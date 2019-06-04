جريمة

ضبط حشيش وإستروكس في حملات أمنية بالقاهرة

تحرير:محمد رشدي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
مخدر الحشيش
مخدر الحشيش
شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حملات أمنية لضبط حائزي المواد المخدرة، تزامناً مع عيد الفطر، ففي مدينة بدر، بعد تعدد البلاغات ضدهم، نجح ضباط مباحث القاهرة في القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين تخصص في الاتجار بالمخدرات وبحوزتهم نصف كيلو حشيش، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ضبط وحدة مباحث قسم شرطة بدر، 4 عناصر إجرامية، سبق اتهام اثنين منهم فى 9 قضايا، حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهم بالحى الأول بدائرة القسم وبحوزتهم (فرد روسى وطلقتان لذات العيار- كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام- مبلغ مالى)،
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة، بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامي، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. سقوط أسطورة الكيف بالغربية قبل تسليم 300 طربة حشيش وفي نفس السياق، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط عاطل لقيامه
اقرأ المزيد
العاب-نارية

ضبط 580 ألف قطعة ألعاب نارية في الجمالية

قبيل ساعات من استقبال عيد الفطر المبارك، تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لإحكام قبضتها على مختلف الأسواق، وضبط الأسعار، والتصدي لظاهرة الغش التجاري من أصحاب المصانع والمخازن لاسيما السلع التي يتم طرحها بكميات كبيرة في الأسواق واستغلال إقبال المواطنين على تلك السلع خاصة الألعاب النارية التي يحرص الأطفال على شرائها طوال أيام العيد، وسط توجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتشديد الرقابة على المحال التجارية والأسواق والمكتبات أيضا.
المرور‎ (2)

مرور الجيزة تحرر 995 مخالفة انتظار خاطئ خلال 24 ساعة

واصل رجال المرور جهودهم أملا في الوصول إلى أعلى معدلات السيولة المرورية بمختلف الشوارع والميادين، في محافظة الجيزة خلال شهر رمضان الكريم، وشنَّ ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، حملات مكبرة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 3378 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 995 مخالفة انتظار خاطئ، و350 مخالفة متنوعة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

فحص 9 حالات اشتباه ضبطوا في المنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
حمله-ازاله (2)

يقطعونها ويسحبونها بلودر.. ضبط عصابة كابلات بالتجمع

تمكن رجال المباحث بالقاهرة من كشف غموض سرقة كابلات نحاسية من غرف التليفونات بمنطقة التجمع الخامس، إذ تبين قيام تشكيل عصابي مكون من 11 متهمًا بينهم مسجلون جنائيًا يتحركون فى سيارة ولودر، يكسرون أبواب غرق التليفونات ويقطعون الكابلات بمنشار حديدي، ثم يسحبون الكالبلات من مكانها باستخدام لودر، وترصدت قوة أمنية المتهمين، وتمكنت من القبض عليهم متلبسين بسرقة الكابلات النحاسية الخاصة بغرف التليفونات الأرضية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة للتحقيق.
اقرأ المزيد من الأخبار
ادمان-ادوية-مخدرات (4)

القبض على 37 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

لا تدخر قوات الشرطة جهدا في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
جثة-فتاة

«بعد التراويح».. جهود لحل لغز «ذبيحة عين شمس»

واصلت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام للنيابات، اليوم السبت، تحقيقاتها في واقعة العثور على زوجة عجوز مذبوحة داخل شقتها بمنطقة عين شمس، قبل أن تستعجل النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث، وسرعة ضبط وإحضار المتهم، وكذلك استعجال تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها، وأشار زوج المجني عليها أمام النيابة، إلى وجود بعثرة في محتويات الشقة وسرقة مشغولات زوجته الذهبية ومبالغ أخرى من داخل الشقة، بينما أمرت النيابة باستدعاء عدد من شهود العيان لسؤالهم عن ملابسات الحادث.
انتشار-قوات-الشرطة-فى-حملة-امنية (2)

حملة الـ24 ساعة سلاح أمن الجيزة لتعقب تجار الكيف

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة واللواء رضا العمدة مدير المباحث بؤرا إجرامية مختلفة.
حملات-امنية-على-المنازل (2)

سقوط 41 تاجر مخدرات في حملة الـ24 ساعة بالجيزة

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة شملت عددًا من البؤر الإجرامية، التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية (الإستروكس- الفودو)، وكرًا لتجارتهم الآثمة؛ وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقًا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org