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بدل الحدوتة 3.. فوفا تخطط لسرقة ميراث لولي

تحرير:بيتر مجدي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
بدل الحدوتة 3
بدل الحدوتة 3
في الحلقة الثامنة من الحدوتة الثالثة، بمسلسل بدل الحدوتة 3، ذهبت لولي (دنيا سمير غانم)، وجيمي (هشام ماجد) وموستا (أوتاكا)، مع عبد الرحمن (عمرو وهبة) من حارة الحرامية بعدما تمت سرقتهم إلى فيلا «فوفا» (سماح أنور) والتي اتضح أنها عمة لولي والتي أصرت على بقائها في مزرعة البطاطس مع خدمها لمدة 20 عاما معتقدة أن العالم انتهى، ولا تعلم أن والديها توفيا في حادثة سيارة أثناء ذهابهما للمزرعة وأبقتها هذه المدة لتحصل هي على ميراثها من والديها، بينما سمع موستا الذي ينسى سريعا فوفا وهي تتحدث مع عبد الرحمن عما تريد أن تفعله في لولي، لكنه ينسى قبل أن يخبر جيمي.
خلال الحلقة تخبر فوفا جيمي بأزمة حياته وهي أن أسرته تركته صغيرا في الملاجئ وأنه حاول البحث عنهم، وتحاول إغراءه بعدما عرف من موستا حقيقة ما تنوي فعله بميراث لولي، وتضع أمامه 2 مليون جنيه، ضعف المبلغ الذي سرقه من الكموني (محمد ثروت)، ويضع الأموال أمامه ويسأله موستا فتسمعهم لولي من خارج الغرفة وتحزن لشعورها
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علامة استفهام 29.. الشيخ منصور سيقتل نوح

«خلاص انتهت» كان هذا هو لسان حال الحلقة 29 من مسلسل علامة استفهام بعد رحلة طويلة من الغموض امتدت طوال شهر رمضان على يد السيناريست إسلام حافظ والمخرج سميح النقاش وفريق عمل المسلسل محمد رجب وهيثم زكي وغيرهم من الممثلين، حيث بدأت تفاصيل الحدوتة الغامضة تتكشف، رغم أنه لم يظهر على ماذا ستنتهي، واتضح أنها دائرة من الشر والأذى بين كل شخصيات المسلسل فجميعهم سبب لغيره الأذى كما تعرض هو للأذى من آخرين، كأنها دائرة مغلقة، فقد بدأت الحلقة بقتل نوح (محمد رجب) قنديل (إسلام حافظ) في المصحة النفسية، بعدما كشفت التفاصيل أن قنديل سبب معاناته وشقيقه جاسر.
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«شقة فيصل» الحلقة (31).. «شربات» تسرق فلوس «زغللة»

انطلقت الحلقة الـ31 من مسلسل «شقة فيصل» بخروج «هبة» تجسدها منة عرفة، من المستشفى مع أمها وأختها واستوقفهم «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، وطلب من شقيقتها الكبرى «سعاد» تجسدها مى القاضي، أن يمر عليها ليتحدث معها، وسأله «تماسح» يجسده مصطفى أبو سريع، هل هناك مشاعر له اتجاهها؟ ولكنه أكد له أنه يحبها مثل أخته ليس أكثر، فيما تزوجت «غادة» تجسدها ثراء جبيل، من تاجر المخدرات الذي نصب عليه طليقها «زغللة» يجسده أحمد فتحي، فيما جلس «الصول حكيم» يجسده أحمد حلاوة، مع «أيمن» يجسده وائل نور، يشكو له مما فعلته زوجته الثانية.
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«الواد سيد الشحات» الحلقة 29.. أحمد فهمي يقتل توأمه

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل الواد سيد الشحات بطولة النجم أحمد فهمي، مواصلة الأحداث الغريبة التي يتعرض لها سيد الشحات، وشقيقه فخر"الفنان محمد عبدالرحمن"، وزوجته ريتاج والتي تجسدها الفنانة هنا الزاهد، بعد ظهور توأم لسيد، وذلك بعد أن أخبرهم توأم سيد أن لديه غرفة مليئة بالأسلحة التي تبدل الأرواح البشرية بين الأشخاص. ومع تتابع الأحداث، بدأ سيد يتلاعب بتلك الأسلحة، فتسبب في تبادل أرواح ريتاج وفخر، فأصبحت روح ريتاج في جسد فخر، وروح فخر في جسد ريتاج، وبعد حدوث ذلك حاول توأم سيد إعادتهما من جديد إلى الحالة التي كانا عليها.
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مسلسل-بدل-الحدوته 3

