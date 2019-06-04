رياضة

متى سيتم الإعلان عن جدول البريميرليج؟

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م
أولد ترافورد
أولد ترافورد
وصل موسم 2018/ 19 إلى نهايته في جميع أنحاء أوروبا، ولكن التخطيط للموسم القادم قد بدأ بالفعل، وسيبدأ تقويم مانشستر يونايتد لموسم 2019/ 20 في التبلور وسوف تبدأ الإثارة في الواقع، عندما يتم نشر جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعد أقل من أسبوعين، حيث سيتم الإعلان الرسمي يوم الخميس 13 يونيو، وهو واحد فقط من عدة تواريخ مميزة لمشجعي مانشستر يونايتد هذا الصيف، وستقام الجولة الافتتاحية لمباريات البريميرليج 2019/ 20 في نهاية الأسبوع الموافق 10/ 11 اغسطس، مع انتهاء الموسم في 17 مايو 2020.
وسيواجه مانشستر يونايتد أستون فيلا ونورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد مرة أخرى بعد صعود جميع هؤلاء الأعضاء المؤسسين في الدوري الإنجليزي الممتاز من البطولة، بعد أن صعدوا عقب هبوط الثلاثي كارديف سيتي، فولهام وهدرسفيلد. وسيبدأ أولي جونار سولسكاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، في أول موسم كامل له كمدير
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بيير-ايميريك-اوباميانج

أرسنال يتلقى عرضًا ضخمًا لضم أوباميانج

تلقى أرسنال عرضًا من فريق شنغهاي إس أي بي جي الصيني، لضم مهاجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج البالغ من العمر 29 عامًا، وعرض النادي الصيني على أوباميانج الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني، في الوقت الذي يحصل فيه مع المدفعجية على 190 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ويأتي ذلك بعدما فقد أرسنال فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بخسارته في نهائي الدوري الأوروبي منذ أيام أمام تشيلسي بنتيجة 4-1، وإنهاء الدوري بعيدًا عن المراكز الأربعة الأولى.
صديقة-نيمار (2)

تطورات مثيرة في قضية اتهام نيمار بالاغتصاب

قرر أحد المحامين المدافعين عن عارضة الأزياء التي تتهم المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا باغتصابها التخلي عن القضية،قائلا إنها كذبت في روايتها الخاصة بالاتهام، ووفقا لخطاب نشره برنامج (جورنال ناسيونال) الإخباري البرازيلي، فقد ذكر مكتب المحامي جوزيه إدجارد دا كونيا بوينو في الرسالة أنه في البلاغ المقدم للشرطة رويت أحداثا "مختلفة عن التي وصفت" في البداية أمام الدفاع، الذي قالت أمامه إنها ضحية لاعتداء وليس لاغتصاب، وأضاف: "بسبب الغضب أو الانتقام، سجلت في البلاغ أحداثا وصفت بما يتعارض مع الوقائع التي روتها"، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الأسبانية.
كأس-أمم-آسيا

الصين تحتضن كأس الأمم الآسيوية عام 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن حصول الصين على شرف تنظيم نهائيات كأس أمم آسيا عام 2023، وذلك بعد انسحاب منافسيها على الاستضافة كل من كوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند، لتحظى بالتالي الصين بشرف استضافة البطولة للمرة الثانية في تاريخها، بعد استضافتها البطولة في عام 2004، وحينها نجحت في الوصول إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام الساموراي الياباني بنتيجة 3-1، ويعود كأس آسيا بالتالي لتنظمه شرق القارة للمرة الأولى منذ عام 2007، عندما نظمت البطولة كل من إندونيسيا وفيتنام وماليزيا وتيلاند.
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الحذاء-الممزق‎

«الحذاء الممزق» يحسم أغلى مباراة في العالم

شهدت مباراة أستون فيلا أمام ديربى كاونتى، التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، فى مباراة الـ"بلاى أوف" المؤهلة للدورى الإنجليزى "البريميرليج"، لقطة غريبة من جانب اللاعب جاك جريليش نجم أستون فيلا والذى ساهم فى صعود فريقه، للبريميرليج. والتقطت عدسات الكاميرات صورة مقربة لحذاء جريليش والذى كان ممزقًا للغاية، وفسر اللاعب خوضه المباراة بهذا الحذاء بظنه أنه يجلب له الحظ، ويبدو أن خطته نجحت بالفعل. وقال جاك جريليش عقب الانتصار الكبير: "وصلت بفريق طفولتي إلى الدوري الممتاز.. ليس لدي كلمات للتعبير. لقد كانت مباراة صعبة للغاية".
استون-فيلا‎

ساويرس يحقق أحلام جماهير أستون فيلا

فى العشرين من شهر يوليو عام 2018، بعدما تغير موقفه وسط الأندية الكبرى، وابتعد عن المنافسة على أي بطولة، وهبط إلى "تشامبيونشيب"، أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي أن رجل الأعمال المصري الملياردير ناصف ساويرس، استحوذ على 55% من أسهم النادي، وتحالف مع المستثمر الأمريكي إنفستمنت ويس إيدينس، من أجل ضخ استثمارات ضخمة لإعادة النادي إلى مكانته، بعدما وافقت رابطة دورى الدرجة الأولى الإنجليزية على دخول المستثمرين الجدد، وتمويل أستون فيلا من رجلى الأعمال المصرى والأمريكى.
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سولسكاير يحدد موقفه من ثنائي مانشستر يونايتد

أكد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه متحمس للعمل مع أكسيل توانزيبي، أحد اللاعبين الشباب الواعدين في يونايتد، عندما يعود الفريق للاستعداد للموسم الجديد، علمًا بأن المدافع الشاب قد قضى هذا الموسم مع أستون فيلا في دوري الدرجة الأولى على سبيل الإعارة، ويستعد الآن لخوض إياب الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز ضد ويست بروميتش من أجل الوصول إلى المباراة الفاصلة ضد المتأهل من ديربي كاونتي وليدز يونايتد في ويمبلي في السابع والعشرين من الشهر الجاري لتحديد هوية الصاعد الثالث إلى البريميرليج.
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سولسكاير: سنحاول تقليص الفجوة مع فرق المقدمة

كشف النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن النادي سيحاول تقليص الفجوة مع فرق المقدمة الموسم المقبل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة كارديف سيتي، والمقرر إقامتها يوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، على استاد أولد ترافورد، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة (الثامنة والثلاثين) من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز الشياطين الحمر، بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة.
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