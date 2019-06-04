كيف سيبدو نظام تشغيل هواوي البديل لأندرويد؟

لحسن حظ هواوي، قدمت وزارة التجارة الأمريكية فترة راحة مدتها ثلاثة أشهر، ما سيتيح لهم توفير الخدمة والدعم، بما في ذلك تحديثات البرامج أو التصحيحات، لأجهزة هواوي الحالية
بعد إعلان الولايات المتحدة الحرب الاقتصادية على الصين وإطلاق قرار بحظر التعامل مع شركة هواوي الصينية، قررت الشركة الصينية الإعلان عن نظام تشغيلي جديد لهواتفها الذكية القادمة والحالية التي ستتوقف عن الحصول على دعم جوجل أولا بأول كالمعتاد. ظهرت بعض الشائعات الجديدة مؤخرًا عن احتمالية أن تعلن الشركة عن هذا النظام تحت اسم Ark OS.
اتخذ الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على شركة هواوي الدور الأسوأ في الشهر الماضي، حيث فقد صانع الهواتف الذكية الصيني الوصول إلى أندرويد وويندوز.
الأسوأ من ذلك، فقدت هواوي أيضًا ترخيص شركة ARM المملوكة لمجموعة شركات SoftBank اليابانية. ولكن، من غير المحتمل أن تؤثر العقوبة على أعمال الهواتف الذكية للشركة بالطريقة التي اعتقد الكثيرون أنها ستؤثر عليها.
توقعت شركة هواوي منذ عام 2019 منذ فترة طويلة حظر الولايات المتحدة، وبالتالي بدأت العمل على بديل
الأسوأ من ذلك، فقدت هواوي أيضًا ترخيص شركة ARM المملوكة لمجموعة شركات SoftBank اليابانية. ولكن، من غير المحتمل أن تؤثر العقوبة على أعمال الهواتف الذكية للشركة بالطريقة التي اعتقد الكثيرون أنها ستؤثر عليها.
توقعت شركة هواوي منذ عام 2019 منذ فترة طويلة حظر الولايات المتحدة، وبالتالي بدأت العمل على بديل أندرويد وويندوز في عام 2012 لتقليل الضرر. لم نسمع الكثير عن بديل ويندوز الخاص بشركة هواوي، ولكن هناك بالتأكيد الكثير الذي نعرفه عن أنه يعادل نظام أندرويد.
نظام التشغيل الذكي للهواتف الذكية الذي ستعمل به هواوي معًا وجهاً لوجه ضد أندرويد من جوجل قد ظهر على الإنترنت. قدمت الشركة براءة اختراع تحت اسم "ARK OS" ، والتي يُعتقد الآن أنها بديل أندرويد الذي تتحدث عنه هواوي منذ مارس الماضي.
لا يقدم ARK OS من هواوي أي شيء جديد عندما يتعلق الأمر بالشكل والمظهر. لن ألومك إذا انتهى بك الأمر إلى التفكير به كمجرد شكل يعمل بنظام أندرويد. يبدو نظام ARK OS كأنه توأم لنظام أندرويد.
من المثير للاهتمام أن الصور الأولية لنظام التشغيل الجديد تبدو كأنها نظام أندرويد بالضبط يعتقد، لكنها ستعمل على هاتف هواوي الذكي الذي لا يعمل بنظام أندرويد. وفقًا للشائعات، قد تدعم هواوي تطبيقات أندرويد وستتمكن من تنزيل هذه التطبيقات باستخدام متجر تابع لجهة خارجية.
لحسن حظ هواوي، قدمت وزارة التجارة الأمريكية فترة راحة مدتها ثلاثة أشهر، مما سيتيح لهم توفير الخدمة والدعم، بما في ذلك تحديثات البرامج أو التصحيحات، لأجهزة هواوي الحالية التي كانت متاحة للجمهور في 16 مايو 2019 أو قبله، ما يعني أنه من غير المرجح أن ترى هواوي تطلق هاتفًا ذكيًا جديدًا مع ARK OS قبل الموعد النهائي.
حتى الآن لم نتعرف على أي مميزات لهذا النظام التشغيلي الجديد لهواتف هواوي، ولكن وفًقا للشائعات المتداولة فإن النظام الجديد سيدعم التوافق مع جميع الأجهزة، كما أنه سيدعم تطبيقات الأندرويد بشكل محلي، كما أنه سيأتي مع متجر التطبيقات الخاص به Aptoide الذي تم تثبيته مسبقًا كبديل لمتجر الأندرويد الحالي جوجل بلاي.
لم يكتف قرار الحظر بكل هذه الأزمات التي وضع فيها هواوي الصينية، فهناك أيضًا شركتا فودافون وEE لخدمات شبكات الاتصال البريطانيتان قامتا ببعض الإجراءات التحفظية تجاه شركة هواوي، حيث قامتا بحذف أجهزة هواوي من قائمة مشاريع إدخال شبكات الجيل الخامس 5G في البلاد الأوروبية، وهو ما يعني ضربة قاضية لهاتف هواوي ميت اكس 20 الجديد من الشركة، ويدعم هذا الهاتف شبكات الجيل الخامس المستقبلية، ولكن يبدو أنه لن يرى النور في أسواق أوروبا.
بررت شركة فودافون قرارها الصارم بأن الهاتف لم يستطع الحصول على الشهادات اللازمة لضمه إلى قائمة الهواتف التي تتبع مشاريع الجيل الخامس، في حين بررت شركة EE قرارها بشكل واضح بسبب عدم تأكدها من قدرة العملاء على استخدام هواتف هواوي بعد قرار الحظر الواقع عليها من الولايات المتحدة وقرار شركة جوجل، حول توقف جميع تعاملاتها مع هواوي.