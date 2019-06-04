الصين تحتضن كأس الأمم الآسيوية عام 2023

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

كأس أمم آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن حصول الصين على شرف تنظيم نهائيات كأس أمم آسيا عام 2023، وذلك بعد انسحاب منافسيها على الاستضافة كل من كوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند، لتحظى بالتالي الصين بشرف استضافة البطولة للمرة الثانية في تاريخها، بعد استضافتها البطولة في عام 2004، وحينها نجحت في الوصول إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام الساموراي الياباني بنتيجة 3-1، ويعود كأس آسيا بالتالي لتنظمه شرق القارة للمرة الأولى منذ عام 2007، عندما نظمت البطولة كل من إندونيسيا وفيتنام وماليزيا وتيلاند.

وتعد نسخة 2023 هي النسخة رقم 18 في البطولة الآسيوية، وسيشارك في البطولة 24 منتخبًا للمرة الثانية، بعدما شارك هذا العدد من المنتخبات في نسخة الإمارات التي أقيمت في مطلع العام الجاري، وتوج بلقبها منتخب قطر. وتتطلع الصين إلى تقديم نتائج مميزة في البطولة، حيث لم تتوج بلقبه من قبل، واكتفت بالوصول إلى المباراة