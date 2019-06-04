رسميًا.. ريال مدريد يحسم أولى صفقاته الهجومية

تحرير:أحمد ثروت ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م

لوكا يوفيتش

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع اللاعب الصربي لوكا يوفيتش صاحب الـ21 عامًا، ومهاجم فريق إنتراخت فرانكفورت الألماني، وذلك من خلال بيان صحفي عبر موقعه الرسمي، وذلك لتدعيم النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ذكر البيان أن تعاقده مع الفريق يمتد لمدة 5 سنوات إلى 2025، بعد تدخل مسئولي النادي الإسباني للحصول على توقيع اللاعب، وذلك بعد رغبة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق من تدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة في خط الهجوم.

وكتبت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن قيمة صفقة انتقال اللاعب يوفيتش لفريق ريال مدريد 60 مليون يورو، ويحصل نادي بنفيكا البرتغالي النادى الأسبق للاعب على نسبة 30% من قيمة الصفقة، بموجب الاتفاق الموقع بين الناديين. يذكر أن صحيفة «ElConfidencial» الإسبانية كتبت منذ أيام أن النادي الملكي