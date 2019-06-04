سقوط 5 أشخاص في بيارة صرف صحي ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م

بيارة صرف صحي - أرشيفية

أصيب عاملان بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف و3 من الأهالي، اليوم الثلاثاء، بعد أن سقطوا جميعًا في بيارة صرف صحي أثناء محاولة تطهيرها من قبل العمال، بقرية أقفاص التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، فحاول الأهالي إنقاذهم فسقطوا جميعًا داخل البيارة. وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من مأمور شرطة الفشن يفيد بسقوط 5 أشخاص بينهم عاملان تابعان لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيارة صرف صحي بقرية أقفاص بدائرة المركز أثناء قيامهم بتسليكها، وحاول الأهالي إنقاذهم فسقطوا جميعًا.

وعلى الفور، انتقل المحاسب أحمد دسوقي رئيس مدينة الفشن، ويرافقه 3 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة. وتبين أن المصابين وهم علاء خميس عبد الفضيل 36 عامًا، حمادة محمد عبد الغني 35 عامًا، أحمد محمد أحمد 42 عامًا، زينب قرنى عبد المحسن 25 عامًا، ومصاب آخر مجهول الهوية، وجميعهم مصابين بصعوبة في التنفس. وتم نقلهم