ضبط حشيش وإستروكس في حملات أمنية بالقاهرة

تحرير:محمد رشدي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

مخدر الحشيش

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حملات أمنية لضبط حائزي المواد المخدرة، تزامناً مع عيد الفطر، ففي مدينة بدر، بعد تعدد البلاغات ضدهم، نجح ضباط مباحث القاهرة في القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين تخصص في الاتجار بالمخدرات وبحوزتهم نصف كيلو حشيش، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ضبط وحدة مباحث قسم شرطة بدر، 4 عناصر إجرامية، سبق اتهام اثنين منهم فى 9 قضايا، حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهم بالحى الأول بدائرة القسم وبحوزتهم (فرد روسى وطلقتان لذات العيار- كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام- مبلغ مالى)،

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة، بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامي، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. سقوط أسطورة الكيف بالغربية قبل تسليم 300 طربة حشيش وفي نفس السياق، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط عاطل لقيامه