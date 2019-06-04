جريمة

سقوط 5 أشخاص في بيارة صرف صحي ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م
بيارة صرف صحي - أرشيفية
بيارة صرف صحي - أرشيفية
أصيب عاملان بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف و3 من الأهالي، اليوم الثلاثاء، بعد أن سقطوا جميعًا في بيارة صرف صحي أثناء محاولة تطهيرها من قبل العمال، بقرية أقفاص التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، فحاول الأهالي إنقاذهم فسقطوا جميعًا داخل البيارة. وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من مأمور شرطة الفشن يفيد بسقوط 5 أشخاص بينهم عاملان تابعان لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيارة صرف صحي بقرية أقفاص بدائرة المركز أثناء قيامهم بتسليكها، وحاول الأهالي إنقاذهم فسقطوا جميعًا.
وعلى الفور، انتقل المحاسب أحمد دسوقي رئيس مدينة الفشن، ويرافقه 3 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة. وتبين أن المصابين وهم علاء خميس عبد الفضيل 36 عامًا، حمادة محمد عبد الغني 35 عامًا، أحمد محمد أحمد 42 عامًا، زينب قرنى عبد المحسن 25 عامًا، ومصاب آخر مجهول الهوية، وجميعهم مصابين بصعوبة في التنفس. وتم نقلهم
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حريق-يلتهم-قش-الارز-وسيارتين (1)

حريق يلتهم سيارتين ومخزن «قش أرز» بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في مخزن قش أرز على أرض مساحتها نحو فدان ونصف الفدان، حيث دفعت قوات الحماية بخمس سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، فيما أتت النيران على محتويات المخزن وجزء من مزرعة مواشي وسيارتين تصادف وجودهما بجوار الأرض بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
قتل

في آخر يوم رمضان.. شخص يقتل شقيقه لخلافات مالية

في آخر يوم من شهر رمضان، بمدينة وادي النطرون في محافظة البحيرة، أقدم شقيق على قتل شقيقه بتسديد عدة طعنات في الصدر والرقبة لامتناع شقيقة على إعطائه المال، حيث أن الجاني كان كثيرا ما يقترض أموالًا من شقيقه المجني عليه ولا يردها له، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى وادي النطرون العام، كما انتقل فريق من النيابة العامة بمركز وادي النطرون لمعاينة مكان الحادث وفريق من الطب الشرعى لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة، وتم القبض علي القاتل وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
سرقة-شقق

بـ«أجنة وشاكوش».. سقوط لص المساكن بالمعادي

شهدت منطقة المعادي العديد من وقائع سرقة الشقق، عن طريق كسر الكالون، وبعد أن تعددت البلاغات تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم بعدما اعتاد ممارسة نشاطه الإجرامي فى مجال سرقة المساكن. تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات وتحريات لمباحث شرطة المعادى، بقيام أحد الأشخاص، 38 سنة، مقيم بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه فى 16 قضية آخرها قضية "سرقة مساكن"، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال حوادث سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون"، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه.
العاب-نارية

ضبط 580 ألف قطعة ألعاب نارية في الجمالية

قبيل ساعات من استقبال عيد الفطر المبارك، تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لإحكام قبضتها على مختلف الأسواق، وضبط الأسعار، والتصدي لظاهرة الغش التجاري من أصحاب المصانع والمخازن لاسيما السلع التي يتم طرحها بكميات كبيرة في الأسواق واستغلال إقبال المواطنين على تلك السلع خاصة الألعاب النارية التي يحرص الأطفال على شرائها طوال أيام العيد، وسط توجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتشديد الرقابة على المحال التجارية والأسواق والمكتبات أيضا.
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الجو-يشعل-النيران-في-منزلين (1)

سقوط كابل كهرباء بسبب الحر يحرق منزلين في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار، أثر سقوط سلك ضغط عالي 66 على السطحين، ما أدى إلى اشتعال الحريق، وأنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة أثر إخماد النيران بعد وصولها لخط الغاز في المنزلين، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق هو ارتفاع درجة الحرارة وحدوث لين في السلك فسقط على السطحين. وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث سماع صوت شرز قوية من التيار العالى بالمنطقة أدى إلى اشتعال منزلين.
القبض-على-متهم

مؤبد ومخدرات.. سقوط عاطل هارب من 30 سنة سجنا بالعاشر

تمكن رجال القول الأمني المتمركز أسفل كوبري «56» بطريق «مصر – الإسماعيلية» الصحراوي، برئاسة الملازم أول هشام نجم، من قوات قسم شرطة أول العاشر من رمضان، اليوم السبت، من ضبط عاطل هارب من أحكام قضائية تصل إلى 30 عامًا سجنا، حيث تبين أن المتهم مطلوب للتنفيذ عليه في قضيتين، إحداهما عقوبتها السجن المؤبد، والأخرى عقوبتها السجن لمدة خمس سنوات، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
حريق

حريق في مطعم «شاورما» بالمنيا.. وإصابة 5 عمّال

أصيب 5 عمال بحروق بدرجات متفاوتة من الدرجة الأولى وحتى الثالثة، إثر اندلاع حريق في مطعم "شاورما" بشارع طه حسين شمال مدينة المنيا، وتم نقل المصابين إلى قسم الحروق بالمستشفى العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة. وأكدت التحريات والمعاينة، أن الحريق اندلع في موقد مخصص للطهي بسبب تطاير بنزين، وتسبّب الحريق في إحداث حالة من الفزع والخوف على سكان الشارع الكائن به المطعم، وتسبب في تعطيل الحركة المرورية لمدة ساعة تقريبًا حتى إخماد الحريق والسيطرة عليه.
حادث تصادم

بعد مصرع 4.. ضبط سائق أتوبيس حادث «السحور» بالشرقية

تحفظت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان، بإشراف اللواء إيهاب لمعي، حكمدار الجنوب بمديرية أمن الشرقية، على سائق أتوبيس إحدى الشركات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان؛ على خلفية اتهامه بالتورط والمسئولية عن الحادث الذي وقع قبل عدة دقائق بين الأتوبيس وسيارة أخرى نقل ثقيل «لوري» بالقُرب من مدخل المدينة بطريق «بلبيس – العاشر من رمضان»، والذي راح ضحيته أربعة أشخاص وأصيب عشرين آخرين، بينهم السائق، ويُدعى «سعد.ح.ع» من مدينة أبو حماد، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة.
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