«شقة فيصل» الحلقة (31).. «شربات» تسرق فلوس «زغللة»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

مسلسل شقة فيصل

انطلقت الحلقة الـ31 من مسلسل «شقة فيصل» بخروج «هبة» تجسدها منة عرفة، من المستشفى مع أمها وأختها واستوقفهم «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، وطلب من شقيقتها الكبرى «سعاد» تجسدها مى القاضي، أن يمر عليها ليتحدث معها، وسأله «تماسح» يجسده مصطفى أبو سريع، هل هناك مشاعر له اتجاهها؟ ولكنه أكد له أنه يحبها مثل أخته ليس أكثر، فيما تزوجت «غادة» تجسدها ثراء جبيل، من تاجر المخدرات الذي نصب عليه طليقها «زغللة» يجسده أحمد فتحي، فيما جلس «الصول حكيم» يجسده أحمد حلاوة، مع «أيمن» يجسده وائل نور، يشكو له مما فعلته زوجته الثانية.

واعتذر «ميزو» لـ«سعاد» لأنه تسبب لها فى مشاكل فى الشغل بسبب «حمادة زعبولة» يجسده ريكو، وشاهدتهم «سكر» تجسده أيتن عامر، وأشعلت الغيرة قلبها، وقطع حديثهما وأخذت «ميزو» منها، فى الوقت نفسه افتتح «زغلول» معرض تكاتك وشاركه «الصول