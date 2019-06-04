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«لمس أكتاف» (29).. الإيقاع بحمزة وصدفة تقتل عايدة

تحرير:بيتر مجدي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
هاجر الشرنوبي ومحمد عز وحنان مطاوع في لمس أكتاف
هاجر الشرنوبي ومحمد عز وحنان مطاوع في لمس أكتاف
شهدت الحلقة 29 من مسلسل لمس أكتاف، تمكن أدهم (ياسر جلال) من الإيقاع بحمزة (فتحي عبد الوهاب)، بعدما اكتشف أن شحنة المخدارات (2 طن هيروين)، ستدخل مصر عن طريق شركة وصفقة هو وقع على أوراقها، وساعدت عايدة (حنان مطاوع)، أدهم بعد أن أخبرته على مكان الأوراق، في أن يتم السطو على الشحنة وتنقل إلى مزرعة الخيل التي يملكها حمزة. عايدة علمت من أدهم قصة اتفاق زوجة حمزة الأخرى كاميليا (سمر مرسي)، مع عبد المنجي أحد رجاله للخلاص من حمزة، الذي علم بقبض الشرطة على رجاله والعثور على شحنة المخدرات في مزرعته.
عايدة أخبرت أدهم أنها توقفت عن تجارة المخدرات، وتنوي الحج والتوبة، والتكفير عما فعلته في السنوات الماضية، وتعود لبيتها، بينما يكتشف زيدان (محمد عز) شقيق حمزة أن زوجته صدفة (هاجر الشرنوبي) لازالت تتعاطى الهيروين، فيقرر أن يأخذ ابنه ويذهب به إلى شقيقته غادة (إيمان العاصي) ليطلب منها تربيته. وتذهب صدفة
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مسلسل-هوجان

«هوجان» 29.. نجاة محمد إمام وابنه من الموت

شهدت الحلقة الـ29 من مسلسل «هوجان»، اعتراف «هشام» لـ«هوجان» يجسده محمد إمام، أنه مصور «لميس» تجسدها عايدة رياض، صوتا وصورة لكي يؤمن نفسه، واتصل «هوجان» بـ«نور» تجسدها هاجر أحمد، وطلب مقابلتها؛ لكي ينقذها من المخدرات التي تعطيها لها زوجة أبيها، وأخبرها بأن «لميس» تعطي لها مخدرات، لكي لا تقف أمامها ولا تكشف حقيقتها، وأخذها «هوجان» وذهب بها إلى مصحة لعلاج الإدمان، وترك «سمير» يجسده أحمد التهامي، العمل مع «خليل» وذهب للعمل مع «هوجان»، وسمعت «منة» تجسدها دنيا المصري، «لطفى» يجسده كريم محمود عبد العزيز و«نوجا» وهما يتحدثان عن الشخص الذي قتله.
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«زلزال» الحلقة 29| «خليل» يصاب بالشلل وحلا شيحة تنجب

شهدت الحلقة الـ29 من مسلسل «زلزال»، زيادة تجارة «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، فى السوق وأصبح من أصحاب الجناين حيث نجح فى أن يمتلك جناين باسمه ويفتتح شركة للتوريد خارج مصر وشراء فلة، كما أسس خطا لإنتاج العصير وسماه (صافية) على اسم زوجته التى تجسدها حلا شيحة، على الجانب الآخر تورط «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، فى سداد ديون البنك، ووصل الأمر فى حجز البنك على أملاكه بسبب تعثره، وحاول «خليل» أن ينقذ نفسه من هذه الورطة وذهب إلى زوجته الثانية ولكنها رفضت وهددته برفع قضية خلع؛ إذا حاول أن يقترب منها مرة أخرى ورفعت عليه السلاح و طردته من بيتها.
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مخرج «رامز في الشلال» يرد على اتهامات «الفبركة»

