السمك مميز في العيد.. جربي المقلوبة اللذيذة

السمك من أفضل الأطعمة التي تفيد الجسم في الحصول على البروتين، وأيضًا هو غني بالأوميجا 3 والكثير من الفيتامينات المفيدة للبشرة والصحة بشكل عام

تحرير:آية أشرف ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

السمك

بعد الخروج من رمضان تسعى كل ربة منزل لكسر روتين الأكلات الدسمة والتقليدية التي تعودت على إعدادها لعائلتها وضيوفها خلال عزومات هذا الشهر الكريم، ومنها المحاشي بأنواعها والمكرونة البشاميل والجلاش والرقاق باللحمة المفرومة، والكثير منا لم يتناول السمك خلال رمضان بسبب الخوف من الشعور بالعطش في اليوم التالي، فيمكنك تقديم أصناف مختلفة من السمك لعائلتك وضيوفك في أول أيام عيد الفطر المبارك، في السطور التالية نقدم لك عدة طرق لتقديم السمك بطريقة وطعم مميز لعائلتك..

سلمون بالليمون والكزبرة المكونات قطع فيليه سلمون فلفل أسود وملح عصير ليمون صويا صوص ملعقة سكر كزبرة خضراء طريقة التحضير: - اغسلي السمك جيدًا بالملح والخل، ثم ضعيه في صينية الفرن. - تبلي السمك بالملح والفلفل الأسود والليمون. - ضعي الصينية في الفرن ربع ساعة على الأقل حتى التأكد من نضجها. -