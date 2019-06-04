في آخر يوم رمضان.. شخص يقتل شقيقه لخلافات مالية

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م

صورة أرشيفية

في آخر يوم من شهر رمضان، بمدينة وادي النطرون في محافظة البحيرة، أقدم شقيق على قتل شقيقه بتسديد عدة طعنات في الصدر والرقبة لامتناع شقيقة على إعطائه المال، حيث أن الجاني كان كثيرا ما يقترض أموالًا من شقيقه المجني عليه ولا يردها له، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى وادي النطرون العام، كما انتقل فريق من النيابة العامة بمركز وادي النطرون لمعاينة مكان الحادث وفريق من الطب الشرعى لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة، وتم القبض علي القاتل وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا بالجريمة، من الرائد محمد عوض رئيس مباحث مركز شرطة وادي النطرون بوجود جثة بدائرة القسم. وعلى الفور، انتقل الرائد محمد عوض رئيس المباحث لمكان الحادث، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "عمرو م. د." صاحب محل