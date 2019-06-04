رياضة

الصين تحتضن كأس الأمم الآسيوية عام 2023

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
كأس أمم آسيا
كأس أمم آسيا
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن حصول الصين على شرف تنظيم نهائيات كأس أمم آسيا عام 2023، وذلك بعد انسحاب منافسيها على الاستضافة كل من كوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند، لتحظى بالتالي الصين بشرف استضافة البطولة للمرة الثانية في تاريخها، بعد استضافتها البطولة في عام 2004، وحينها نجحت في الوصول إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام الساموراي الياباني بنتيجة 3-1، ويعود كأس آسيا بالتالي لتنظمه شرق القارة للمرة الأولى منذ عام 2007، عندما نظمت البطولة كل من إندونيسيا وفيتنام وماليزيا وتيلاند.
وتعد نسخة 2023 هي النسخة رقم 18 في البطولة الآسيوية، وسيشارك في البطولة 24 منتخبًا للمرة الثانية، بعدما شارك هذا العدد من المنتخبات في نسخة الإمارات التي أقيمت في مطلع العام الجاري، وتوج بلقبها منتخب قطر. وتتطلع الصين إلى تقديم نتائج مميزة في البطولة، حيث لم تتوج بلقبه من قبل، واكتفت بالوصول إلى المباراة
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بيير-ايميريك-اوباميانج

أرسنال يتلقى عرضًا ضخمًا لضم أوباميانج

تلقى أرسنال عرضًا من فريق شنغهاي إس أي بي جي الصيني، لضم مهاجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج البالغ من العمر 29 عامًا، وعرض النادي الصيني على أوباميانج الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني، في الوقت الذي يحصل فيه مع المدفعجية على 190 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ويأتي ذلك بعدما فقد أرسنال فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بخسارته في نهائي الدوري الأوروبي منذ أيام أمام تشيلسي بنتيجة 4-1، وإنهاء الدوري بعيدًا عن المراكز الأربعة الأولى.
صديقة-نيمار (2)

تطورات مثيرة في قضية اتهام نيمار بالاغتصاب

قرر أحد المحامين المدافعين عن عارضة الأزياء التي تتهم المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا باغتصابها التخلي عن القضية،قائلا إنها كذبت في روايتها الخاصة بالاتهام، ووفقا لخطاب نشره برنامج (جورنال ناسيونال) الإخباري البرازيلي، فقد ذكر مكتب المحامي جوزيه إدجارد دا كونيا بوينو في الرسالة أنه في البلاغ المقدم للشرطة رويت أحداثا "مختلفة عن التي وصفت" في البداية أمام الدفاع، الذي قالت أمامه إنها ضحية لاعتداء وليس لاغتصاب، وأضاف: "بسبب الغضب أو الانتقام، سجلت في البلاغ أحداثا وصفت بما يتعارض مع الوقائع التي روتها"، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الأسبانية.
مانشستر-يونايتد‎

متى سيتم الإعلان عن جدول البريميرليج؟

وصل موسم 2018/ 19 إلى نهايته في جميع أنحاء أوروبا، ولكن التخطيط للموسم القادم قد بدأ بالفعل، وسيبدأ تقويم مانشستر يونايتد لموسم 2019/ 20 في التبلور وسوف تبدأ الإثارة في الواقع، عندما يتم نشر جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعد أقل من أسبوعين، حيث سيتم الإعلان الرسمي يوم الخميس 13 يونيو، وهو واحد فقط من عدة تواريخ مميزة لمشجعي مانشستر يونايتد هذا الصيف، وستقام الجولة الافتتاحية لمباريات البريميرليج 2019/ 20 في نهاية الأسبوع الموافق 10/ 11 اغسطس، مع انتهاء الموسم في 17 مايو 2020.
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.كأس-العالم-للشباب- 2019 (1)

البلد المضيف يخشى الوداع المبكر في مونديال الشباب

تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات دور المجموعات من كأس العالم للشباب المقام حاليا في بولندا من خلال مباريات الجولة الأخيرة في المجموعتين الأولى والثانية، ففي المجموعة الأولى تواجه السنغال نظيرتها بولندا في تمام الساعة 8:30 مساءً، وتحتل السنغال صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، وضمنت التأهل إلى دور الـ16، أما بولندا فتحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وتحتاج للفوز لضمان التأهل، وضمن مباريات نفس المجموعة تواجه كولومبيا الثالثة برصيد 3 نقاط، نظيرتها تاهيتي متذيلة الترتيب دون رصيد من النقاط، الساعة 8:30 أيضًا.
.كأس-العالم-للشباب- 2019 (1)

السعودية تسعى لتفادي الخروج المبكر في مونديال الشباب

تختتم اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات لكأس العالم للشباب تحت 20 سنة المقامة حاليًا في بولندا، وستكون ضربة البداية من المجموعة الخامسة، عندما تواجه بنما نظيرتها فرنسا في تمام الساعة 6:00 مساء، وتحتل فرنسا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على السعودية 2-0، أما بنما فتحتل المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعد التعادل في الجولة الأولى مع مالي 1-1، وتحتاج فرنسا لتحقيق الانتصار لضمان التأهل مبكرًا إلى دور الـ16.
.كأس-العالم-للشباب- 2019 (1)

السعودية تصطدم بفرنسا في مونديال الشباب

تتواصل اليوم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم للشباب المقام في بولندا، وستكون ضربة البداية من المجموعة السادسة، عندما تواجه البرتغال نظيرتها كوريا الجنوبية في تمام الساعة 3:30 عصرًا، وتشارك البرتغال في البطولة للمرة الـ12، وحققت أفضل إنجازاتها بالتتويج باللقب عامي 1989 و1991، بينما تشارك كوريا الجنوبية للمرة الـ15 وحققت أفضل نتائجها باحتلال المركز الرابع في نسخة 1983، وضمن مباريات نفس المجموعة تواجه الأرجنتين نظيرتها جنوب إفريقيا في تمام الساعة 8:30 مساءً.
.كأس-العالم-للشباب- 2019 (2)

الليلة 4 مواجهات في اليوم الأول لمونديال الشباب

تنطلق اليوم الخميس فعاليات النسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) والتي تستضيفها بولندا من 23 مايو الحالي إلى 15 يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا من ست قارات (6 منتخبات أوروبية، و4 من كل من إفريقيا ومثلها من آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية ومنتخبان من أوقيانوسيا)، مقسمة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل أول وثاني الترتيب إلى دور ثمن النهائي، ومن ثم يتأهل أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث ليكتمل عدد المتأهلين إلى 16، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة خروج المغلوب.
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