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خليها تصدي تضرب بقوة.. 23% تراجعا في مبيعات الملاكي

ما زال الركود يخيم على السوق، رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء وتجار السيارات.. لكن مبيعات السيارات خلال شهر أبريل كشفت الحقيقة المرة!
تحرير:كريم ربيع ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
معرض سيارات -أرشيفية-
معرض سيارات -أرشيفية-
أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وكشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن مبيعات شهر أبريل 2019، تراجعا كبيرا في المبيعات مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وصل لـ18.5%، رغم مزاعم التجار بزيادة مبيعات أبريل.
استمرارا لسباق التخفيضات الذي بدأه عدد من شركات ووكلاء السيارات، جبرًا بعد إعفاء السيارات ذات المنشأ الأوروبي وتخفيض جمارك مثيلاتها تركية المنشأ، أقر عدد من الشركات تخفيضات جديدة لتحريك السوق المحلية، التي تعاني من ركود شديد، وطالت فترة المقاطعة. وتشهد السوق المحلية للسيارات على مدى الشهور الماضية،
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قبل الكعك والرنجة.. نصائح للحفاظ على صحتك في العيد

أصدر جهاز حماية المستهلك نشرة تفصيلية بالعادات التى يجب اتباعها خلال عيد الفطر المبارك، والتى يمكن بدورها أن تساهم فى الوقاية من الأمراض الناتجة عن السلوك الغذائي السيئ الذى عادةً ما يكون رد فعل لا إراديا للمفطرين بعد شهر كامل من الصيام، وهو ما يدفع البعض إلى الإفراط فى الطعام أو الحلوى، وكذلك تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة، التى تهدد سلامة المعدة والجسم كاملا، وتصيبه بالأمراض. وفى التقرير التالي ننشر تفاصيل الإرشادات العامة الصادرة عن جهاز حماية المستهلك اليوم.
الدولار (2)

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.72 جنيه، ونحو 16.82 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.89 جنيه للبيع، و16.79 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك عودة، والمصرف العربي الدولي نحو 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني نحو 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 613 جنيها

سجل سعر الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، بنحو 4 جنيهات فى الجرام الواحد وذلك نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 13011 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
البورصه

قرار من البورصة والبنوك بعد بيان «الإفتاء» عن الرؤية

قال مصدران بالبورصة والجهاز المصرفي، إن البورصة والبنوك عطلة رسمية اعتبارا من غد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأوضح المصدران في تصريحات صحفية، أنه لا تغيير في موعد العطلة الرسمية بالبنوك أو البورصة على خلفية قرار دار الإفتاء المصرية باعتبار غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وأشار المصدران إلى أن البورصة والبنوك سيعاودان العمل اعتبارا من الأحد من الأسبوع المقبل في مواعيدهما الطبيعية قبل شهر رمضان.
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الاسكان-الاجتماعى (1)

القطاع الخاص يضع شروطه للمشاركة في الإسكان الاجتماعي

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع عدد من المطورين العقاريين، لبحث آليات مشاركتهم فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، لتوسيع قاعدة المشاركة، وتعظيم الدور الإيجابى للمطورين، وتلبية احتياجات المواطنين فى قطاع الإسكان. لكن توجد 3 عقبات وشروط تؤجل مشاركة القطاع الخاص في مشروع الإسكان الاجتماعي.. فما شروطهم؟ وما البنود التي ترفضها وزارة الإسكان؟ ومن يحدد أسعار الوحدات التي سيبنيها القطاع الخاص والمطورون العقاريون؟
السيارة-الجديدة-نيسان-قشقاي-2019

بعد تراجع الدولار الجمركي.. هل تنخفض أسعار السيارات؟

أعلنت وزارة المالية عن سعر جديد لصرف الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية لشهر يونيو 2019 والتي تتضمن السيارات، حيث تم تحديد سعره عند 16,8648 جنيه، في أدنى قيمة وصل إليها الدولار الأمريكي منذ تحرير سعر صرف الدولار الجمركي في ديسمبر 2016. ويمثل سعر صرف الدولار الجمركي الذي يقدر بنحو 16.87 جنيه مصري أمام الدولار الأمريكي هبوطا بقيمة تزيد على جنيه كامل مقارنة بشهر يناير 2019، حيث كان يقدر بنحو 17.97 جنيه. فهل تنخفض أسعار السيارات؟ ومتى تنخفض؟ وكم نسبة التخفيضات المتوقعة؟
حديد (3)

«التجارة العالمية» تحقق في رسوم الحديد| ما موقف مصر؟

أعلنت منظمة التجارة العالمية بدء تحقيق في اجتماعها المقبل في نوفمبر حول قرارات مصر وأربع دول أخرى بفرض رسوم حماية على واردات الحديد والبليت، وفقا لبيان المنظمة. وتسلمت هيئة التنمية الصناعية خطابا من منظمة التجارة العالمية تستفسر عن القرارات الأخيرة، دون الخوض في تفاصيل أخرى. وفرضت وزارة التجارة والصناعة في أبريل الماضي رسوم حماية لمدة 180 يوما تتراوح من 3% إلى 15% على واردات المادة الخام «البليت»، و25% على واردات حديد التسليح القادمة من جميع أنحاء العالم.
مونوريل-العاصمة الإدارية-الجديدة

تفاصيل وتوقيت عمل قطار المونوريل بين العاصمة وأكتوبر

أعلنت شركة بومباردييه ترانسبورتيشن، أمس الاثنين، اختيارها باعتبارها صاحبة أفضل عطاء لبناء وتوريد نظام قطار «المونوريل» الجديد فى مصر، لبناء نظام حديدي أحادي المسافة بطول 54 كم يربط المدينة الإدارية الجديدة بشرق القاهرة، بالإضافة إلى خط آخر بطول 42 كم يربط مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة. وقال وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة، ليام فوكس، في بيان صادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة -كندا تدين بالولاء للتاج البريطاني-، إن بومباردييه ترانسبورتيشن ستنفذ المشروع بالشراكة مع شركتين مصريتين هما أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب.
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