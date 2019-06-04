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أمطار خفيفة بالإسكندرية.. والميناء: لم نتأثر

تحرير:محمد مجلي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م
ميناء - صورة أرشيفية
ميناء - صورة أرشيفية
تعرضت محافظة الإسكندرية، وأجزاء متفرقة من الساحل الشمالي، لهطول أمطار خفيفة، اليوم الثلاثاء، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة أقل من المعدلات المعتادة فى هذا التوقيت من كل عام، فيما لم تؤثر الأمطار على استعدادات السكندريين لاستقبال عيد الفطر المبارك الذى حددته دار الافتاء المصرية غداً الأربعاء، فيما أكدت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار حركة البوغازين بشكل طبيعى وعدم التأثر بهطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، وأكدت على أن حركة دخول السفن وخروجها مستمرة بشكل طبيعى.
فى سياق آخر، أكد رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن حركة العمل بالميناء منتظمة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، حيث يشهد الميناء نشاطا في حركة السفن والشاحنات والبضائع، فقد بلغ عدد السفن المتواجدة بالميناء 130 سفينة، تراكي على الأرصفة 38 سفينة، وتواجد بالمخطاف الداخلي 34
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جمارك الإسكندرية تفرج عن سيارات بـ3 مليارات جنيه

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر مايو عن 7204 سيارة ركوب "ملاكي" مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت مليار و892 مليونا و808 ألفا و41 جنيها، فيما بلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 120 مليونا و907 ألف و41 جنيها، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 332 مليونا و308 ألف و60 جنيها وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 75 مليونا و245 ألفا و587 جنيها وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 528 مليون و460 ألف و688 جنيها.
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«السيرك القومي» ينطلق ثاني أيام عيد الفطر في 4 أماكن

يفتح السيرك القومي، أبوابه أمام الجماهير بداية من ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بعد غد الخميس، معلنا انطلاق الموسم الصيفي في 4 مواقع للمرة الأولى في تاريخه، من خلال برنامج متميز يحتوي على مجموعة فقرات الجديدة ذات طابع تفاعلي، وحددت إدارة السيرك، في بيان اليوم الثلاثاء، الأماكن التي تستضيف الموسم الصيفي، وهي: العجوزة وجمصة و15 مايو والإسكندرية، وفي سياق آخر يشهد البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ثاني أيام العيد إعادة إنتاج العرض الغنائي الاستعراضي "أليس في بلاد العجائب" على مسرح البالون بالعجوزة، من إخراج محسن رزق وبطولة مروة عبد المنعم.
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الحر يتراجع والأتربة تظهر.. طقس أول أيام عيد الفطر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتنشط الرياح الشمالية الشرقية على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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تهنئة وأمنيتان.. رسالة السيسي للمصريين بالخارج في عيد الفطر

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أبناء الجاليات المصرية في الخارج، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، خلال برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج، قال فيها: "الأخوة والأخوات، جميع أبناء مصر المسلمين بالخارج.. بكل سعادة وسرور، أبعث إليكم بأرق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيد المناسبة الكريمة عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من الرقي والازدهار.. عيد سعيد. وكل عام وأنتم بخير".
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حر شديد وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس 29 رمضان

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على أقصى غرب البلاد ومناطق جنوب الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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درجات الحرارة تقترب من 40.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
تسمم

«سموم الإسكندرية» يحذر من تناول الأطفال هذه الأدوية

أعلن مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، استقبال ثلاثة أطفال فى العقدين الأول والثانى من العمر، أحدهما يبلغ من العمر ثماني سنوات، والثانى 11 عاما، والثالث 14 عاماً، جميعهم مصابون بتسمم حاد نتيجة تناول اثنين منهم دواء "الديجوكسن"، وتناول الطفل الثالث دواء "الباراسيتامول"، فيما يعرف باسم "تحدى الموت"، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولا لمجموعة من المشاهد تفيد قيام الأطفال بتناول كميات من الدواء خاصة دواء الباراسيتامول، وأطلقوا عليه "تحدي الباراسيتامول" أو "تحدي الموت".
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الأرصاد تعلن طقس 13 رمضان.. هل يستمر الحر وقت الصيام؟

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط، خفيف لمعتدل وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل لمضطرب، وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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