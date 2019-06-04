قد يكون الخميس.. دولتان عربيتان تستطلعان هلال العيد اليوم

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م

رؤية هلال شهر شوال

حالة من الجدل الشديد صاحبت الإعلان عن رؤية هلال شهر شوال، مساء الإثنين، في عدد من الدول العربية والإسلامية، غلب على بعضها الطابع السياسي، حيث انقسمت عملية التحري إلى 3 اتجاهات، ما بين التأكيد أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك في دول، والإصرار على أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء هو غرة شوال في دول أخرى، وبينما كان فريق آخر متشككا، شهدت ليبيا تراجعا في موقفها، بينما شابت حالة من اللغط الرأي العام في مصر على مدى ساعتين تقريبا، وفي وسط هذا الجدل ما زالت هناك دول لم تستطلع هلال العيد، وستحسم أمرها اليوم، وقد يكون الخميس عيدهم.

وتأخرت بعض الدول في الصيام عن باقي دول المنطقة، ويصادف فيها 29 رمضان، اليوم الثلاثاء، ومن المحتمل أن يكون الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان، وبالتالي يصبح العيد يوم الخميس، ومن هذه الدول، دولتان عربيتان، هما المغرب وسلطنة عمان، بالإضافة إلى الهند، وباكستان، وبنجلادش وسلطنة بروناي. اقرأ أيضا: «الإفتاء