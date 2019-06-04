«لمس أكتاف» (29).. الإيقاع بحمزة وصدفة تقتل عايدة

تحرير:بيتر مجدي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

هاجر الشرنوبي ومحمد عز وحنان مطاوع في لمس أكتاف

شهدت الحلقة 29 من مسلسل لمس أكتاف، تمكن أدهم (ياسر جلال) من الإيقاع بحمزة (فتحي عبد الوهاب)، بعدما اكتشف أن شحنة المخدارات (2 طن هيروين)، ستدخل مصر عن طريق شركة وصفقة هو وقع على أوراقها، وساعدت عايدة (حنان مطاوع)، أدهم بعد أن أخبرته على مكان الأوراق، في أن يتم السطو على الشحنة وتنقل إلى مزرعة الخيل التي يملكها حمزة. عايدة علمت من أدهم قصة اتفاق زوجة حمزة الأخرى كاميليا (سمر مرسي)، مع عبد المنجي أحد رجاله للخلاص من حمزة، الذي علم بقبض الشرطة على رجاله والعثور على شحنة المخدرات في مزرعته.

عايدة أخبرت أدهم أنها توقفت عن تجارة المخدرات، وتنوي الحج والتوبة، والتكفير عما فعلته في السنوات الماضية، وتعود لبيتها، بينما يكتشف زيدان (محمد عز) شقيق حمزة أن زوجته صدفة (هاجر الشرنوبي) لازالت تتعاطى الهيروين، فيقرر أن يأخذ ابنه ويذهب به إلى شقيقته غادة (إيمان العاصي) ليطلب منها تربيته. وتذهب صدفة