه سبق وأعلن منذ فترة طويلة انتهاء مسابقة الدوري بعد كأس الأمم الإفريقية حال وصول الزمالك إلى نهائي بطولة الكونفيدرالية ولم يعترض أي ناد وقتها، ولا يدري سر اعتراض النادي الأهلي في هذا التوقيت.
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