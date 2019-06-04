كيف سيبدو نظام تشغيل هواوي البديل لأندرويد؟

لحسن حظ هواوي، قدمت وزارة التجارة الأمريكية فترة راحة مدتها ثلاثة أشهر، ما سيتيح لهم توفير الخدمة والدعم، بما في ذلك تحديثات البرامج أو التصحيحات، لأجهزة هواوي الحالية

تحرير:مي فؤاد ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

هواوي

بعد إعلان الولايات المتحدة الحرب الاقتصادية على الصين وإطلاق قرار بحظر التعامل مع شركة هواوي الصينية، قررت الشركة الصينية الإعلان عن نظام تشغيلي جديد لهواتفها الذكية القادمة والحالية التي ستتوقف عن الحصول على دعم جوجل أولا بأول كالمعتاد. ظهرت بعض الشائعات الجديدة مؤخرًا عن احتمالية أن تعلن الشركة عن هذا النظام تحت اسم Ark OS. اتخذ الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على شركة هواوي الدور الأسوأ في الشهر الماضي، حيث فقد صانع الهواتف الذكية الصيني الوصول إلى أندرويد وويندوز.

الأسوأ من ذلك، فقدت هواوي أيضًا ترخيص شركة ARM المملوكة لمجموعة شركات SoftBank اليابانية. ولكن، من غير المحتمل أن تؤثر العقوبة على أعمال الهواتف الذكية للشركة بالطريقة التي اعتقد الكثيرون أنها ستؤثر عليها. توقعت شركة هواوي منذ عام 2019 منذ فترة طويلة حظر الولايات المتحدة، وبالتالي بدأت العمل على بديل