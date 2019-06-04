رئيس سموحة ينهى الجدل حول مستقبل حسام حسن

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

سموحة

كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، موقف ناديه النهائي، من رحيل حسام حسن، مهاجم الفريق السكندري في فترة الانتقالات المقبلة (الميركاتو الصيفي)، وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «من الصعب جدًا أن نرى فريق سموحة في الموسم القادم بدون مهاجمه حسام حسن، مهما كانت الإغراءات المادية في ظل رغبة العديد من الأندية الكبري داخليًا وخارجيًا شراءه»، موضحًا: «بعض اللاعبين الذين لا نعرف حتى اسمهم يلجأون إلى وضع اسم سموحة في الأندية التي ترغب ضمهم من أجل رفع أسهمهم».

لم ينف فرج عامر اهتمام النادي الأهلي بضم مهاجم الفريق بعد نهاية الموسم الجاري، حيث قال في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة: «حسام حسن لديه أكثر من عرض، لا أملك أن أفصل في الأمر، بل المدير الفني يجب أن يقول رأيه.. نعم.. النادي الأهلي مهتم بضم حسام حسن». وقال رئيس النادي السكندري: «مع