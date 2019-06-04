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«الواد سيد الشحات» الحلقة 29.. أحمد فهمي يقتل توأمه

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
مسلسل الواد سيد الشحات
مسلسل الواد سيد الشحات
شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل الواد سيد الشحات بطولة النجم أحمد فهمي، مواصلة الأحداث الغريبة التي يتعرض لها سيد الشحات، وشقيقه فخر"الفنان محمد عبدالرحمن"، وزوجته ريتاج والتي تجسدها الفنانة هنا الزاهد، بعد ظهور توأم لسيد، وذلك بعد أن أخبرهم توأم سيد أن لديه غرفة مليئة بالأسلحة التي تبدل الأرواح البشرية بين الأشخاص. ومع تتابع الأحداث، بدأ سيد يتلاعب بتلك الأسلحة، فتسبب في تبادل أرواح ريتاج وفخر، فأصبحت روح ريتاج في جسد فخر، وروح فخر في جسد ريتاج، وبعد حدوث ذلك حاول توأم سيد إعادتهما من جديد إلى الحالة التي كانا عليها.
وعندما بدأ توأم سيد في الاستعداد لإعادة أرواح ريتاج وفخر كما كانت، قام سيد بإفساد الأمر كالمعتاد، بقتله توأمه؛ ليقضي على الأمل الأخير لريتاج وفخر في العودة لطبيعتهما. اقرأ أيضًا..(الواد سيد الشحات 27.. فهمي يحصل على خريطة الفلوس). المسلسل تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة
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علامة استفهام 29.. الشيخ منصور سيقتل نوح

«خلاص انتهت» كان هذا هو لسان حال الحلقة 29 من مسلسل علامة استفهام بعد رحلة طويلة من الغموض امتدت طوال شهر رمضان على يد السيناريست إسلام حافظ والمخرج سميح النقاش وفريق عمل المسلسل محمد رجب وهيثم زكي وغيرهم من الممثلين، حيث بدأت تفاصيل الحدوتة الغامضة تتكشف، رغم أنه لم يظهر على ماذا ستنتهي، واتضح أنها دائرة من الشر والأذى بين كل شخصيات المسلسل فجميعهم سبب لغيره الأذى كما تعرض هو للأذى من آخرين، كأنها دائرة مغلقة، فقد بدأت الحلقة بقتل نوح (محمد رجب) قنديل (إسلام حافظ) في المصحة النفسية، بعدما كشفت التفاصيل أن قنديل سبب معاناته وشقيقه جاسر.
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«شقة فيصل» الحلقة (31).. «شربات» تسرق فلوس «زغللة»

انطلقت الحلقة الـ31 من مسلسل «شقة فيصل» بخروج «هبة» تجسدها منة عرفة، من المستشفى مع أمها وأختها واستوقفهم «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، وطلب من شقيقتها الكبرى «سعاد» تجسدها مى القاضي، أن يمر عليها ليتحدث معها، وسأله «تماسح» يجسده مصطفى أبو سريع، هل هناك مشاعر له اتجاهها؟ ولكنه أكد له أنه يحبها مثل أخته ليس أكثر، فيما تزوجت «غادة» تجسدها ثراء جبيل، من تاجر المخدرات الذي نصب عليه طليقها «زغللة» يجسده أحمد فتحي، فيما جلس «الصول حكيم» يجسده أحمد حلاوة، مع «أيمن» يجسده وائل نور، يشكو له مما فعلته زوجته الثانية.
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معز مسعود يعتذر لجمهور «السهام المارقة» لهذا السبب

نشر الداعية معز مسعود، قبل قليل، على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» مجموعة من الصور التي تظهر تعليقات المشاهدين على مسلسل «السهام المارقة» والتى جاءت جميعها إيجابية وتشيد بقصة المسلسل وأداء الفنانين المشاركين فيه، وعلق عليها: «سعيد جدا بردود أفعالكم على (السهام المارقة) الكثيرة والجميلة والمشجعة جدا!! وآسفين على العياط الكتير.. كل سنة وأنتم جميعا طيبين». «السهام المارقة» من بطولة شريف سلامة وشيري عادل، وتأليف محمد فوزي عبد الرحيم، وإخراج محمود كامل، وإنتاج محمد حفظي ومعز مسعود، وعرض خلال رمضان 2019 على قناة «النهار».
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الواد-سيد-الشحات

