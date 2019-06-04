حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

سعره 100 ألف جنيه.. أبل تكشف عن «ماك برو» الجديد

تحرير:أحمد البرماوي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م
جهاز ماك برو
جهاز ماك برو
في مؤتمرها السنوي للمطورين، كشفت شركة أبل مساء أمس عن أحدث منتجاتها من الحاسبات المكتبية والشخصية، وقدمت لمستخدميها النسخة الجديدة من جهاز ماك برو "Mac Pro"، حيث أدخلت أبل تعديلات جذرية على تصميم ومواصفات الحاسوب الشخصي "ماك برو"، الذي يضم الآن معالجات "زيون" Xeon حتى 28 نواة، ويدعم ذاكرة وصول عشوائي (رام) تصل إلى 1.5 تيرابايت، بالإضافة إلى دعم أقوى بطاقة رسوميات (جرافيك) في العالم، و8 فتحات للتوسعة من نوع PCIe، كما يدعم تقنية التسريع "أبل أفتربرنر" Apple Afterburner، التي تسمح بتشغيل 3 مقاطع فيديو فائقة الجودة بدقة 8K في نفس الوقت.
وكشفت أبل أيضا عن شاشتها الجديدة "برو ديسبلاي إكس دي آر" Pro Display XDR، بقياس 32 بوصة، وبدقة Rentina 6K 6,016×3,384 بكسل، والتي توفر مستوى سطوع قدره 1,600 شمعة، ونسبة تباين 1:1,000,000. وقالت أبل إن حاسوب "ماك برو" سوف يباع بسعر يبدأ من 5,999 دولارا (100 ألف جنيه مصري تقريبا)، وستباع شاشتها
اقرأ المزيد
هواوى (1)

بعد الحظر الأمريكي.. هواوي تتخلى عن كابلاتها البحرية

يبدو أن العقوبات القاسية التي فرضتها الحكومة الأمريكية الشهر الماضي على الشركة الصينية العملاقة هواوي، بدأت تؤتي ثمارها. اضطرت شركة هواوي الصينية إلى محاربة الشكوك والمخاوف بشأن أمان معدات الشبكات الخاصة بها لسنوات عديدة، والتي تُوجت في الآونة الأخيرة بوضعها على قائمة سوداء للولايات المتحدة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الآن تتنحى هواوي رسميًا عن أحد أهم مجالات الأعمال التجارية، من خلال التخلي عن قطاع أعمال الكابلات البحرية، وتقليص حجمها حسب موقع "the verge".
هواوى-وجوجل

ما العقوبات المنتظرة لمن يتحدى حظر هواوي؟

على مدار الأسبوعين الماضيين، فقد العملاق التكنولوجي الصيني هواوي تقريبًا كل شريك له بفضل الحظر التجاري الأمريكي، بما في ذلك الانقسامات البارزة مع شركات عالمية؛ جوجل وكورنينغ و إيه. آر. إم القابضة التي أغرقت شركة الهواتف الصينية في أزمة غير مسبوقة من قبل. على الرغم من ذلك، يظل بعض شركاء هواوي الرئيسيين هادئين في ظل تلك العاصفة التي تضرب بكل ما يتعلق بهواوي بقريب أو من بعيد، وأبرزهم شركة مايكروسوفت، التي لم تصدر بيانًا رسميًا بشأن الحظر، والتي لم تتخذ رد فعل يُذكر تجاه الأزمة.
شركة-أبل

أبل تواجه انتقادات في المؤتمر السنوي لهذه الأسباب

تنظم شركة آبل مؤتمرها السنوي للمطورين الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل، لجذب برامج المدخرين في الوقت الذي تواجه فيه انتقادات بأن صانع أي فون احتكر متجر التطبيقات الخاص به. لكن الشهر الماضي، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن دعوى قضائية عام 2011 تتهم شركة أبل باحتكار المتجر بصورة غير مشروعة وزيادة أسعار أجهزته بصورة جنونية. قالت شركة أبل مؤخرًا دفاعًا عن متجر التطبيقات: "نجمع عمولة فقط من المطورين عندما يتم تسليم سلعة أو خدمة رقمية من خلال تطبيق ما".
اقرأ المزيد من الأخبار
شركة-أبل

أبل تواجه انتقادات في المؤتمر السنوي لهذه الأسباب

تنظم شركة آبل مؤتمرها السنوي للمطورين الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل، لجذب برامج المدخرين في الوقت الذي تواجه فيه انتقادات بأن صانع أي فون احتكر متجر التطبيقات الخاص به. لكن الشهر الماضي، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن دعوى قضائية عام 2011 تتهم شركة أبل باحتكار المتجر بصورة غير مشروعة وزيادة أسعار أجهزته بصورة جنونية. قالت شركة أبل مؤخرًا دفاعًا عن متجر التطبيقات: "نجمع عمولة فقط من المطورين عندما يتم تسليم سلعة أو خدمة رقمية من خلال تطبيق ما".
تيم-كوك-في-مصنع-آبل-في-الصين

أبل تنتهك خصوصية مستخدمي تطبيق iTunes

iTunes هو تطبيق مجاني من شركة أبل، يتيح تنظيم وتشغيل الموسيقى الرقمية والفيديو عبر أجهزة الكمبيوتر، ويشتمل على متجر إلكتروني وإمكانية مزامنة الملفات مع ثلاثة أجهزة من شركة أبل، وهي "آي بود، آي فون، آي باد". تبيع أبل من خلال المتجر الإلكتروني الموسيقى والأفلام والبودكاست، وتطبيقات نظام تشغيل آي فون، وتوجد أيضا بعض المواد المجانية. في مفاجأة غير متوقعة لمحبي أيفون، رفعت iTunes دعوى قضائية تدّعى أن أبل ترسل بيانات المستخدم الشخصية إلى طرف ثالث لزيادة إيراداتها.
تطبيقات-هواوي

سامسونج أكبر الرابحين من معركة جوجل وهواوي

قد يكون الفائز الأكبر في معركة الحكومة الأمريكية مع عملاق الاتصالات الصينية هواوي؛ سامسونج. نجحت هواوي في إلهاء أنظار العالم عن الشركة الكورية الجنوبية، وأصبحت أكثر مبيعًا فى الأسواق العالمية، لا سيما شرق آسيا، ولعل هاتف سامسونج القابل للطي، والذي تأخر إطلاقه بشكل رسمي، كان سببًا رئيسيًا فى زيادة شك مستهلكي سامسونج. لكن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإدراج شركة هواوي على قائمة سوداء للتجارة الأمريكية، يمكن أن يكون يد العون التي تحتاجها شركة سامسونج للاحتفاظ بمكانتها كقوة عظمى في مجال الهواتف الذكية في العالم.
جوجل-تطلق-مساعد Google الشخصي باللغة العربية في مصر‎ (2)

«جوجل» الخاسر الأكبر من وقف أندرويد على هواتف هواوي

ربما يكلف قرار شركة جوجل حول حظر جميع خدماتها عن الشركة الصينية هواوي، ما يقرب من 425 مليون دولار من العائدات السنوية المفقودة. جاء ذلك التقدير من شركة أبحاث الأسهم Nomura Instinet، التي نشرت هذه الأرقام استجابة للتقارير، حول عدم ترخيص جوجل نظام أندرويد لهواتف الشركة الصينية. لم يعد لجوجل الكثير من الخيارات في هذا الشأن، وضعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العملاق الصيني هواوي، ضمن القائمة السوداء هذا الشهر، ما يجعل من المستحيل تقريبًا على الشركات الأمريكية، التعامل مع شركة الهواتف الذكية وأجهزة الاتصالات الصينية، مرة أخرى.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org