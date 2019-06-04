«الواد سيد الشحات» الحلقة 29.. أحمد فهمي يقتل توأمه
٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
مسلسل الواد سيد الشحات
شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل الواد سيد الشحات بطولة النجم أحمد فهمي، مواصلة الأحداث الغريبة التي يتعرض لها سيد الشحات، وشقيقه فخر"الفنان محمد عبدالرحمن"، وزوجته ريتاج والتي تجسدها الفنانة هنا الزاهد، بعد ظهور توأم لسيد، وذلك بعد أن أخبرهم توأم سيد أن لديه غرفة مليئة بالأسلحة التي تبدل الأرواح البشرية بين الأشخاص.
ومع تتابع الأحداث، بدأ سيد يتلاعب بتلك الأسلحة، فتسبب في تبادل أرواح ريتاج وفخر، فأصبحت روح ريتاج في جسد فخر، وروح فخر في جسد ريتاج، وبعد حدوث ذلك حاول توأم سيد إعادتهما من جديد إلى الحالة التي كانا عليها.
وعندما بدأ توأم سيد في الاستعداد لإعادة أرواح ريتاج وفخر كما كانت، قام سيد بإفساد الأمر كالمعتاد، بقتله توأمه؛ ليقضي على الأمل الأخير لريتاج وفخر في العودة لطبيعتهما. اقرأ أيضًا..(الواد سيد الشحات 27.. فهمي يحصل على خريطة الفلوس).
المسلسل تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة
وعندما بدأ توأم سيد في الاستعداد لإعادة أرواح ريتاج وفخر كما كانت، قام سيد بإفساد الأمر كالمعتاد، بقتله توأمه؛ ليقضي على الأمل الأخير لريتاج وفخر في العودة لطبيعتهما. اقرأ أيضًا..(الواد سيد الشحات 27.. فهمي يحصل على خريطة الفلوس).
المسلسل تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة 6 مليون دولار.
ومسلسل "الواد سيد الشحات" من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراج أحمد الجندي وبطولة كل من أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد عبدالرحمن وعدد من ضيوف الشرف منهم أكرم حسني وحميد الشاعري وإيناس مكي وغيرهم.