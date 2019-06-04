«السيرك القومي» ينطلق ثاني أيام عيد الفطر في 4 أماكن

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

السيرك القومي - أرشيفية

يفتح السيرك القومي، أبوابه أمام الجماهير بداية من ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بعد غد الخميس، معلنا انطلاق الموسم الصيفي في 4 مواقع للمرة الأولى في تاريخه، من خلال برنامج متميز يحتوي على مجموعة فقرات الجديدة ذات طابع تفاعلي، وحددت إدارة السيرك، في بيان اليوم الثلاثاء، الأماكن التي تستضيف الموسم الصيفي، وهي: العجوزة وجمصة و15 مايو والإسكندرية، وفي سياق آخر يشهد البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ثاني أيام العيد إعادة إنتاج العرض الغنائي الاستعراضي "أليس في بلاد العجائب" على مسرح البالون بالعجوزة، من إخراج محسن رزق وبطولة مروة عبد المنعم.

وأكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أمس الإثنين، أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وغدا الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك،وتحتفل 13 دولة عربية وإسلامية، اليوم الثلاثاء، بأول أيام عيد الفطر المبارك، وهي: الكويت والإمارات والسعودية وقطر واليمن والبحرين ولبنان والعراق (السنة)