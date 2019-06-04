مرور الجيزة تحرر 995 مخالفة انتظار خاطئ خلال 24 ساعة
تحرير:محمد الشاملي
٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
حملة مرورية
واصل رجال المرور جهودهم أملا في الوصول إلى أعلى معدلات السيولة المرورية بمختلف الشوارع والميادين، في محافظة الجيزة خلال شهر رمضان الكريم، وشنَّ ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، حملات مكبرة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 3378 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 995 مخالفة انتظار خاطئ، و350 مخالفة متنوعة.
كما تم تحرير 1500 مخالفة نموذج 125، وشن 26 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي لانتظار المواقف العشوائية، وتحرير 13 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.
وتم فحص عدد من السائقين لبيان تعاطيهم أي مواد مخدرة في أثناء القيادة، وتحرير 8 مخالفات زجاج فاميه، وتحرير 85 مخالفة تجاوز السرعة
كما تم تحرير 1500 مخالفة نموذج 125، وشن 26 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي لانتظار المواقف العشوائية، وتحرير 13 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.
وتم فحص عدد من السائقين لبيان تعاطيهم أي مواد مخدرة في أثناء القيادة، وتحرير 8 مخالفات زجاج فاميه، وتحرير 85 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار".
تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالعمل على سيولة الحركة المرورية بمختلف المراكز والأقسام، بالتوازي مع خطة القطاع، وذلك بمشاركة ضباط قسم الانتشار السريع؛ تحقيقا لأعلى معدلات السيولة المرورية، لا سيما في وقت الذروة.
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