اتهامات الفبركة دائمًا ما تلاحق برامج المقالب التي يقدمها الفنان رامز جلال كل رمضان، و"رامز في الشلال" ليس استثناء، حيث شارك العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي آراءهم بشأن هذا الأمر، مبدين تشككهم في ردود فعل بعض ضيوف البرنامج، مؤكدين أنهم علموا مسبقًا بالمقلب، وفيما نقلت العديد من المواقع الإلكترونية تصريحات على لسان بعض هؤلاء الضيوف، الذين صرحوا بأنهم كانوا على دراية بما يجري, وقد تواصل معهم القائمون على البرنامج، وأنهم وافقوا على المشاركة مقابل المال، لكن سرعان ما خرجت أصوات من العاملين بالبرنامج وقناة MBC لتدافع عن "مصداقية" العمل".
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فتحى-عبد-الوهاب-وحنان-مطاوع-من-مسلسل-ياسر-جلال

لمس أكتاف25| المخدرات تقتل فارس وعايدة تنتقم من حمزة

قدمت النجمة حنان مطاوع مع النجم فتحي عبد الوهاب واحدا من أقوى المشاهد في مسلسلات رمضان بعدما عرفت «عايدة» أن «حمزة» حرمها من الإنجاب، وكان يخدعها وجعلها تتناول أدوية «منع الحمل» طوال سنوات زواجهما، فأتت به وجلست كملكة على كرسي أعلى منه في غرفة نومهما وهو كان بمنزلة متهم ينتظر عقابه، وقدمت حنان مطاوع أداءً مذهلا ومشاعر متداخلة، بين إحساسها بالانكسار والقهر لعدم الإنجاب، و«الوحش» الذي أطلقته بقرارها الانتقام من حمزة في ابنه ياسين من زوجته الأخرى كاميليا (سمر مرسي)، ورغم طلبه منها إبعاد الطفل عن الأمر، فإنها لم تستجب له.
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خالد كمال.. أبدع في تقديم «الضابط» بمسلسل لمس أكتاف

يتميز مسلسل «لمس أكتاف» بالأداء العالي لأبطال العمل، خصوصا فتحي عبد الوهاب في دور حمزة، وحنان مطاوع في دور «عايدة»، وينضم لكتيبة الأداء العالي في المسلسل الفنان خالد كمال الذي أبدع في تأدية دور الضابط على أفضل ما يكون خلال أحداث المسلسل، وربما يكون واحدا من أفضل من أدوا هذا الدور في السنوات الأخيرة، فتميز أداء خالد كمال بتقديم الشخصية كما هي دون مبالغات، دون انفعال زائد عن الحد أو محاولة إثبات شخصيته بالصوت المرتفع، بل استطاع خالد كمال الذي يؤدي دور ضابط شاب كفء يطارد ضباط المخدرات ويحاول حل لغز مقتل زملائه في كمين بمنتهى الهدوء.
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لمس أكتاف (13).. حمزة يترك أدهم ينزف حتى الموت

انتهت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "لمس أكتاف" بنجاح رجال حمزة -فتحي عبد الوهاب- في تهريب أدهم -ياسر جلال- من قبضة الشرطة، لتنطلق الحلقة التالية بترتيب "حمزة" للقاء يجمعه بـ"أدهم" و"عبد المنجي" و"شحاتة" في أحد الأماكن قرب الساحل، إذ دبر أمرًا ما بعدما اكتشف خيانة "عبد المنجي" له. "حمزة" أخذ يحدّث الحضور عن واقعة خيانة تعرض لها والده من أحد رجاله، وكيف تعامل معه، ثم أكد أنه يعلم ما فعله "عبد المنجي" ومحاولته توريطه في حادث الهجوم على كمين شرطة، لكن أدهم سقط بالخطأ في هذه المؤامرة.
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لمس أكتاف حلقة 10.. تحالف ياسر جلال وفتحي عبدالوهاب

بدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "لمس أكتاف"، من حيث انتهت سابقتها، بوجود "أدهم عبدالجابر" الذي يُجسده الفنان ياسر جلال، داخل الحبس، ويتجه له وافد جديد جاء من أجله يُدعى "صبري" يُجسده محمد أبو النجا، ليسأله: "سوابق؟"، فيرد "أدهم" بالنفي قائلا: "خليك في حالك وسيبني في حالي"، فيقوم بخنق "أدهم" قائلا: "عبدالمنجي بيقولك سلملي على كل اللي هتشوفهم هناك"، ولكن "أدهم" ينجح في تخليص رقبته من بين يدي المعتدي، ويدخلان في مواجهة قوية بين جدران الحبس تنتهي لصالح "أدهم"، بينما يكتفي بقية النزلاء بالمشاهدة.
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