بدل الحدوتة 3.. فوفا تخطط لسرقة ميراث لولي

تحرير:بيتر مجدي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

بدل الحدوتة 3

في الحلقة الثامنة من الحدوتة الثالثة، بمسلسل بدل الحدوتة 3، ذهبت لولي (دنيا سمير غانم)، وجيمي (هشام ماجد) وموستا (أوتاكا)، مع عبد الرحمن (عمرو وهبة) من حارة الحرامية بعدما تمت سرقتهم إلى فيلا «فوفا» (سماح أنور) والتي اتضح أنها عمة لولي والتي أصرت على بقائها في مزرعة البطاطس مع خدمها لمدة 20 عاما معتقدة أن العالم انتهى، ولا تعلم أن والديها توفيا في حادثة سيارة أثناء ذهابهما للمزرعة وأبقتها هذه المدة لتحصل هي على ميراثها من والديها، بينما سمع موستا الذي ينسى سريعا فوفا وهي تتحدث مع عبد الرحمن عما تريد أن تفعله في لولي، لكنه ينسى قبل أن يخبر جيمي.

خلال الحلقة تخبر فوفا جيمي بأزمة حياته وهي أن أسرته تركته صغيرا في الملاجئ وأنه حاول البحث عنهم، وتحاول إغراءه بعدما عرف من موستا حقيقة ما تنوي فعله بميراث لولي، وتضع أمامه 2 مليون جنيه، ضعف المبلغ الذي سرقه من الكموني (محمد ثروت)، ويضع الأموال أمامه ويسأله موستا فتسمعهم لولي من خارج الغرفة وتحزن لشعورها