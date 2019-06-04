«لمس أكتاف» (29).. الإيقاع بحمزة وصدفة تقتل عايدة
تحرير:بيتر مجدي
٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
هاجر الشرنوبي ومحمد عز وحنان مطاوع في لمس أكتاف
شهدت الحلقة 29 من مسلسل لمس أكتاف، تمكن أدهم (ياسر جلال) من الإيقاع بحمزة (فتحي عبد الوهاب)، بعدما اكتشف أن شحنة المخدارات (2 طن هيروين)، ستدخل مصر عن طريق شركة وصفقة هو وقع على أوراقها، وساعدت عايدة (حنان مطاوع)، أدهم بعد أن أخبرته على مكان الأوراق، في أن يتم السطو على الشحنة وتنقل إلى مزرعة الخيل التي يملكها حمزة.
عايدة علمت من أدهم قصة اتفاق زوجة حمزة الأخرى كاميليا (سمر مرسي)، مع عبد المنجي أحد رجاله للخلاص من حمزة، الذي علم بقبض الشرطة على رجاله والعثور على شحنة المخدرات في مزرعته.
عايدة أخبرت أدهم أنها توقفت عن تجارة المخدرات، وتنوي الحج والتوبة، والتكفير عما فعلته في السنوات الماضية، وتعود لبيتها، بينما يكتشف زيدان (محمد عز) شقيق حمزة أن زوجته صدفة (هاجر الشرنوبي) لازالت تتعاطى الهيروين، فيقرر أن يأخذ ابنه ويذهب به إلى شقيقته غادة (إيمان العاصي) ليطلب منها تربيته.
وتذهب صدفة
عايدة أخبرت أدهم أنها توقفت عن تجارة المخدرات، وتنوي الحج والتوبة، والتكفير عما فعلته في السنوات الماضية، وتعود لبيتها، بينما يكتشف زيدان (محمد عز) شقيق حمزة أن زوجته صدفة (هاجر الشرنوبي) لازالت تتعاطى الهيروين، فيقرر أن يأخذ ابنه ويذهب به إلى شقيقته غادة (إيمان العاصي) ليطلب منها تربيته.
وتذهب صدفة تحت تأثير الهيروين لبيت عايدة معتقدة أنها أخذت ابنها، فتسألها عنه قبل أن تطعنها بسكين، لتسقط عايدة على الأرض وهي تحمد الله أنها تطهرت وتابت قبل موتها، بينما حمزة الذي أصبح القبض عليه مسألة وقت، هرب ولم تستطع الشرطة الإيقاع به، وسيتضح ماذا سيحدث لحمزة وأدهم في الحلقة الثلاثين من المسلسل.
المسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وشارك فيه كارولين خليل، راينا شاهين، كرم جاب، ومجموعة من الشباب.