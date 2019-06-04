جريمة

في آخر يوم رمضان.. شخص يقتل شقيقه لخلافات مالية

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
في آخر يوم من شهر رمضان، بمدينة وادي النطرون في محافظة البحيرة، أقدم شقيق على قتل شقيقه بتسديد عدة طعنات في الصدر والرقبة لامتناع شقيقة على إعطائه المال، حيث أن الجاني كان كثيرا ما يقترض أموالًا من شقيقه المجني عليه ولا يردها له، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى وادي النطرون العام، كما انتقل فريق من النيابة العامة بمركز وادي النطرون لمعاينة مكان الحادث وفريق من الطب الشرعى لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة، وتم القبض علي القاتل وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
وتلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا بالجريمة، من الرائد محمد عوض رئيس مباحث مركز شرطة وادي النطرون بوجود جثة بدائرة القسم. وعلى الفور، انتقل الرائد محمد عوض رئيس المباحث لمكان الحادث، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "عمرو م. د." صاحب محل
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حريق-يلتهم-قش-الارز-وسيارتين (1)

حريق يلتهم سيارتين ومخزن «قش أرز» بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في مخزن قش أرز على أرض مساحتها نحو فدان ونصف الفدان، حيث دفعت قوات الحماية بخمس سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، فيما أتت النيران على محتويات المخزن وجزء من مزرعة مواشي وسيارتين تصادف وجودهما بجوار الأرض بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
بيارة-صرف-صحي

سقوط 5 أشخاص في بيارة صرف صحي ببني سويف

أصيب عاملان بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف و3 من الأهالي، اليوم الثلاثاء، بعد أن سقطوا جميعًا في بيارة صرف صحي أثناء محاولة تطهيرها من قبل العمال، بقرية أقفاص التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، فحاول الأهالي إنقاذهم فسقطوا جميعًا داخل البيارة. وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من مأمور شرطة الفشن يفيد بسقوط 5 أشخاص بينهم عاملان تابعان لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيارة صرف صحي بقرية أقفاص بدائرة المركز أثناء قيامهم بتسليكها، وحاول الأهالي إنقاذهم فسقطوا جميعًا.
سرقة-شقق

بـ«أجنة وشاكوش».. سقوط لص المساكن بالمعادي

شهدت منطقة المعادي العديد من وقائع سرقة الشقق، عن طريق كسر الكالون، وبعد أن تعددت البلاغات تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم بعدما اعتاد ممارسة نشاطه الإجرامي فى مجال سرقة المساكن. تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات وتحريات لمباحث شرطة المعادى، بقيام أحد الأشخاص، 38 سنة، مقيم بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه فى 16 قضية آخرها قضية "سرقة مساكن"، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال حوادث سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون"، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه.
العاب-نارية

ضبط 580 ألف قطعة ألعاب نارية في الجمالية

قبيل ساعات من استقبال عيد الفطر المبارك، تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لإحكام قبضتها على مختلف الأسواق، وضبط الأسعار، والتصدي لظاهرة الغش التجاري من أصحاب المصانع والمخازن لاسيما السلع التي يتم طرحها بكميات كبيرة في الأسواق واستغلال إقبال المواطنين على تلك السلع خاصة الألعاب النارية التي يحرص الأطفال على شرائها طوال أيام العيد، وسط توجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتشديد الرقابة على المحال التجارية والأسواق والمكتبات أيضا.
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خناقة-مشاجرة-بلطجة

تفاصيل معركة كوم أمبو الدامية في نهار رمضان بأسوان

ألقت أجهزة الأمن بأسوان، اليوم السبت، القبض على 14 شخصا ممن نسب إليهم المشاركة والضلوع في الأحداث الدامية بين عائلتي السلايمة والحجازية، المقيمتين بقرية سبعة بحري التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان، للخلاف على مسقى مائي في الحد الفاصل لقطعتي أرض زراعية تملكها العائلتان، ما أسفر عن مقتل "عبد القوي.ع"، 25 عاما، من عائلة السلامية، و"علي.ر"، و"أحمد.س"، من عائلة الحجازية، فيما أصيب 8 آخرون في هذه الأحداث، بعد استخدام الطرفين الأسلحة النارية والعصى والشوم.
جثة (3)

جريمة على السحور.. قتلت زوجها بمشاركة عشيقها فجرا

لم ترض بما قسمه الله لها من رزق، أحبها زوجها حبا جما، راح يغدق عليها الأموال واضعا حصيلة ما يكسبه بين يديها بحثا عن سعادتها وتلبية احتياجاتها إلا أنها ارتمت في أحضان شاب يكبرها بعامين، وقعت في شباك كلامه المعسول، باتت أسيرة حبه فسرعان ما توطدت علاقتهما العاطفية إلى غير شرعية، كان العشيق يتردد عليها في غياب الزوج حتى إن حُرمة شهر رمضان لم تمنعهما من التوقف عن فعلتهما، استمرت لقاءات العشيقين حتى اتخذا قرارا بضرورة التخلص من الزوج لضمان العيش معا طوال العمر.
قاتل-الحاجة-شادية-في-عين-شمس‎

«غوايش وفلوس وجثة»..كواليس قتل الحاجة شادية بعين شمس

كعادتها ظهيرة كل يوم تخرج الحاجة شادية التي شارفت على الستين يتكئ عليها زوجها الحاج عبيد نظرا لظروفه الصحية حتى يخرج من بيته قاصدا محل العصير الذي يمتلكه، بعد أن تودعه بابتسامتها المعهودة ووجهها البشوش، تعود بعدها إلى شقتها لإعداد طعام الإفطار للعاملين مع زوجها، لكن هناك شيئا طرأ غيَّر سيناريو يومها المعتاد كأنها كانت تودع زوجها الوداع الأخير، إذ عثر على جثتها مقتولة وسط بركة من الدماء في جريمة بشعة هزت منطقة عين شمس، خاصة أنها كانت تتمتع بسيرة طيبة وحب جيرانها.
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جريمة هزت الهرم..الابن العاق قتل والدته في نص الشارع

لا يزال الغموض يحيط بجريمة مقتل ربة منزل واتهام ابنها بالوقوف وراء ارتكاب الواقعة التي دارت أحداثها في شارع الفادي بمنطقة الهرم، اليوم الأحد، قيد التحقيق من قبل رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحت إشراف اللواء رضا العمدة، الذي وجه ضباط فرقة الهرم بقيادة العقيد محمد راسخ بتكثيف التحريات وسماع أقوال شهود العيان من الجيران؛ للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة كاملة، وفحص القوى العقلية للمتهم وبيان تعاطيه المخدرات من عدمه، للتوصل إلى الدوافع الكامنة وراء جريمته.
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