الواد سيد الشحات 27.. فهمي يحصل على خريطة الفلوس

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل الواد سيد الشحات، بطولة النجم أحمد فهمي، لقاء سيد وشقيقه فخر"الفنان محمد عبدالرحمن"، وزوجته ريتاج " الفنانة هنا الزاهد"، جد سيد وفخر ليسألونه عن مكان "الفلوس" لأخذها وإعادتها للسحاوي، فيعطيهم جدهم خريطة، إلا أن الخريطة تكشف عن أن الأموال في بيت مهجور. ومع تتابع الأحداث، ذهبوا إلي البيت فوجدوه أصبح ملجأ للأيتام، فتنكروا في زي أطفال، وأرتدوا ملابس طفولية ودخلوا الملجأ من أجل الوصول إلى المال وأخذه والخروج منه.
الواد-سيد-الشحات

الواد سيد الشحات 24| السحاوي يخطف أحمد فهمي ويعذبه

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "الواد سيد الشحات" فشل سيد، الذي يجسده الفنان أحمد فهمي، في التنبؤ بنتيجة مباراة الملاكمة، بعدما كسر "فخر" الجهاز الذي يرجع بالزمن لساعة. ووقع الثلاثي "سيد، وشقيقه فخر الذي يجسد شخصيته الفنان محمد عبد الرحمن، وريتاج، زوجة سيد، التي تجسدها الفنانة هنا الزاهد"، في ورطة بسبب كسر ريموت آلة الزمن، وعند بحث سيد وريتاج عنه، اكتشفا أن الريموت تم تدميره فى قصة حب فخر الشحات وبطة السيدة الكبيرة السمينة، إذ يسترجع فخر قصته مع بطة ويرويها لسيد وريتاج، وتزداد ورطة الثلاثي مع السحاوي.
الواد-سيد-الشحات

سيد الشحات 23.. فهمي يجمع 3 ملايين جنيه من المراهنات

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل"الواد سيد الشحات" بطولة الفنان أحمد فهمي، والذى يعرض عبر فضائية«dmc» وdmc drama»، تطورا كبيرا في أحداث المسلسل، حيث نجح «سيد» الفنان أحمد فهمي، وشقيقه «فخر» الفنان محمد عبد الرحمن و«ريتاج» الفنانة هنا الزاهد في الحصول على مبلغ مالي كبير يقدر بـ3 ملايين جنيه جراء استخدام جهاز وجدوه فى الحلقة السابقة، ويمكنهم هذا الجهاز من العودة بالزمن لمدة ساعة واحدة، بعد المشاركة فى رهانات على مباراة ملاكمة، وبعدها يتمكنوا من العودة بالزمن ومعرفة الفائز ويحصلون على المبالغ المالية.
الواد-سيد-الشحات

الواد سيد الشحات (12).. سكر يعترف بمكان الـ20 مليون

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل الواد سيد الشحات، بطولة الفنان أحمد فهمي، الذي يجسد شخصية سيد، مواصلة محاولات سكر "أكرم حسني" لجعل سيد أكثر غباء أمام ريتاج زوجته "هنا الزاهد"، وشقيقه فخر "محمد عبد الرحمن"، وتنكر سيد في زي أرنب، ما عرضه لوابل من إطلاق النيران من حرس سكر، ولكنه نجا من الطلقات في إطار كوميدي. وتتابعت الأحداث بقيام فخر وريتاج بالتخفي لسماع حديث والدة ريتاج مع عدد من الرجال في منزل سكر، لمعرفة المكان الذي تضع فيه المال، إلا أن صيحات الديك كانت عائقا أمامهم لسماع مكان وجود الأموال.
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