بدل الحدوتة 3.. لولي في حارة الحرامية

في حلقة اليوم من مسلسل "بدل الحدوتة 3" مرت لولي (دنيا سمير غانم)، من كمين الـ«نونو» (بيومي فؤاد) الذي كان يريد الأموال التي سرقها جيمي (هشام ماجد) وموستا (أوتاكا) من الكموني (محمد ثروت)، وبعدما ذهبت للفيلا التي كانت تعيش بها وجدت «المتسولة» التي كانت تجلس أمام فيلتهم، وذهبت بهم إلى حارة الحرامية، لتدلهم على بيت والديها، فسرقت منهم السيارة التي وصلوا بها إلى الحارة التي يسرق فيها الجميع بعضهم، واتضح أن هانيا (سماح أنور) التي تراقب المزرعة، رتبت أن تلتقي لولي بوالديها غير الحقيقيين، حتى تعود لمزرعة البطاطس مجددا.
مسلسل-بدل-الحدوته 3

بدل الحدوتة 3.. عودة لولي وجيمي لمزرعة البطاطس

في الحلقة 25 من مسلسل بدل الحدوتة 3، وصلت لولي (دنيا سمير غانم) بطلة الحدوتة الثالثة إلى السجل المدني للبحث عن والدها ووالدتها اللذين اختفيا منذ 20 عاما خلال طريقهما لمزرعة البطاطس للاحتماء من نهاية العالم، لكن لولي التي تعيش من نهاية التسعينيات في المزرعة معتقدة أن العالم انتهى، خرجت مع جيمي (هشام ماجد) الذي دخل المزرعة صدفة ليخبئ أموالا سرقها من المعلم الكموني (محمد ثروت)، وبعدما تاهت من جيمي في موقف عبود، لتصل بالصدفة إلى السجل المدني وتبدأ رحلة البحث داخل المصلحة الحكومية عن والديها.
مسلسل-بدل-الحدوته 3

بدل الحدوتة 3.. «لولي» هربت من مزرعة البطاطس مع جيمي

في ثاني حلقات الحدوتة الثالثة من مسلسل «بدل الحدوتة 3» لدنيا سمير غانم، هربت «لولي» الشخصية التي تلعبها دنيا في هذه الحدوتة مع «جيمي» ويلعب دوره النجم هشام ماجد، شريكها في البطولة، من مزرعة البطاطس التي عاشت فيها مع خدم أسرتها لمدة 20 سنة من التسعينيات اعتقادًا منها أن العالم سينتهي، وعاشت «لولي» تخاف الخروج من المزرعة تحسبا لهجوم كائن خرافي هو «البعبعون»، وعقدت اتفاقا مع جيمي بعد أن خبأت حقيبة الأموال التي معه بأن يجد لها والدها مقابل إعادتها إليه، وفي النهاية استطاعت أن تهرب معه في السيارة لتكتشف أن العالم لم ينتهِ.
مسلسل-بدل-الحدوته 3

«الحدوتة 3» بدأت بـغنوة للأطفال وديكورات غربية

منذ الحدوتة الأولى في مسلسل «بدل الحدوتة 3» الذي تنافس به دنيا سمير غانم في شهر رمضان هذا العام، والديكورات والإضاءة لها طابع مميز ومختلف في حلقات المسلسل، ثم جاءت الحدوتة الثالثة ليتأكد هذا بوجود يدكورات على النمط الغربي، في المنزل الذي تعيش فيه «لولي» الشخصية الرئيسية بمزرعة بطاطس، هاجرت إليها منذ 20 عاما ولا تعرف شيئا عن الحياة خارجها مع الخدم الخاص بأسرته، بعد أن توفي والداها في حادثة سيارة خلال طريقهم للمزرعة خوفا من ناهية العالم، والمميز في الحدوتة الثالثة هو ظهور النجم «هشام ماجد» كبطل للحدوتة التي لم يكتب اسم أبطالها على «التتر».
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