جمارك الإسكندرية تفرج عن سيارات بـ3 مليارات جنيه

تحرير:محمد مجلي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م

صورة أرشيفية

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر مايو عن 7204 سيارة ركوب "ملاكي" مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت مليار و892 مليونا و808 ألفا و41 جنيها، فيما بلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 120 مليونا و907 ألف و41 جنيها، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 332 مليونا و308 ألف و60 جنيها وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 75 مليونا و245 ألفا و587 جنيها وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 528 مليون و460 ألف و688 جنيها.

قال أشرف عبد العزيز مدير عام جمارك السيارات بالإسكندرية، أن الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير بلغت 728 مليون و 255 ألف و 117 جنيها . وأضاف أنه خلال شهر مايو 2019 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1242 سيارة نقل وميكروباص