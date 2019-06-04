اتحاد الكرة يعيد تشكيل رابطة الأندية بعد أزمة الدوري

تحرير:أحمد بركات ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م

اتحاد الكرة

اقترب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، من رئاسة رابطة الأندية المحترفة، وذلك بعد أن قرر مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة إعادة هيكلة الرابطة من جديد حتى تتحمل مسئولية الأزمات التي تحدث مع الأندية بدلًا من تدخل اتحاد الكرة، حيث يرغب مسئولو الجبلاية في أن تتولى الرابطة تنظيم مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم خلال الموسم المقبل، بعد أن شهد الموسم الحالي من المسابقة العديد من المشكلات والتي كان آخرها تأجيل مباريات الأهلي والزمالك لما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وشهدت الأيام الماضية أزمة مع النادي الأهلي واتحاد الكرة بسبب موعد الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري، وأصدر مجلس إدارة الفريق الأحمر، برئاسة محمود الخطيب، بيانا رسميا أعلن خلاله 5 قرارات بخصوص ما وصفه بـ«أزمة مواعيد الدوري»، حيث رفض الأهلي استكمال بطولة الدوري في حال تأجيل أي مباراة للفريق