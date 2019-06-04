رياضة

رئيس الكاف يشيد باستعدادات البطولة الإفريقية

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
أحمد أحمد وهاني أبو ريدة
أحمد أحمد وهاني أبو ريدة
وجه أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الشكر للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والأجهزة المعنية على الدعم المستمر والعمل الضخم لإنجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر الشهر الحالي، كما وجه رئيس الاتحاد الإفريقي الشكر للمهندس هاني أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ومجموعة عمل البطولة على هذا الجهد الكبير، وذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم أمام الجمعية العمومية للكاف المنعقدة على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم في باريس.
وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية، في الثاني عشر من شهر يونيو المقبل،
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لوكا-يوفيتش‎

رسميًا.. ريال مدريد يحسم أولى صفقاته الهجومية

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع اللاعب الصربي لوكا يوفيتش صاحب الـ21 عامًا، ومهاجم فريق إنتراخت فرانكفورت الألماني، وذلك من خلال بيان صحفي عبر موقعه الرسمي، وذلك لتدعيم النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ذكر البيان أن تعاقده مع الفريق يمتد لمدة 5 سنوات إلى 2025، بعد تدخل مسئولي النادي الإسباني للحصول على توقيع اللاعب، وذلك بعد رغبة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق من تدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة في خط الهجوم.
اتحاد-الكرة

اتحاد الكرة يعيد تشكيل رابطة الأندية بعد أزمة الدوري

اقترب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، من رئاسة رابطة الأندية المحترفة، وذلك بعد أن قرر مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة إعادة هيكلة الرابطة من جديد حتى تتحمل مسئولية الأزمات التي تحدث مع الأندية بدلًا من تدخل اتحاد الكرة، حيث يرغب مسئولو الجبلاية في أن تتولى الرابطة تنظيم مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم خلال الموسم المقبل، بعد أن شهد الموسم الحالي من المسابقة العديد من المشكلات والتي كان آخرها تأجيل مباريات الأهلي والزمالك لما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.
نادى -سموحة

رئيس سموحة ينهى الجدل حول مستقبل حسام حسن

كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، موقف ناديه النهائي، من رحيل حسام حسن، مهاجم الفريق السكندري في فترة الانتقالات المقبلة (الميركاتو الصيفي)، وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «من الصعب جدًا أن نرى فريق سموحة في الموسم القادم بدون مهاجمه حسام حسن، مهما كانت الإغراءات المادية في ظل رغبة العديد من الأندية الكبري داخليًا وخارجيًا شراءه»، موضحًا: «بعض اللاعبين الذين لا نعرف حتى اسمهم يلجأون إلى وضع اسم سموحة في الأندية التي ترغب ضمهم من أجل رفع أسهمهم».
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الترجي-والبنزرتى

كاف: لجنة تنفيذية طارئة لمناقشة أحداث الترجي والوداد

قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، «كاف»، برئاسة أحمد أحمد، استدعاء لجنة تنفيذية طارئة يوم 4 يونيو المقبل، وذلك لمناقشة القضايا التنظيمية لنهائى دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي على ملعب رادس. وأصدر «كاف» بيانا قال فيه: «نظرا للأحداث التى تمت فى إياب نهائى دورى الأبطال الإفريقي فإن السيد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر استدعاء لجنة تنفيذية طارئة فى الرابع من يونيو، لمناقشة القضايا التنظيمية التى سيتم تخصيصها لهذا الاجتماع».
جهاد-جريشة (1)

هل تخلى اتحاد الكرة عن جهاد جريشة بسبب الدولارات؟

لا صوت يعلو داخل اتحاد الكرة على صوت المشهد المخزي الذي وقفه أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعد قرار الاتحاد الإفريقي الصادم بإيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة على خلفية إدارته مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله، قرار الكاف بإيقاف جريشة وقف كل العاملين في الجبلاية أمامه بشكل مهين، بعدما اتفقوا على الظلم البين الذي تعرض له الحكم المصري ولم يتحرك منهم أحد، وتحول المجلس إلى جماهير تنتظر أن يصدر أي قرار أو تدخل بعيدًا عنهم خاصة أن هناك مصالح يرتبط بها أعضاء المجلس مع الكاف.
أحمد أحمد رئيس الكاف

رئيس الكاف يتحدث عن المخاوف الأمنية في بطولة إفريقيا

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن لجنة خاصة تم تشكيلها للتعامل مع المخاوف الأمنية، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، جاء ذلك في تصريحات للصحفيين خلال زيارته إلى جنوب إفريقيا والتي تستغرق يومين، قائلا: "الأمن يمثل مشكلة كبيرة في أنحاء العالم، وليس في مصر فقط، لا توجد دولة يمكنها أن تضمن ألا يحدث أي شيء، من المحزن أن نشعر بمثل هذا".
الكاف

مستشار الجبلاية: نفوذ مصر في الكاف غير مهدد

أكد مجدي المتناوي المستشار القانوني للاتحادين المصري والإفريقي، أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، يدعم وجود أي مصري داخل الاتحاد الإفريقي، مضيفًا أنه لا يتأخر في دعم الكوادر المصرية داخل الكاف. وقال المتناوي، في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «لا أرى ما يردده البعض حول تقلص النفوذ المصري داخل الكاف، فعلى سبيل المثال تولى عصام أحمد مهمة السكرتير العام مؤقتًا، ثم تولى عمرو فهمي المهمة، وفي النهاية يجب تواجد الأفضل في المنصب بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى».
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