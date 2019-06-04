«الواد سيد الشحات» الحلقة 29.. أحمد فهمي يقتل توأمه

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

مسلسل الواد سيد الشحات

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل الواد سيد الشحات بطولة النجم أحمد فهمي، مواصلة الأحداث الغريبة التي يتعرض لها سيد الشحات، وشقيقه فخر"الفنان محمد عبدالرحمن"، وزوجته ريتاج والتي تجسدها الفنانة هنا الزاهد، بعد ظهور توأم لسيد، وذلك بعد أن أخبرهم توأم سيد أن لديه غرفة مليئة بالأسلحة التي تبدل الأرواح البشرية بين الأشخاص. ومع تتابع الأحداث، بدأ سيد يتلاعب بتلك الأسلحة، فتسبب في تبادل أرواح ريتاج وفخر، فأصبحت روح ريتاج في جسد فخر، وروح فخر في جسد ريتاج، وبعد حدوث ذلك حاول توأم سيد إعادتهما من جديد إلى الحالة التي كانا عليها.

وعندما بدأ توأم سيد في الاستعداد لإعادة أرواح ريتاج وفخر كما كانت، قام سيد بإفساد الأمر كالمعتاد، بقتله توأمه؛ ليقضي على الأمل الأخير لريتاج وفخر في العودة لطبيعتهما. اقرأ أيضًا..(الواد سيد الشحات 27.. فهمي يحصل على خريطة الفلوس). المسلسل تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة