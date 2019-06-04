سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

رجل الدبابة.. 30 عاما على مذبحة ميدان السلام السماوي

ثلاثون عاما مرت على حادثة ميدان السلام السماوي "تيان آن من" وسط العاصمة الصينية بكين، وما زالت الحكومة الصينية تحاول محو آثار الواقعة من التاريخ، فماذا حدث في ذلك اليوم؟
تحرير:أحمد سليمان ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
على الرغم من مرور ثلاثين عامًا، لا يزال قمع الصين العنيف لاحتجاجات ميدان "تيان آن من" عام 1989 أحد أكثر المواضيع المحرمة في الصين، وأحد المواضيع التي يرغب الحزب الشيوعي الصيني في محوها من صفحات التاريخ. إلا أن الحكومة الصينية، لا تزال تعتقد أن تصرفها مع المحتجين آنذاك كان هو التصرف الصحيح، كما يتضح في تصريحات وزير الدفاع الصيني "وي فنج هي" نهاية هذا الأسبوع، عندما دافع عن تصرفات حكومته في تطهير الميدان باعتباره ضروريًا، ساهم في تمتع الصين بما يقرب من ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي المستمر منذ ذلك الحين.
وأشارت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية، إلى أن قال وي أمام الحضور في منتدى "شانجريلا" السنوي للحوار في سنغافورة "هذا الحادث كان اضطرابا سياسيا"، و"كانت تدابير الحكومة لوقف هذا الاضطراب صحيحة، ساهمت في تمتع الصين بتنمية مستقرة". هذا العام، يشهد احتفالات بذكرى عدد من الفعاليات والأحداث الهامة في الصين،
اقرأ المزيد
ترامب-والملكة-اليزابيث (4)

رئيس بلدية لندن: ترامب رمز اليمين المتطرف

في استمرار لصدام طويل بين الزعيمين، صرح صادق خان رئيس بلدية لندن، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو رمز لنشطاء اليمين المتطرف على مستوى العالم، قائلا: "علينا بالتأكيد أن نقول له: أنت تدرك أنك رمز لحركة اليمين المتطرف حول العالم، وعلينا أن نعي سياسات ترامب إزاء المسلمين والهجرة"، جاء ذلك في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز"، اليوم الثلاثاء. ويحمل ترامب آمال كبيرة، في زيارته، التي بدأت أمس الإثنين، إلى بريطانيا، والتي وصفتها تقارير إعلامية بأنها زيارة محفوفة بالمخاطر الدبلوماسية.
طلبة-فى-المكسيك

مدارس مكسيكو: الجيبة للأولاد والبنطلون للبنات

أعلنت سلطات العاصمة المكسيكية مكسيكو، عن سماحها لطلاب المدارس بارتداء التنانير (الجيبات)، وللطالبات بارتداء السراويل (البنطلونات)، حسب رغبة الجنسين، وذلك بهدف تحييد الزي المدرسي، وعلقت عمدة مدينة مكسيكو كلاوديا شينباوم على القرار بقولها: "تمنح المدينة قانونيا المساواة في جميع المجالات، ونعلن مع وزير التعليم إستيبان موكتيسوم باراجان، عن زي مدرسي محايد"، مضيفة: "لم تعد التنورة حكرا على الفتيات والسراويل على الفتيان، إنها إجراءات بسيطة لتعزيز المساواة في الحقوق".
نفط قطر

الصين تدرس اقتراحات لتأمين إمداداتها النفطية

تنتظر الأوساط السياسية والاقتصادية أن يكون هناك رد فعل صارم من جانب الصين للعقوبات التي فرضتها أمريكا على إيران وصادراتها النفطية، والتي تعد بكين أهم مستورديها خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي يشير إلى أنها لن تقف عاجزة أمام تلك المتغيرات. وتعد الصين في الوقت الحالي جزءًا مؤثرًا من النظام العالمي لتجارة الطاقة، حيث تستورد بانتظام أكثر من 9 ملايين برميل يوميًا، بالإضافة إلى كميات سريعة النمو من الغاز الطبيعي، غير أن بكين تواجه تهديدًا أمريكيًا لمصادرها النفطية.
ترامب-1

