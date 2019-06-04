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«السيرك القومي» ينطلق ثاني أيام عيد الفطر في 4 أماكن

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
السيرك القومي - أرشيفية
السيرك القومي - أرشيفية
يفتح السيرك القومي، أبوابه أمام الجماهير بداية من ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بعد غد الخميس، معلنا انطلاق الموسم الصيفي في 4 مواقع للمرة الأولى في تاريخه، من خلال برنامج متميز يحتوي على مجموعة فقرات الجديدة ذات طابع تفاعلي، وحددت إدارة السيرك، في بيان اليوم الثلاثاء، الأماكن التي تستضيف الموسم الصيفي، وهي: العجوزة وجمصة و15 مايو والإسكندرية، وفي سياق آخر يشهد البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ثاني أيام العيد إعادة إنتاج العرض الغنائي الاستعراضي "أليس في بلاد العجائب" على مسرح البالون بالعجوزة، من إخراج محسن رزق وبطولة مروة عبد المنعم.
وأكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أمس الإثنين، أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وغدا الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك،وتحتفل 13 دولة عربية وإسلامية، اليوم الثلاثاء، بأول أيام عيد الفطر المبارك، وهي: الكويت والإمارات والسعودية وقطر واليمن والبحرين ولبنان والعراق (السنة)
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الحر يتراجع والأتربة تظهر.. طقس أول أيام عيد الفطر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتنشط الرياح الشمالية الشرقية على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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تهنئة وأمنيتان.. رسالة السيسي للمصريين بالخارج في عيد الفطر

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أبناء الجاليات المصرية في الخارج، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، خلال برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج، قال فيها: "الأخوة والأخوات، جميع أبناء مصر المسلمين بالخارج.. بكل سعادة وسرور، أبعث إليكم بأرق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيد المناسبة الكريمة عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من الرقي والازدهار.. عيد سعيد. وكل عام وأنتم بخير".
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حر وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس آخر أيام رمضان

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على السواحل الشرقية، والوجه البحري والقاهرة، وسيناء، وشمال الصعيد، وخليج السويس، والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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شبكة فودافون تعود للعمل بعد تعطل 4 ساعات

عادت شبكة فودافون للعمل بعد تعطل 4 ساعات، فشل أغلب المستخدمين خلالها في إجراء أي مكالمات، وهو ما فسرته مصادر مسئولة في الشركة بوجود عطل فني، أي لتوقف الخدمات الصوتية على مدار الساعات الماضية. وبدأ العطل في حوالي الساعه الثامنة مساء الإثنين، واستمرت حتى الساعه الثانية عشرة من صباح الثلاثاء، وبحسب المصادر عادت الخدمة تدريجيًا للعملاء في مناطق متفرقة بعد تعامل فريق الدعم التقني للشبكة مع العطل.
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دعاء اليوم الخامس في شهر رمضان الكريم

يستيقظ الصائمون فى رمضان كل يوم، على الدعاء وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، فأغلب الصائمين يحرصون على ختم القرآن الكريم كاملا خلال أيام الشهر الفضيل، وتحل نفحات الجمعة الأولى من رمضان، مع حلول اليوم الخامس للشهر الفضيل، فمن المستحب حسب ما يراه العلماء ورجال الدين، ترديد هذا الدعاء باليوم الخامس برمضان: "اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، واجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، واجعَلني فيهِ مِن أوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ".
سلطان القحطاني

«حساب المواطن» يودع 2.5 مليار ريال للدفعة الـ18

قال سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، إن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبينًا أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.6 ملايين مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر مايو أكثر من 1.4 مليون مستفيد. وأودع البرنامج 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة الثامنة عشرة لشهر مايو من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 14.5 مليون ريال.
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الطريقة الرفاعية فى رمضان..حضرة مستمرة و ساحات إفطار

الطريقة الرفاعية هى إحدى الطرق الصوفية التي دخلت مصر عن طريق الشيخ أبو الفتح الواسطى، أحد أهم أولياء الله الصالحين في مصر خاصة بالنسبة للطريقة الرفاعية الصوفية، كونه كان من تلاميذ الشيخ أحمد الرفاعي مؤسس الطريقة وأحد أقطاب الصوفية، وكان خليفته في مصر، وتم تكليفه بالسفر إلى الإسكندرية لنشر الطريقة الرفاعية، وتتلمذ على يديه عدد كبير من مشايخ الصوفية الكبار أمثال الشيخ عبد الله البلتاجي، بهرام الدميري، الدنوشري، عبد العزيز الديريني، علي المليجي، وآخرين، وذلك حسب شيخ الطريقة الرفاعية في مصر الشيخ طارق يس الرفاعي.
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كامل الوزير يتناول الإفطار مع سائقي قطارات (صور)

أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير، إيفاد عدد من الفنيين والمهندسين للتدريب على الجرارات الجديدة التي تم التعاقد عليها في المصانع المنتجة للجرارات بالخارج، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالعنصر البشري من أولويات الوزارة. جاء ذلك خلال تناول وزير النقل وجبة الإفطار اليوم الأربعاء، مع عدد كبير من السائقين والفنيين والعمال بورش الفرز للسكك الحديدية. وقال الوزير إن الوزارة تعمل على نقل الخبرات والتدريب على أحدث التكنولوجيا الخاصة بالسكك الحديدية من خلال التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
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