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جمارك الإسكندرية تفرج عن سيارات بـ3 مليارات جنيه

تحرير:محمد مجلي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر مايو عن 7204 سيارة ركوب "ملاكي" مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت مليار و892 مليونا و808 ألفا و41 جنيها، فيما بلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 120 مليونا و907 ألف و41 جنيها، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 332 مليونا و308 ألف و60 جنيها وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 75 مليونا و245 ألفا و587 جنيها وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 528 مليون و460 ألف و688 جنيها.
قال أشرف عبد العزيز مدير عام جمارك السيارات بالإسكندرية، أن الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير بلغت 728 مليون و 255 ألف و 117 جنيها . وأضاف أنه خلال شهر مايو 2019 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1242 سيارة نقل وميكروباص
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أمطار خفيفة بالإسكندرية.. والميناء: لم نتأثر

تعرضت محافظة الإسكندرية، وأجزاء متفرقة من الساحل الشمالي، لهطول أمطار خفيفة، اليوم الثلاثاء، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة أقل من المعدلات المعتادة فى هذا التوقيت من كل عام، فيما لم تؤثر الأمطار على استعدادات السكندريين لاستقبال عيد الفطر المبارك الذى حددته دار الافتاء المصرية غداً الأربعاء، فيما أكدت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار حركة البوغازين بشكل طبيعى وعدم التأثر بهطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، وأكدت على أن حركة دخول السفن وخروجها مستمرة بشكل طبيعى.
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«السيرك القومي» ينطلق ثاني أيام عيد الفطر في 4 أماكن

يفتح السيرك القومي، أبوابه أمام الجماهير بداية من ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بعد غد الخميس، معلنا انطلاق الموسم الصيفي في 4 مواقع للمرة الأولى في تاريخه، من خلال برنامج متميز يحتوي على مجموعة فقرات الجديدة ذات طابع تفاعلي، وحددت إدارة السيرك، في بيان اليوم الثلاثاء، الأماكن التي تستضيف الموسم الصيفي، وهي: العجوزة وجمصة و15 مايو والإسكندرية، وفي سياق آخر يشهد البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ثاني أيام العيد إعادة إنتاج العرض الغنائي الاستعراضي "أليس في بلاد العجائب" على مسرح البالون بالعجوزة، من إخراج محسن رزق وبطولة مروة عبد المنعم.
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الحر يتراجع والأتربة تظهر.. طقس أول أيام عيد الفطر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتنشط الرياح الشمالية الشرقية على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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تهنئة وأمنيتان.. رسالة السيسي للمصريين بالخارج في عيد الفطر

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أبناء الجاليات المصرية في الخارج، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، خلال برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج، قال فيها: "الأخوة والأخوات، جميع أبناء مصر المسلمين بالخارج.. بكل سعادة وسرور، أبعث إليكم بأرق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيد المناسبة الكريمة عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من الرقي والازدهار.. عيد سعيد. وكل عام وأنتم بخير".
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بعد تراجع الدولار الجمركي.. هل تنخفض أسعار السيارات؟

أعلنت وزارة المالية عن سعر جديد لصرف الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية لشهر يونيو 2019 والتي تتضمن السيارات، حيث تم تحديد سعره عند 16,8648 جنيه، في أدنى قيمة وصل إليها الدولار الأمريكي منذ تحرير سعر صرف الدولار الجمركي في ديسمبر 2016. ويمثل سعر صرف الدولار الجمركي الذي يقدر بنحو 16.87 جنيه مصري أمام الدولار الأمريكي هبوطا بقيمة تزيد على جنيه كامل مقارنة بشهر يناير 2019، حيث كان يقدر بنحو 17.97 جنيه. فهل تنخفض أسعار السيارات؟ ومتى تنخفض؟ وكم نسبة التخفيضات المتوقعة؟
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أسرة خالد سعيد تقرر دفن والدته في أمريكا

قال الدكتور علي قاسم عم الشاب "خالد سعيد" المعروف باسم "شهيد الطوارئ" أو "أيقونة الثورة"، إن الأسرة قررت دفن والدة خالد السيدة "ليلى مرزوق" في الولايات المتحدة الأمريكية والتي توفيت أول من أمس الأحد، بعد صراع طويل مع المرض حيث أصيبت بسرطان الغدد وانتشر المرض في مختلف أنحاء جسدها حتى فارقت الحياة بعد رحلة علاج استمرت ثلاث سنوات في أمريكا. كانت "زهرة" شقيقة خالد سعيد، أعلنت عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" وفاة والدتها، ولقى الخبر انتشارا واسعا بين شباب ثورة يناير الذين حرصوا على نعيها والدعاء لها.
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85 % أدوا امتحان الأحياء على التابلت في الإسكندرية

أكد مصطفى العجمي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، انتظام امتحانات الصف الأول الثانوي لليوم الثاني على التوالي وتمكن الطلاب من التسجيل على التابلت وأداء الامتحانات إلكترونياً، مشيراً إلى أن 85% من طلاب الصف الأول الثانوي داخل 90 مدرسة تمكنوا من أداء امتحان مادة الأحياء إلكترونياً وتم التسجيل على "التابلت" بينما تم الدفع بالامتحان الاحتياطي بنظام الورقي فى 19 مدرسة فقط وذلك بنسبة 15% وأشار إلى استقرار الأمور بنسبة كبيرة داخل مدارس الإسكندرية مقارنة بيوم أمس.
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أكثر 20 سيارة مبيعًا في الربع الأول من 2019

كشف أحدث تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع مبيعات الربع الأول من عام 2019 لسيارات الركوب بنسبة -4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018، رغم إلغاء الجمارك بشكل كامل عن السيارات أوروبية المنشأ، الذي كان من المتوقع أن تحدث نقلة كبيرة في المبيعات إلا أن حملات المقاطعة الشعبية كان لها رأي آخر. وتعد فئة السيدان من أهم فئات السيارات في مصر نظرا لطبيعتها العائلية، نرصد في هذا التقرير أكثر 20 سيارة سيدان مبيعًا في الربع الأول من العام الجاري، بحسب تقرير «أميك».
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