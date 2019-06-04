جريمة

مرور الجيزة تحرر 995 مخالفة انتظار خاطئ خلال 24 ساعة

تحرير:محمد الشاملي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
حملة مرورية
حملة مرورية
واصل رجال المرور جهودهم أملا في الوصول إلى أعلى معدلات السيولة المرورية بمختلف الشوارع والميادين، في محافظة الجيزة خلال شهر رمضان الكريم، وشنَّ ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، حملات مكبرة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 3378 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 995 مخالفة انتظار خاطئ، و350 مخالفة متنوعة.
كما تم تحرير 1500 مخالفة نموذج 125، وشن 26 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي لانتظار المواقف العشوائية، وتحرير 13 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.  وتم فحص عدد من السائقين لبيان تعاطيهم أي مواد مخدرة في أثناء القيادة، وتحرير 8 مخالفات زجاج فاميه، وتحرير 85 مخالفة تجاوز السرعة
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العاب-نارية

ضبط 580 ألف قطعة ألعاب نارية في الجمالية

قبيل ساعات من استقبال عيد الفطر المبارك، تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لإحكام قبضتها على مختلف الأسواق، وضبط الأسعار، والتصدي لظاهرة الغش التجاري من أصحاب المصانع والمخازن لاسيما السلع التي يتم طرحها بكميات كبيرة في الأسواق واستغلال إقبال المواطنين على تلك السلع خاصة الألعاب النارية التي يحرص الأطفال على شرائها طوال أيام العيد، وسط توجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتشديد الرقابة على المحال التجارية والأسواق والمكتبات أيضا.
مخدر-الحشيش

ضبط حشيش وإستروكس في حملات أمنية بالقاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حملات أمنية لضبط حائزي المواد المخدرة، تزامناً مع عيد الفطر، ففي مدينة بدر، بعد تعدد البلاغات ضدهم، نجح ضباط مباحث القاهرة في القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين تخصص في الاتجار بالمخدرات وبحوزتهم نصف كيلو حشيش، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ضبط وحدة مباحث قسم شرطة بدر، 4 عناصر إجرامية، سبق اتهام اثنين منهم فى 9 قضايا، حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهم بالحى الأول بدائرة القسم وبحوزتهم (فرد روسى وطلقتان لذات العيار- كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام- مبلغ مالى)،
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

فحص 9 حالات اشتباه ضبطوا في المنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
حمله-ازاله (2)

يقطعونها ويسحبونها بلودر.. ضبط عصابة كابلات بالتجمع

تمكن رجال المباحث بالقاهرة من كشف غموض سرقة كابلات نحاسية من غرف التليفونات بمنطقة التجمع الخامس، إذ تبين قيام تشكيل عصابي مكون من 11 متهمًا بينهم مسجلون جنائيًا يتحركون فى سيارة ولودر، يكسرون أبواب غرق التليفونات ويقطعون الكابلات بمنشار حديدي، ثم يسحبون الكالبلات من مكانها باستخدام لودر، وترصدت قوة أمنية المتهمين، وتمكنت من القبض عليهم متلبسين بسرقة الكابلات النحاسية الخاصة بغرف التليفونات الأرضية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة للتحقيق.
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المرور‎ (1)

1017 مخالفة انتظار خاطئ تشل شوارع الجيزة خلال يوم

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3064 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1017 مخالفة انتظار خاطئ، و326 مخالفة متنوعة.
فساد-المرور

الانضباط المروري شعار حملات مرور الجيزة

لا يدخر رجال المرور الجهد في رحلة البحث عن فرض الانضباط المروري، وواصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، حملاتهم بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 2590 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 890 مخالفة انتظار خاطئ، و270 مخالفة متنوعة.
المرور‎ (1)

مرور الجيزة في رحلة فرض الانضباط المروري

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، جهودهم بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، وتم شن حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 2492 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 578 مخالفة انتظار خاطئ، و289 مخالفة متنوعة.
.رادار-مرور

شوارع الجيزة بدون مخالفات «رادار» خلال 24 ساعة

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 2315 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1175 مخالفة انتظار خاطئ، و501 مخالفة متنوعة.
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