مرور الجيزة تحرر 995 مخالفة انتظار خاطئ خلال 24 ساعة

تحرير:محمد الشاملي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

حملة مرورية

واصل رجال المرور جهودهم أملا في الوصول إلى أعلى معدلات السيولة المرورية بمختلف الشوارع والميادين، في محافظة الجيزة خلال شهر رمضان الكريم، وشنَّ ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، حملات مكبرة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 3378 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 995 مخالفة انتظار خاطئ، و350 مخالفة متنوعة.

كما تم تحرير 1500 مخالفة نموذج 125، وشن 26 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي لانتظار المواقف العشوائية، وتحرير 13 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان. وتم فحص عدد من السائقين لبيان تعاطيهم أي مواد مخدرة في أثناء القيادة، وتحرير 8 مخالفات زجاج فاميه، وتحرير 85 مخالفة تجاوز السرعة