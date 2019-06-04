جريمة

فحص 9 حالات اشتباه ضبطوا في المنطقة الأثرية

تحرير:محمد الشاملي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م
حملة أمنية
حملة أمنية
أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتم خلالها القبض على 9 حالات اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين بالمكان، لمنع عمليات السرقات والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيًا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية من عدمه. وتمكنت الحملة فى نطاق
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سرقة-شقق

بـ«أجنة وشاكوش».. سقوط لص المساكن بالمعادي

شهدت منطقة المعادي العديد من وقائع سرقة الشقق، عن طريق كسر الكالون، وبعد أن تعددت البلاغات تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم بعدما اعتاد ممارسة نشاطه الإجرامي فى مجال سرقة المساكن. تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات وتحريات لمباحث شرطة المعادى، بقيام أحد الأشخاص، 38 سنة، مقيم بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه فى 16 قضية آخرها قضية "سرقة مساكن"، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال حوادث سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون"، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه.
العاب-نارية

ضبط 580 ألف قطعة ألعاب نارية في الجمالية

قبيل ساعات من استقبال عيد الفطر المبارك، تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لإحكام قبضتها على مختلف الأسواق، وضبط الأسعار، والتصدي لظاهرة الغش التجاري من أصحاب المصانع والمخازن لاسيما السلع التي يتم طرحها بكميات كبيرة في الأسواق واستغلال إقبال المواطنين على تلك السلع خاصة الألعاب النارية التي يحرص الأطفال على شرائها طوال أيام العيد، وسط توجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتشديد الرقابة على المحال التجارية والأسواق والمكتبات أيضا.
المرور‎ (2)

مرور الجيزة تحرر 995 مخالفة انتظار خاطئ خلال 24 ساعة

واصل رجال المرور جهودهم أملا في الوصول إلى أعلى معدلات السيولة المرورية بمختلف الشوارع والميادين، في محافظة الجيزة خلال شهر رمضان الكريم، وشنَّ ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، حملات مكبرة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 3378 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 995 مخالفة انتظار خاطئ، و350 مخالفة متنوعة.
مخدر-الحشيش

ضبط حشيش وإستروكس في حملات أمنية بالقاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حملات أمنية لضبط حائزي المواد المخدرة، تزامناً مع عيد الفطر، ففي مدينة بدر، بعد تعدد البلاغات ضدهم، نجح ضباط مباحث القاهرة في القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين تخصص في الاتجار بالمخدرات وبحوزتهم نصف كيلو حشيش، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ضبط وحدة مباحث قسم شرطة بدر، 4 عناصر إجرامية، سبق اتهام اثنين منهم فى 9 قضايا، حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهم بالحى الأول بدائرة القسم وبحوزتهم (فرد روسى وطلقتان لذات العيار- كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام- مبلغ مالى)،
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ادمان-ادوية-مخدرات (4)

القبض على 37 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

لا تدخر قوات الشرطة جهدا في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
حمله-.ازاله-في-منطقه-الاهرامات (3)

«المرافق» تؤمن إزالة 118 حالة تعد في المنطقة الأثرية

وجهت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
حملة-ازالة-التعديات-والاشغالات-بالمنطقة-الاثرية-بالهرم

أمن الجيزة يتصدى لإشغالات المنطقة الأثرية بالهرم

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

فحص 15 مشتبه بهم وإزالة 289 حالة تعد في الهرم

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
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