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«شقة فيصل» الحلقة (31).. «شربات» تسرق فلوس «زغللة»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
مسلسل شقة فيصل
مسلسل شقة فيصل
انطلقت الحلقة الـ31 من مسلسل «شقة فيصل» بخروج «هبة» تجسدها منة عرفة، من المستشفى مع أمها وأختها واستوقفهم «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، وطلب من شقيقتها الكبرى «سعاد» تجسدها مى القاضي، أن يمر عليها ليتحدث معها، وسأله «تماسح» يجسده مصطفى أبو سريع، هل هناك مشاعر له اتجاهها؟ ولكنه أكد له أنه يحبها مثل أخته ليس أكثر، فيما تزوجت «غادة» تجسدها ثراء جبيل، من تاجر المخدرات الذي نصب عليه طليقها «زغللة» يجسده أحمد فتحي، فيما جلس «الصول حكيم» يجسده أحمد حلاوة، مع «أيمن» يجسده وائل نور، يشكو له مما فعلته زوجته الثانية.
واعتذر «ميزو» لـ«سعاد» لأنه تسبب لها فى مشاكل فى الشغل بسبب «حمادة زعبولة» يجسده ريكو، وشاهدتهم «سكر» تجسده أيتن عامر، وأشعلت الغيرة قلبها، وقطع حديثهما وأخذت «ميزو» منها، فى الوقت نفسه افتتح «زغلول» معرض تكاتك وشاركه «الصول
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علامة استفهام 29.. الشيخ منصور سيقتل نوح

«خلاص انتهت» كان هذا هو لسان حال الحلقة 29 من مسلسل علامة استفهام بعد رحلة طويلة من الغموض امتدت طوال شهر رمضان على يد السيناريست إسلام حافظ والمخرج سميح النقاش وفريق عمل المسلسل محمد رجب وهيثم زكي وغيرهم من الممثلين، حيث بدأت تفاصيل الحدوتة الغامضة تتكشف، رغم أنه لم يظهر على ماذا ستنتهي، واتضح أنها دائرة من الشر والأذى بين كل شخصيات المسلسل فجميعهم سبب لغيره الأذى كما تعرض هو للأذى من آخرين، كأنها دائرة مغلقة، فقد بدأت الحلقة بقتل نوح (محمد رجب) قنديل (إسلام حافظ) في المصحة النفسية، بعدما كشفت التفاصيل أن قنديل سبب معاناته وشقيقه جاسر.
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«الواد سيد الشحات» الحلقة 29.. أحمد فهمي يقتل توأمه

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل الواد سيد الشحات بطولة النجم أحمد فهمي، مواصلة الأحداث الغريبة التي يتعرض لها سيد الشحات، وشقيقه فخر"الفنان محمد عبدالرحمن"، وزوجته ريتاج والتي تجسدها الفنانة هنا الزاهد، بعد ظهور توأم لسيد، وذلك بعد أن أخبرهم توأم سيد أن لديه غرفة مليئة بالأسلحة التي تبدل الأرواح البشرية بين الأشخاص. ومع تتابع الأحداث، بدأ سيد يتلاعب بتلك الأسلحة، فتسبب في تبادل أرواح ريتاج وفخر، فأصبحت روح ريتاج في جسد فخر، وروح فخر في جسد ريتاج، وبعد حدوث ذلك حاول توأم سيد إعادتهما من جديد إلى الحالة التي كانا عليها.
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معز مسعود يعتذر لجمهور «السهام المارقة» لهذا السبب

نشر الداعية معز مسعود، قبل قليل، على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» مجموعة من الصور التي تظهر تعليقات المشاهدين على مسلسل «السهام المارقة» والتى جاءت جميعها إيجابية وتشيد بقصة المسلسل وأداء الفنانين المشاركين فيه، وعلق عليها: «سعيد جدا بردود أفعالكم على (السهام المارقة) الكثيرة والجميلة والمشجعة جدا!! وآسفين على العياط الكتير.. كل سنة وأنتم جميعا طيبين». «السهام المارقة» من بطولة شريف سلامة وشيري عادل، وتأليف محمد فوزي عبد الرحيم، وإخراج محمود كامل، وإنتاج محمد حفظي ومعز مسعود، وعرض خلال رمضان 2019 على قناة «النهار».
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مسلسل-شقة-فيصل

