بـ«أجنة وشاكوش».. سقوط لص المساكن بالمعادي

تحرير:محمد رشدي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م

سرقة شقق -أرشيفية

شهدت منطقة المعادي العديد من وقائع سرقة الشقق، عن طريق كسر الكالون، وبعد أن تعددت البلاغات تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم بعدما اعتاد ممارسة نشاطه الإجرامي فى مجال سرقة المساكن. تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات وتحريات لمباحث شرطة المعادى، بقيام أحد الأشخاص، 38 سنة، مقيم بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه فى 16 قضية آخرها قضية "سرقة مساكن"، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال حوادث سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون"، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه.

ضبط بحوزة المتهم فرد خرطوش وطلقتان لذات السلاح، والأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطه الإجرامى "أجنة وشاكوش"، ولدى المتهم سيارة. يقطعونها ويسحبونها بلودر.. ضبط عصابة كابلات بالتجمع وبمواجهة المتهم اعترف بما أكدته التحريات، وحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع، واعترف بارتكاب حادثى سرقة مسكن باستخدام