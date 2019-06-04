«حشيش العيد».. الشرطة تفسد خطة عاطلين سقطا بـ60 طربة

تحرير:محمد الشاملي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

مخدر الحشيش

"صفقة العمر" هكذا ظن عاطلان أن خطوات تفصلهما عن تحقيق مبتغاهما في جني مبلغ مالي كبير وزيادة أرصدتهما في البنوك بعد إبرامهما صفقة لجلب كمية كبيرة من مخدر الحشيش وتوزيعها على عملائهما تزمانا مع عيد الفطار المبارك، راح الصديقان يحلمان بغد أفضل واقتناء سيارة فارهة وشقة في حي راقٍ إلا أنهما استيقظا على كابوس مفزع، اصطدمت أحلامهما الوردية بيقظة ضباط المباحث بإدارة مكافحة المخدرات وصوت سرينة سيارة الشرطة معلنة القبض عليهما في أحد الأكمنة بمنطقة العمرانية.

تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت اتجار عاطلين -لهما معلومات جنائية مسجلة ومحكوم على أحدهما بالحبس سنة فى إحدى القضايا- في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما على نطاق واسع متخذين من دائرة قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطها الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات