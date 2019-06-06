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السمك مميز في العيد.. جربي المقلوبة اللذيذة

السمك من أفضل الأطعمة التي تفيد الجسم في الحصول على البروتين، وأيضًا هو غني بالأوميجا 3 والكثير من الفيتامينات المفيدة للبشرة والصحة بشكل عام
تحرير:آية أشرف ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
السمك
السمك
بعد الخروج من رمضان تسعى كل ربة منزل لكسر روتين الأكلات الدسمة والتقليدية التي تعودت على إعدادها لعائلتها وضيوفها خلال عزومات هذا الشهر الكريم، ومنها المحاشي بأنواعها والمكرونة البشاميل والجلاش والرقاق باللحمة المفرومة، والكثير منا لم يتناول السمك خلال رمضان بسبب الخوف من الشعور بالعطش في اليوم التالي، فيمكنك تقديم أصناف مختلفة من السمك لعائلتك وضيوفك في أول أيام عيد الفطر المبارك، في السطور التالية نقدم لك عدة طرق لتقديم السمك بطريقة وطعم مميز لعائلتك..
سلمون بالليمون والكزبرة المكونات قطع فيليه سلمون  فلفل أسود وملح عصير ليمون صويا صوص ملعقة سكر كزبرة خضراء طريقة التحضير:  - اغسلي السمك جيدًا بالملح والخل، ثم ضعيه في صينية الفرن. - تبلي السمك بالملح والفلفل الأسود والليمون. - ضعي الصينية في الفرن ربع ساعة على الأقل حتى التأكد من نضجها. -
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كيكة-الشيكولاتة

فرحي أطفالك واستعدي للعيد بـ5 أصناف من الكيك

تسعى كل ربة منزل لإسعاد أطفالها في المناسبات، وبعد انتهاء شهر رمضان وتقديم الكحك والبسكويت لعائلتها، يمكنها الاستعداد لاستقبال عيد الفطر وإسعاد عائلتها في المنزل، الكثير من الطرق تساعدك خاصة إذا كان لديك أطفال، جربي تقديم حلويات شهية في المنزل وشاركيهم في إعدادها، بدلًا من الخروج للمطاعم، العديد من الكيكات يمكنك تقديمها لطفلك بطرق جديدة تساعده على الاحتفال بالعيد والشعور بالبهجة، في السطور التالية نقدم لكي طريقة عمل كيكة جوز الهند وكيكة الجلاش وكيكة الجزر..
طبخ-الرنجة (2)

غير الزيت والليمون.. 10 طرق للرنجة في عيد الفطر

الرنجة من الأكلات المفضلة للكثير منا، وهي من الطقوس المفضلة للمصريين عند الاحتفال بعيد الفطر مع تناول الكحك والبسكويت، يمكنك تناول الرنجة بأكثر من طريقة بدلا من الطرق التقليدية التي نتناولها دائمًا، والتي تعتمد على الطهي على نار ساخنة ومقدمة مع الزيت والليمون والبصل، في السطور التالية نساعدك التعرف على أكثر من طريقة لتقديم الرنجة لعائلتك في العيد، بدلًا من الاعتماد على الطرق التقليدية في تناولها، فكري في تقديم الرنجة المشوية، أو سلطة الرنجة، أو الرنجة بالمايونيز والبصل بطرق بسيطة..
الفسيخ

5 طرق للفسيخ.. المايونيز والزبدة وصفة جديدة

يحتفل المصريون غدًا بعيد الفطر، الذي يرتبط لديهم بتناول بعض الأكلات وعلى رأسها الكحك والبسكويت والبيتيفور، وأيضًا الرنجة والفسيخ، مع بعض الخضراوات الورقية الطازجة، مثل الخس والخيار، لكن تخشى الكثير من السيدات شراء الفسيخ والرنجة من المحلات لعدم جودتها والخوف من الإصابة بالتسمم، يمكنك عمل الفسيخ في المنزل دون الحاجة لشرائه بأسعار خيالية من الخارج بـ10 طرق بسيطة سنطرحها عليك في التقرير التالي، جربيها للحفاظ على صحة عائلتك من التسمم الذي يحدث نتيجة تناول الفسيخ والرنجة من مصادر غير مضمونة..
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العناب

العناب منعش في رمضان.. اعمليه في 10 دقائق

العناب من المشروبات اللذيذة التي تساعدك في التغلب على العطش في ساعات الصيام الحارة خلال شهر رمضان، يمكنك وضعه على سفرة رمضان بجانب الخشاف والعصائر الفريش، يمكنك تناول العناب ساخنا أو باردا، فهو لذيذ وله العديد من الفوائد الصحية أيضًا، حيث يساعدك للتخلص من ضغط الدم المرتفع، ويعمل على تهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر النفسي، كما أنه مفيد للحامل، في السطور التالية نساعدك التعرف على طريقة عمل مشروب العناب بطريقة بسيطة في البيت بدلا من شرائه من محلات العصائر بجودة غير مضمونة..
لحمة-مشوية

سفرة اليوم الـ17 في رمضان.. المشويات لذيذة وخفيفة

المشويات من أنسب الأكلات اللذيذة والمفيدة للصحة، والتي عليكِ تقديمها لعائلتك في رمضان، فهي من الأكلات الخفيفة على المعدة وتناسب الصيام، خاصة إذا كان لديك عزومة، المشويات تكون من الأصناف السهلة وشكلها مميز على سفرتك، يمكنك تقديم السلطات بأنواعها مثل سلطة الطحينة والسلطة الخضراء، وأيضًا الفتة بأنواعها، جربي تقديم نوع من المشويات على سفرة رمضان، على سبيل المثال شيش طاووق والكباب والفراخ المشوية، في السطور التالية نحاول التعرف على أسرار الشوي وطريقة التحضير أيضًا..
طريقة_عمل_الممبار

سفرة اليوم الـ16 في رمضان.. جربي الممبار في البيت

بعض الأكلات نخشي من تجربتها لكنها لذيذة إذا قمت بتناولها في مطاعم مضمونة أو داخل المنزل، على سبيل المثال الممبار والفشة والكرشة من الأكلات اللذيذة لكن البعض لا يحبها رغم أنه لم يتناولها من قبل، يمكنك كسر روتين الأكل في رمضان والابتعاد عن الأكلات التقليدية التي تقدمينها لعائلتك وضيوفك طوال الشهر الكريم، جربي عمل أصناف حرشة كما يطلقون عليها ومنها الممبار، ويمكنك عمل رقاق باللحمة المفرومة كطبق جانبي مع السلطات، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل هذه الأصناف بسهولة.
الكاسترد_الساخن (2)

الكاسترد لذيذ.. جربيه في رمضان بسهولة في البيت

الكاسترد من المشروبات اللذيذة، كما يعد من الحلويات الخفيفة على المعدة، إذ يمكنك تناوله في أي وقت، لذلك هو مفيد للأطفال ويحبه الكبار أيضًا. يمكنكِ تقديم الكاسترد لعائلتك على سفرة رمضان بدلا من المشروبات والحلويات التقليدية التي اعتدنا على تقديمها في رمضان، كما يدخل الكاسترد في عمل الكيك والقطائف والكنافة في رمضان، ويمكنكِ شراء بودرة الكاسترد أو عملها في المنزل بسهولة دون الحاجة لدفع تكاليف شرائها بجودة غير مضمونة. وفي السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل الكاسترد في منزلك بسهولة.
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