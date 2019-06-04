ضبط 580 ألف قطعة ألعاب نارية في الجمالية

تحرير:محمد الشاملي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

ألعاب نارية

قبيل ساعات من استقبال عيد الفطر المبارك، تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لإحكام قبضتها على مختلف الأسواق، وضبط الأسعار، والتصدي لظاهرة الغش التجاري من أصحاب المصانع والمخازن لاسيما السلع التي يتم طرحها بكميات كبيرة في الأسواق واستغلال إقبال المواطنين على تلك السلع خاصة الألعاب النارية التي يحرص الأطفال على شرائها طوال أيام العيد، وسط توجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتشديد الرقابة على المحال التجارية والأسواق والمكتبات أيضا.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "تاجر" مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية حال تواجده داخل مخزن مستأجر بدائرة القسم، وعُثر بداخل المخزن على كمية من الألعاب النارية بلغت 580 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع. وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار،