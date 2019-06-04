سعره 100 ألف جنيه.. أبل تكشف عن «ماك برو» الجديد

تحرير:أحمد البرماوي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م

جهاز ماك برو

في مؤتمرها السنوي للمطورين، كشفت شركة أبل مساء أمس عن أحدث منتجاتها من الحاسبات المكتبية والشخصية، وقدمت لمستخدميها النسخة الجديدة من جهاز ماك برو "Mac Pro"، حيث أدخلت أبل تعديلات جذرية على تصميم ومواصفات الحاسوب الشخصي "ماك برو"، الذي يضم الآن معالجات "زيون" Xeon حتى 28 نواة، ويدعم ذاكرة وصول عشوائي (رام) تصل إلى 1.5 تيرابايت، بالإضافة إلى دعم أقوى بطاقة رسوميات (جرافيك) في العالم، و8 فتحات للتوسعة من نوع PCIe، كما يدعم تقنية التسريع "أبل أفتربرنر" Apple Afterburner، التي تسمح بتشغيل 3 مقاطع فيديو فائقة الجودة بدقة 8K في نفس الوقت.

وكشفت أبل أيضا عن شاشتها الجديدة "برو ديسبلاي إكس دي آر" Pro Display XDR، بقياس 32 بوصة، وبدقة Rentina 6K 6,016×3,384 بكسل، والتي توفر مستوى سطوع قدره 1,600 شمعة، ونسبة تباين 1:1,000,000. وقالت أبل إن حاسوب "ماك برو" سوف يباع بسعر يبدأ من 5,999 دولارا (100 ألف جنيه مصري تقريبا)، وستباع شاشتها