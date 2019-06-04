متى سيتم الإعلان عن جدول البريميرليج؟

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

أولد ترافورد

وصل موسم 2018/ 19 إلى نهايته في جميع أنحاء أوروبا، ولكن التخطيط للموسم القادم قد بدأ بالفعل، وسيبدأ تقويم مانشستر يونايتد لموسم 2019/ 20 في التبلور وسوف تبدأ الإثارة في الواقع، عندما يتم نشر جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعد أقل من أسبوعين، حيث سيتم الإعلان الرسمي يوم الخميس 13 يونيو، وهو واحد فقط من عدة تواريخ مميزة لمشجعي مانشستر يونايتد هذا الصيف، وستقام الجولة الافتتاحية لمباريات البريميرليج 2019/ 20 في نهاية الأسبوع الموافق 10/ 11 اغسطس، مع انتهاء الموسم في 17 مايو 2020.

وسيواجه مانشستر يونايتد أستون فيلا ونورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد مرة أخرى بعد صعود جميع هؤلاء الأعضاء المؤسسين في الدوري الإنجليزي الممتاز من البطولة، بعد أن صعدوا عقب هبوط الثلاثي كارديف سيتي، فولهام وهدرسفيلد. وسيبدأ أولي جونار سولسكاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، في أول موسم كامل له كمدير