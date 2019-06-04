جريمة

بـ«أجنة وشاكوش».. سقوط لص المساكن بالمعادي

تحرير:محمد رشدي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م
سرقة شقق -أرشيفية
سرقة شقق -أرشيفية
شهدت منطقة المعادي العديد من وقائع سرقة الشقق، عن طريق كسر الكالون، وبعد أن تعددت البلاغات تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم بعدما اعتاد ممارسة نشاطه الإجرامي فى مجال سرقة المساكن. تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات وتحريات لمباحث شرطة المعادى، بقيام أحد الأشخاص، 38 سنة، مقيم بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه فى 16 قضية آخرها قضية "سرقة مساكن"، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال حوادث سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون"، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه.
ضبط بحوزة المتهم فرد خرطوش وطلقتان لذات السلاح، والأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطه الإجرامى "أجنة وشاكوش"، ولدى المتهم سيارة. يقطعونها ويسحبونها بلودر.. ضبط عصابة كابلات بالتجمع   وبمواجهة المتهم اعترف بما أكدته التحريات، وحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع، واعترف بارتكاب حادثى سرقة مسكن باستخدام
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حريق-يلتهم-قش-الارز-وسيارتين (1)

حريق يلتهم سيارتين ومخزن «قش أرز» بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في مخزن قش أرز على أرض مساحتها نحو فدان ونصف الفدان، حيث دفعت قوات الحماية بخمس سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، فيما أتت النيران على محتويات المخزن وجزء من مزرعة مواشي وسيارتين تصادف وجودهما بجوار الأرض بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
قتل

في آخر يوم رمضان.. شخص يقتل شقيقه لخلافات مالية

في آخر يوم من شهر رمضان، بمدينة وادي النطرون في محافظة البحيرة، أقدم شقيق على قتل شقيقه بتسديد عدة طعنات في الصدر والرقبة لامتناع شقيقة على إعطائه المال، حيث أن الجاني كان كثيرا ما يقترض أموالًا من شقيقه المجني عليه ولا يردها له، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى وادي النطرون العام، كما انتقل فريق من النيابة العامة بمركز وادي النطرون لمعاينة مكان الحادث وفريق من الطب الشرعى لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة، وتم القبض علي القاتل وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
بيارة-صرف-صحي

سقوط 5 أشخاص في بيارة صرف صحي ببني سويف

أصيب عاملان بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف و3 من الأهالي، اليوم الثلاثاء، بعد أن سقطوا جميعًا في بيارة صرف صحي أثناء محاولة تطهيرها من قبل العمال، بقرية أقفاص التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، فحاول الأهالي إنقاذهم فسقطوا جميعًا داخل البيارة. وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من مأمور شرطة الفشن يفيد بسقوط 5 أشخاص بينهم عاملان تابعان لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيارة صرف صحي بقرية أقفاص بدائرة المركز أثناء قيامهم بتسليكها، وحاول الأهالي إنقاذهم فسقطوا جميعًا.
العاب-نارية

ضبط 580 ألف قطعة ألعاب نارية في الجمالية

قبيل ساعات من استقبال عيد الفطر المبارك، تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لإحكام قبضتها على مختلف الأسواق، وضبط الأسعار، والتصدي لظاهرة الغش التجاري من أصحاب المصانع والمخازن لاسيما السلع التي يتم طرحها بكميات كبيرة في الأسواق واستغلال إقبال المواطنين على تلك السلع خاصة الألعاب النارية التي يحرص الأطفال على شرائها طوال أيام العيد، وسط توجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتشديد الرقابة على المحال التجارية والأسواق والمكتبات أيضا.
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سرقة-بالاكراه

أسرار عصابة الأشقياء الثلاثة لسرقة رواد البنوك

واصلت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها مع المتهمين بسرقة 700 ألف من سيارة موظف، وأوضح المتهمون أنهم كونوا تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه في تتبع رواد البنوك، وقسموا أدوارًا فيما بينهم، أحدهم يدخل وراء الضحية البنك لمراقبته، على أن ينفذ المتهمون الآخرون عملية سرقة السيارة باستخدام المفتاح المصطنع، ثم يحولون المبالغ المسروقة لأقاربهم في الخارج، البداية تعود إلى تلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من مدير حسابات شركة توريدات يفيد بأنه عقب صرفه 700 ألف جنيه خاصة بالشركة وعودته إلى مسكنه، فوجئ بسرقة المبلغ من سيارته.
القبض-على-متهم

ضبط 4 عاطلين قتلوا شابا لسرقة هاتفه في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، اليوم الخميس، القبض على أربعة عاطلين؛ على خلفية اتهامهم بقتل شاب في نهاية العقد الثاني من العمر، وذلك لسرقة هاتفه المحمول، حيث أردوه قتيلًا بطلق ناري، حيث تبين قيام المتهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا يستهدف تثبيت المارة وسرقة متعلقاتهم تحت التهديد، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، برئاسة المستشار محمد جاد، رئيس نيابة الحسينية، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
اعدام

إعدام 4 وسجن 3 قتلوا جارهم لسرقة «موتوسيكل» بالشرقية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار علي موسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة ربيع، وعمرو حسن، وسكرتارية أحمد رمزي، اليوم الخميس، على قرار الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا بحق ثلاثة فلاحين وطالب، فيما عاقبت ثلاثة آخرين، بينهم ميكانيكي، بالسجن المؤبد للميكانيكي، والسجن سبع سنوات للاثنين الآخرين؛ على خلفية اتهامهم جميعًا باعتراض طريق مزارع "جارهم" بغرض سرقة دراجته البخارية «موتوسيكل»، إلا أن الأخير حاول مقاومتهم فأطلقوا عليه النيران وأردوه قتيلًا.
قتل

المتهم بذبح «عجوز عين شمس»: «كنت عايز أسرقها بس»

واصلت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، اليوم الخميس، تحقيقاتها مع المتهم بذبح ربة منزل عين شمس، في العقد السابع من عمرها، وواجهته بتحريات رجال المباحث حول صعوده لمنزل الضحية ومباغتتها بالضرب بواسطة سكين، أودت بحياتها في الحال، قبل أن تأمر النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وطلبت كذلك تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث.
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