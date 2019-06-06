السمك مميز في العيد.. جربي المقلوبة اللذيذة

السمك من أفضل الأطعمة التي تفيد الجسم في الحصول على البروتين، وأيضًا هو غني بالأوميجا 3 والكثير من الفيتامينات المفيدة للبشرة والصحة بشكل عام
بعد الخروج من رمضان تسعى كل ربة منزل لكسر روتين الأكلات الدسمة والتقليدية التي تعودت على إعدادها لعائلتها وضيوفها خلال عزومات هذا الشهر الكريم، ومنها المحاشي بأنواعها والمكرونة البشاميل والجلاش والرقاق باللحمة المفرومة، والكثير منا لم يتناول السمك خلال رمضان بسبب الخوف من الشعور بالعطش في اليوم التالي، فيمكنك تقديم أصناف مختلفة من السمك لعائلتك وضيوفك في أول أيام عيد الفطر المبارك، في السطور التالية نقدم لك عدة طرق لتقديم السمك بطريقة وطعم مميز لعائلتك..
سلمون بالليمون والكزبرة
المكونات
قطع فيليه سلمون
فلفل أسود وملح
عصير ليمون
صويا صوص
ملعقة سكر
كزبرة خضراء
طريقة التحضير:
- اغسلي السمك جيدًا بالملح والخل، ثم ضعيه في صينية الفرن.
- تبلي السمك بالملح والفلفل الأسود والليمون.
- ضعي الصينية في الفرن ربع ساعة على الأقل حتى التأكد من نضجها.
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سلمون بالليمون والكزبرة
المكونات
قطع فيليه سلمون
فلفل أسود وملح
عصير ليمون
صويا صوص
ملعقة سكر
كزبرة خضراء
طريقة التحضير:
- اغسلي السمك جيدًا بالملح والخل، ثم ضعيه في صينية الفرن.
- تبلي السمك بالملح والفلفل الأسود والليمون.
- ضعي الصينية في الفرن ربع ساعة على الأقل حتى التأكد من نضجها.
- في وعاء اخلطي الكزبرة والليمون والصويا صوص والسكر.
- بعد خروج السمك من الفرن، ضعي مزيج التوابل على السمك المشوي وقدميه بجانب السلطة الخضراء والطحينة.
سلمون محمر بالخضراوات
المكونات
كيلو ونصف سمك سلمون
كوب ونصف بقسماط
2 مرقة دجاج
ملعقتا عسل
جزر
بسلة
طريقة التحضير
- ضعي السمك بعد التأكد من غسله جيدًا بالملح والماء.
- في صينية الفرن رصي السمك وادهنيه بالعسل وضعيه في الفرن 10 دقائق.
- أضيفي البسلة والجزر مع السمك، ثم رشي البقسماط ومرقة الدجاج على وجه صينية السمك، يهمك أن تعرفي.. طريقة عمل مكرونة السي فود الشهية.
- ضعي الصينية داخل الفرن ربع ساعة تقريبا.
سلمون مشوي على الطريقة التايلاندي
المكونات:
صويا صوص
صلصة طماطم
جنزبيل
عصير ليمون
فيليه سلمون
فول سوداني مفروم
كزبرة مفرومة
طريقة التحضير:
- جهزي صينية الفرن وضعي بها ورق الألمنيوم.
- اخلطي صلصة الطماطم الحارة مع الثوم المهروس وصويا الصوص والزنجبيل وعصير الليمون.
- ضعي السلمون في الفرن، ووزعي خليط الطماطم عليه.
- رشي الفول السوداني المفروم والكزبرة فوق قطع السلمون.
- غطي الطبق بورق الألمنيوم وضعيه في الفرن من ربع ساعة إلى ثلث ساعة حتى التأكد من نضج السمك.. تعرف على 8 فئات ممنوعة من الفسيخ والرنجة في عيد الفطر.
مقلوبة السمك
المكونات:
سمك فيليه
أرز بسمتي
بصل شرائح
سمنة
كمون
زيت
طريقة التحضير:
- اغسلي السمك جيدًا، وتبليه بالبهارات والكمون والفلفل الأسود.
- انقعي الأرز ربع ساعة في الماء ثم صفيه.
-في وعاء على النار ضعي السمنة وقطعي البصل شرائح وقلبيه مع إضافة بهارات السمك، يمكنك الحصول عليها من أقرب عطار موثوق فيه.
- شوحي السمك مع البصل، وضعيه فوق الأرز المفلفل.
- قدمي مقلوبة السمك مع السلطة الخضراء أو الطحينة.
كيك السمك
المكونات:
2 كوب أرز
بصل
زيت
زبدة
فلفل حار أحمر
فلفل أسود وملح
قرفة وقرنفل
ربع كوب دقيق
طريقة التحضير:
- في وعاء على النار ضعي الأرز والماء والتوابل، واتركي الأرز حتى التأكد من نضجه.
- في صينية ضعي الزبدة وشرائح الليمون والسمك واتركيه في الفرن 10 دقائق.
- في قالب ضعي طبقة من السمك ثم طبقة من الأرز، وكرري العملية حتى الانتهاء من السمك الموجود لديكك.
- ضعي الزبدة في وعاء على النار، ثم أضيفي الفلفل الأحمر والدقيق، قلبي المكونات حتى الحصول على قوام خفيف.
- اسكبي الصلصة على السمك والأرز وقدميه مع السلطات.
يمكنك تقديم الأرز البني أو الأرز بالبصل مع كل أنواع السمك، إلى جانب السلطة الخضراء وسلطة الطحينة، كما يمكن تناوله بالخبز أيضا.