«شقة فيصل» 29.. «رزق» يهرب من السجن لينتقم من زغللة

انطلقت الحلقة الـ29 من مسلسل «شقة فيصل» بذهاب «غادة» تجسدها ثراء جبيل، إلى المعلم «رزق الصاوي» الذي نصب عليه طليقها «زغللة» يجسده أحمد فتحى، فى السجن، وسألها عن مكانه، لكنها أكدت له أنها لا تعلم عنه شيئا، وأخذ يفكر فى اختطاف شقيقه لكي يحرق قلبه عليه، بينما أخبر «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، «سكر» تجسدها آيتن عامر أنها لا بد أن تضبط تصرفاتها لأنهما متزوجان أمام الناس، بينما اكتشف «أيمن» يجسده وائل نور، أن ابنه (هانى) معه أموال كثيرة وجدها بين ملابسه، بينما طلبت «شربات» نسرين أمين، من «زغللة» أن يتوسط لها عند صاحب الكباريه لكي تعمل راقصة.
مسلسل-شقة-فيصل

«شقة فيصل»28| وفاة أبو حبيبة وميزو يصبح مغنيا مشهورا

انطلقت الحلقة الـ28 من مسلسل «شقة فيصل»، بوفاة «أبو حبيبة» صاحب محل التصوير، يجسده محمد محمود، بعد أن علم بوفاة ابنته، وأخذ أهل الحارة العزاء فيه، فيما كلف «زغللة» يجسده أحمد فتحي، (هانى) ابن «أيمن ريموت» يجسده وائل نور، بتوزيع شرائط المخدر لطلاب الجامعة، فيما تعرف «ميزو» على شاعر وملحن جديد، جاء إليه لكي يتعاونا معه، وبالفعل أخذ يسجل ثالث أغنية له، ومن هنا أصبح «ميزو» مطلوبا فى كل الأفراح التي تقام فى منطقة فيصل، ونال شهرة واسعة وبعد أن كان عاطل بلا عمل، أصبح ليس لديه وقت لقبول جميع الأفراح والمناسبات التي تأتيه ليغني فيها.
مسلسل-شقة-فيصل

«شقة فيصل».. بدرية طلبة تضرب عروسة زوجها فى الكوشة

شهدت الحلقة الـ25 من مسلسل «شقة فيصل»، اتفاق «المعلم شرابي» يجسده ضياء الميرغنى مع «حمادة زعبولة» يجسده ريكو، على إحياء فرح «الصول حكيم» يجسده أحمد حلاوة على شقيقته، وفى الوقت نفسه رفض «زغللة» يجسده أحمد فتحى أن يترك الشقة ووقف أمام شقيقه «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، وأخبره بأنه يجلس فى نصيب «شربات» تجسدها نسرين أمين بالشقة، ووافقت الأخيرة حتى لا يفضحها أمام الجميع، واستغرب «ميزو» و«سكر» تجسدها أيتن عامر من قرارها، فيما ذهب «حمادة» إلى استوديو التصوير والتقى بـ«سكر» وطلب منها أن تكبر له صورته فى الجورنال وتمسح صورة «ميزو» ولكنها رفضت.
مسلسل-شقة-فيصل

«شقة فيصل».. «زغللة» يهدد «شربات» بفضحها أمام الجميع

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «شقة فيصل» نشر «سعاد» تجسدها مى القاضى مقالا تفضح فيه «حمادة زعبولة» يجسده ريكو، أنه من سرق أغاني «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، الذى شعر بسعادة كبيرة بعد أن رأى صورته فى الجورنال وأسفلها الفنان الصاعد، وطلب من صديقه «تمساح» بأن يأخذ هذا الجرنال ويصوره ويوزعه على أهالى المنطقة، وفى الوقت نفسه قام «أيمن ريموت» يجسده الفنان وائل نور، بضرب ابنه بعد أن عاد إلى المنزل فى وقت متأخر من الليلة ولم يكن فى وعيه، وقام ابنه بضربه وإزاحته عن طريقه؛ لينهار الأب ويقوم بطرد ابنه من المنزل.
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