أرسنال يتلقى عرضًا ضخمًا لضم أوباميانج

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م

أوباميانج

تلقى أرسنال عرضًا من فريق شنغهاي إس أي بي جي الصيني، لضم مهاجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج البالغ من العمر 29 عامًا، وعرض النادي الصيني على أوباميانج الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني، في الوقت الذي يحصل فيه مع المدفعجية على 190 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ويأتي ذلك بعدما فقد أرسنال فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بخسارته في نهائي الدوري الأوروبي منذ أيام أمام تشيلسي بنتيجة 4-1، وإنهاء الدوري بعيدًا عن المراكز الأربعة الأولى.

وسبق وأن أعربت الأندية الصينية عن اهتمامها بضم أوباميانج في السابق عندما كان لاعبًا في صفوف بروسيا دورتموند الألماني، عبر كل من جوانججو إيفرجراند وتيانجين كوانجيان، قبل أن ينتقل إلى أرسنال في شهر يناير من العام الماضي مقابل 62 مليون جنيه إسترليني. وتوج أوبامياند بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري