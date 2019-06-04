تطورات مثيرة في قضية اتهام نيمار بالاغتصاب

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

نيمار دا سيلفا

قرر أحد المحامين المدافعين عن عارضة الأزياء التي تتهم المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا باغتصابها التخلي عن القضية،قائلا إنها كذبت في روايتها الخاصة بالاتهام، ووفقا لخطاب نشره برنامج (جورنال ناسيونال) الإخباري البرازيلي، فقد ذكر مكتب المحامي جوزيه إدجارد دا كونيا بوينو في الرسالة أنه في البلاغ المقدم للشرطة رويت أحداثا "مختلفة عن التي وصفت" في البداية أمام الدفاع، الذي قالت أمامه إنها ضحية لاعتداء وليس لاغتصاب، وأضاف: "بسبب الغضب أو الانتقام، سجلت في البلاغ أحداثا وصفت بما يتعارض مع الوقائع التي روتها"، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الأسبانية.

ولفت البرنامج إلى أن مكتب المحامي فسخ عقده مع السيدة الشابة، وبث البرنامج الإخباري الذي يعرض على قناة (جلوبو) الرسالة، وكذلك مقاطع من المحادثة التي جرت بين المحامي وموكلته، التي أبدت رغبتها في تسريب القضية للصحافة. وقال مكتب المحامي إنه عقد اجتماعا مع ممثلين عن نيمار دا سيلفا لتوقيع اتفاق خارج نطاق