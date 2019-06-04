جريمة

«حشيش العيد».. الشرطة تفسد خطة عاطلين سقطا بـ60 طربة

تحرير:محمد الشاملي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م
مخدر الحشيش
مخدر الحشيش
"صفقة العمر" هكذا ظن عاطلان أن خطوات تفصلهما عن تحقيق مبتغاهما في جني مبلغ مالي كبير وزيادة أرصدتهما في البنوك بعد إبرامهما صفقة لجلب كمية كبيرة من مخدر الحشيش وتوزيعها على عملائهما تزمانا مع عيد الفطار المبارك، راح الصديقان يحلمان بغد أفضل واقتناء سيارة فارهة وشقة في حي راقٍ إلا أنهما استيقظا على كابوس مفزع، اصطدمت أحلامهما الوردية بيقظة ضباط المباحث بإدارة مكافحة المخدرات وصوت سرينة سيارة الشرطة معلنة القبض عليهما في أحد الأكمنة بمنطقة العمرانية.
تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت اتجار عاطلين -لهما معلومات جنائية مسجلة ومحكوم على أحدهما بالحبس سنة فى إحدى القضايا- في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما على نطاق واسع متخذين من دائرة قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطها الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات
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ادمان-ادوية-مخدرات-ستروكس-فودو

ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم 3.5 كيلو إستروكس وحشيش

جهود متواصلة يقدمها رجال الشرطة لضبط تجار المواد المخدرة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز على توجيه ضربات استباقية لمروجي الكيف، لا سيما المواد التخليقية منها "إستروكس - فودو - شادو" التي تعرف بـ"مخدرات الموت" لما لها من تأثير خطير على فئة الشباب، ويعمل رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى محافظات الجمهورية على ضبط المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بشتى أنواعها وتقديمهم إلى العدالة. تحقيقا لمبدأ الردع العام.
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في ليلة العيد.. ضبط 6 من مروجي المخدرات بكفر الشيخ

داهمت إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، بقيادة اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عددا من البؤر الإجرامية وأوكار بيع المخدرات للقضاء عليها وتحجيم نشاطها في ليلة عيد الفطر المبارك، إذ تمكنت من القبض على 6 من تجار المواد المخدرة، قبل ترويج سمومهم على الشباب خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، وبحوزتهم 3 قطع سلاح ناري وكميات من الحشيش والهيروين، وجائت هذه الحملة تحت إشراف اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ.
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حريق يلتهم سيارتين ومخزن «قش أرز» بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في مخزن قش أرز على أرض مساحتها نحو فدان ونصف الفدان، حيث دفعت قوات الحماية بخمس سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، فيما أتت النيران على محتويات المخزن وجزء من مزرعة مواشي وسيارتين تصادف وجودهما بجوار الأرض بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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بعد تغيبها يومين.. العثور على جثة «سندس» بالإسكندرية

اعتادت سندس صاحبة السنوات الست من عمرها، بطفولتها البريئة على اللعب واللهو بالفانوس الذى أحضرته والدتها لها، ومع استعداد الأسرة لعيد الفطر اختفت سندس، وبالبحث عنها عند الجيران ومع أصدقائها لم يتم العثور عليها، حتى تم إبلاغ الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية حيث تقدمت سيدة تدعى "ن. م. ا." 33 عامًا ربة منزل، مقيمة بمنطقة نجع عرب غرب المحافظة، ببلاغ يفيد باختفاء طفلتها سندس ا. م، 6 سنوات فى ظروف غامضة وعدم عودتها للمنزل منذ يومين وبدأت أجهزة البحث التحرى.
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الأمن يداهم ثلاجات لحوم ودواجن فاسدة بالعمرانية

تكثف الأجهزة الأمنية فى الجيزة، بالتعاون مع مباحث التموين، جهودها لشن حملات تفتيش للرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومنع جرائم الغش التجاري وبيع منتجات غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي للمواطنين، وتمكنت القوات من القبض على صاحب ثلاجة لحوم بمنطقة العمرانية، كان بحوزته كمية من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بلغت نحو 350 كيلوجراما، أكد فحص اللجنة البيطرية المرافقة للحملة أنها فاسدة وتضر بالصحة العامة لمن يتناولها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة.
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سر الـ10 آلاف جنيه في اختطاف ميكانيكي بالعمرانية

لم يتردد عاطل سبق اتهامه في قضية مخدرات في الإقدام على اختطاف نجل ميكانيكي دراجات نارية بمنطقة العمرانية غربي محافظة الجيزة بسبب خلاف على مبلغ مالي يقدر بنحو 10 آلاف جنيه قيمة دراجة اشتراها المختطف منه ومتبقي عليه 10 آلاف جنيه من قيمتها فاستعان بأحد أصدقائه لتنفيذ مخططه، واحتجزا الشاب المقصود في شقة بنفس المنطقة وطلبا فدية مالية بنفس القيمة من والده إلا أن الأخير لجأ إلى الشرطة التي أعدت خطة محكمة انتهت بالإيقاع بالمتهمين وتحرير نجل الميكانيكي دون تعرضه لمكروه.
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نار الثأر.. شقيقان يقتلان عجوزا في الصف

نار ثأر لم تنطفئ، رغبة في الانتقام لم تتوقف لحظة، بحث مستمر عن سبيل للخلاص من معايرة الأهل والجيران، دوافع وعوامل عدة لعبت دورا كبيرا في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي "رفاعي الصعيدي" و"أبو غريب" في مركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، تعود الخلافات إلى سنوات ماضية سقط على أثرها قتلى من الطرفين بدايتها مشكلات نسب بينهما إلا أن شقيقين من العائلة الثانية خططا للأخذ بالثأر من الأول لإخماد نار الانتقام المشتعلة بين جنبيهما ومن ثم زيادة عدد ضحايا تلك الخصومة.
هيروين

كيلو هيروين و81 ألفا توقع عصابة الأشقياء الثلاثة

3 عاطلين ضاقت بهم الأرض بما رحبت، وبحثوا عن الخروج من ضائقة مالية ألمّت بهم، فوسوس لهم الشيطان بأن السبيل هو عالم المخدرات والاتجار في المواد المخدرة، خاصة مسحوق الهيروين المعروف بـ"كيف ولاد الذوات"، فقرر الثلاثة المضي في تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تلك التجارة غير المشروعة، متخذين من منطقة الوراق شمالي محافظة الجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الآثم ظنا منهم أن أمرهم لن ينكشف غير عابئين بأن لديهم معلومات جنائية مسجلة لدى قوات الشرطة، إذ سبق اتهامهم في قضايا مختلفة.
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