ترامب يملي شروطه التجارية المجحفة على بريطانيا

بقدر ما انتظرت بريطانيا زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبلاد، نظرًا لما تحمله من أهمية اقتصادية وسياسية على مستوى العلاقات بين البلدين، فإنها أيضًا تنتظر شروطا أمريكية مجحفة للتعاون فيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة، التي بدأت اليوم الإثنين، وسط غضب من التعليقات التي أدلى بها سفيره، قد تشير إلى أن الولايات المتحدة عازمة على استغلال الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها بريطانيا، بعد تعثر مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي.
اقرأ المزيد من الأخبار
نفط قطر

الصين تدرس اقتراحات لتأمين إمداداتها النفطية

تنتظر الأوساط السياسية والاقتصادية أن يكون هناك رد فعل صارم من جانب الصين للعقوبات التي فرضتها أمريكا على إيران وصادراتها النفطية، والتي تعد بكين أهم مستورديها خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي يشير إلى أنها لن تقف عاجزة أمام تلك المتغيرات. وتعد الصين في الوقت الحالي جزءًا مؤثرًا من النظام العالمي لتجارة الطاقة، حيث تستورد بانتظام أكثر من 9 ملايين برميل يوميًا، بالإضافة إلى كميات سريعة النمو من الغاز الطبيعي، غير أن بكين تواجه تهديدًا أمريكيًا لمصادرها النفطية.
هواوى (1)

«القائمة السوداء».. تهديد صيني للشركات الأجنبية

باتت الأزمة الحالية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على المستوى التجاري، تنذر بمزيد من المخاطر على المستوى السياسي والاقتصادي في العالم، لا سيما مع تركيز الجانبين على اتخاذ إجراءات خطيرة ضد الطرف الآخر. وفي أعقاب إجبار الإدارة الأمريكية للشركات في الولايات المتحدة على قطع التعامل مع نظيراتها التكنولوجية الصينية، وعلى رأسها هواوي، وذلك بحجة تعاملها بشكل وثيق مع الحكومة في بكين، الأمر الذي يخل بالعقوبات الأمريكية التي فرضتها ضد الصين خلال العام الماضي.
هواوى-وجوجل

كيف سيتأثر العالم بصراع الصين وأمريكا التكنولوجي؟

تواجه الأوساط التكنولوجية العالمية العديد من الأزمات في الوقت الحالي، إلا أن ما قد تعانيه بالمستقبل القريب من وطأة انقسام الشركات العالمية في موافقها بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي وصلت آثاره إلى المجالات التقنية مؤخرًا. وفي حال أجبرت التوترات المستمرة بين بكين وواشنطن الشركات على تطوير مجموعتين مختلفتين من التقنيات - واحدة للصين ودولها المنحازة والأخرى لبقية العالم - فسيكون ذلك بمثابة خبر سيئ للجميع، وبالأخص الشركات متعددة الجنسيات التي تراهن على الاقتصاد التكنولوجي بالوقت الحالي.
البحرية-الصينية

الصين تتفوق في مناطق التمركز البحري على أمريكا

ليس سرا أن البحرية الصينية شهدت نموا غير مسبوق وتحديثًا سريعًا في مجموعة واسعة من العمليات على مدى السنوات الـ15 الماضية، وقد أثار هذا مخاوف بشأن النوايا النهائية للبلاد، وبالأخص لدى الغرب الذين بدوا حساسين تجاه أي تحرك من بكين. النوايا الصينية بدت هي الأكثر جذبًا لاهتمام الغرب من التوسعات التي تقوم بها بكين فعليًا على المستوى البحري، الأمر الذي أدى إلى تكثيف الاجتماعات في الأشهر القليلة الماضية لمناقشة هذا الخطر والتهديد الصيني من وجهة نظر الغرب.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org