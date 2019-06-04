أمطار خفيفة بالإسكندرية.. والميناء: لم نتأثر

تحرير:محمد مجلي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م

ميناء - صورة أرشيفية

تعرضت محافظة الإسكندرية، وأجزاء متفرقة من الساحل الشمالي، لهطول أمطار خفيفة، اليوم الثلاثاء، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة أقل من المعدلات المعتادة فى هذا التوقيت من كل عام، فيما لم تؤثر الأمطار على استعدادات السكندريين لاستقبال عيد الفطر المبارك الذى حددته دار الافتاء المصرية غداً الأربعاء، فيما أكدت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار حركة البوغازين بشكل طبيعى وعدم التأثر بهطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، وأكدت على أن حركة دخول السفن وخروجها مستمرة بشكل طبيعى.

فى سياق آخر، أكد رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن حركة العمل بالميناء منتظمة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، حيث يشهد الميناء نشاطا في حركة السفن والشاحنات والبضائع، فقد بلغ عدد السفن المتواجدة بالميناء 130 سفينة، تراكي على الأرصفة 38 سفينة، وتواجد بالمخطاف الداخلي 34