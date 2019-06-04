جريمة

ضبط 580 ألف قطعة ألعاب نارية في الجمالية

تحرير:محمد الشاملي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م
ألعاب نارية
ألعاب نارية
قبيل ساعات من استقبال عيد الفطر المبارك، تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لإحكام قبضتها على مختلف الأسواق، وضبط الأسعار، والتصدي لظاهرة الغش التجاري من أصحاب المصانع والمخازن لاسيما السلع التي يتم طرحها بكميات كبيرة في الأسواق واستغلال إقبال المواطنين على تلك السلع خاصة الألعاب النارية التي يحرص الأطفال على شرائها طوال أيام العيد، وسط توجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتشديد الرقابة على المحال التجارية والأسواق والمكتبات أيضا.
وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "تاجر" مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية حال تواجده داخل مخزن مستأجر بدائرة القسم، وعُثر بداخل المخزن على كمية من الألعاب النارية بلغت 580 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع. وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار،
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المرور‎ (2)

مرور الجيزة تحرر 995 مخالفة انتظار خاطئ خلال 24 ساعة

واصل رجال المرور جهودهم أملا في الوصول إلى أعلى معدلات السيولة المرورية بمختلف الشوارع والميادين، في محافظة الجيزة خلال شهر رمضان الكريم، وشنَّ ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، حملات مكبرة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 3378 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 995 مخالفة انتظار خاطئ، و350 مخالفة متنوعة.
مخدر-الحشيش

ضبط حشيش وإستروكس في حملات أمنية بالقاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حملات أمنية لضبط حائزي المواد المخدرة، تزامناً مع عيد الفطر، ففي مدينة بدر، بعد تعدد البلاغات ضدهم، نجح ضباط مباحث القاهرة في القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين تخصص في الاتجار بالمخدرات وبحوزتهم نصف كيلو حشيش، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ضبط وحدة مباحث قسم شرطة بدر، 4 عناصر إجرامية، سبق اتهام اثنين منهم فى 9 قضايا، حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهم بالحى الأول بدائرة القسم وبحوزتهم (فرد روسى وطلقتان لذات العيار- كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام- مبلغ مالى)،
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

فحص 9 حالات اشتباه ضبطوا في المنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
حمله-ازاله (2)

يقطعونها ويسحبونها بلودر.. ضبط عصابة كابلات بالتجمع

تمكن رجال المباحث بالقاهرة من كشف غموض سرقة كابلات نحاسية من غرف التليفونات بمنطقة التجمع الخامس، إذ تبين قيام تشكيل عصابي مكون من 11 متهمًا بينهم مسجلون جنائيًا يتحركون فى سيارة ولودر، يكسرون أبواب غرق التليفونات ويقطعون الكابلات بمنشار حديدي، ثم يسحبون الكالبلات من مكانها باستخدام لودر، وترصدت قوة أمنية المتهمين، وتمكنت من القبض عليهم متلبسين بسرقة الكابلات النحاسية الخاصة بغرف التليفونات الأرضية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة للتحقيق.
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الداخلية-تستعين-بعساكر-مرور-مؤهلات-عليا

الداخلية ومجندو المؤهلات.. 6 أسابيع في حضرة الأبطال

شكل جديد من أشكال تطوير الأداء الأمني الذي تنتهجه وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، لتقديم أفضل خدمة أمنية للمواطنين، لا سيما المرورية منها من خلال نهج وتوجه تمثل في الاستعانة للمرة الأولى بمجندين من حملة المؤهلات العليا؛ لتنظيم الحركة المرورية في الشوارع والميادين كمرحلة أولى في محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية)، لما تشهده تلك المحافظات من كثافات مرورية عالية، تحتاج معهت إلى هذه الفئة من المجندين، الذين لديهم القدرة والوعي لحسن التعامل مع المواطنين.
وزير الداخلية (3)

بمناسبة العيد.. زيارة استثنائية لجميع المساجين

تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة، إعلاءً لقيم حقوق الإنسان، وتطبيق المناهج الحديثة للسياسة العقابية الحكيمة، قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية منح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية واحدة يوم الوقفةوأول أيام عيد الفطر المبارك، وتستكمل بعد انتهاء إجازة العيد لمن لم يستنفدها حتى يوم الأحد الموافق 30 يونيو ابتهاجاً بهذه المناسبة، على ألا تحتسب هذه الزيارة ضمن الزيارات المعتادة المقررة لنزلاء السجون.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

«العيد من غير بمب».. سر انحسار تجار الألعاب النارية

أنهت الأجهزة الأمنية موسم بيع الألعاب النارية سريعًا قبل بدايته بشهور عندما وجهت عدة ضربات موجعة لكبار التجار، الذين أرادوا تهريب أطنان من الألعاب النارية المستوردة من الخارج وإدخالها البلاد عن طريق التهريب، ولكن الأجهزة الأمنية كانت مستعدة لهم مبكرا وتمت مصادرة الصفقات قبل وصولها للداخل، وذلك قبل حلول شهر رمضان بعدة شهور، ليأتي موسم العيد بدوره هادئا، دون حيلة من تجار تلك الممنوعات الذين باتت مخازنهم فارغة، لا يوجد فيها إلا القليل؛ وذلك بسبب الضربات الموجعة اللاحقة بعدما استمرت الجهود الأمنية فى حربها على تلك الألعاب النارية.
جثة طفل - أرشيفية

«شيطان البساتين» يكشف للمباحث تفاصيل جثة الرضيع

تباشر نيابة البساتين تحقيقاتها في واقعة العثور على طفل رضيع متوفى لم يتجاوز عمره أربعة أشهر، مع نجار مسلح في أثناء استخراج تصريح دفن الرضيع المتوفى، وتوصلت التحقيقات الأولية إلى أن علاقة غير شرعية جمعت أبًا بابنته، وراء الرضيع. تكشفت تفاصيل الحادث بعدما ارتبك النجار المسلح في أثناء استخراج تصريح دفن طفل رضيع صغير، إذ أفاد أن والدة الرضيع المتوفى سيدة أقام معها علاقة غير شرعية، دون ذكر اسمها، قبل أن يتم ضبطه لتنكشف تفاصيل الجريمة البشعة أمام رجال المباحث.
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