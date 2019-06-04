معز مسعود يعتذر لجمهور «السهام المارقة» لهذا السبب

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

مسلسل السهام المارقة

نشر الداعية معز مسعود، قبل قليل، على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» مجموعة من الصور التي تظهر تعليقات المشاهدين على مسلسل «السهام المارقة» والتى جاءت جميعها إيجابية وتشيد بقصة المسلسل وأداء الفنانين المشاركين فيه، وعلق عليها: «سعيد جدا بردود أفعالكم على (السهام المارقة) الكثيرة والجميلة والمشجعة جدا!! وآسفين على العياط الكتير.. كل سنة وأنتم جميعا طيبين». «السهام المارقة» من بطولة شريف سلامة وشيري عادل، وتأليف محمد فوزي عبد الرحيم، وإخراج محمود كامل، وإنتاج محمد حفظي ومعز مسعود، وعرض خلال رمضان 2019 على قناة «النهار».

ويعد هذا هو العرض الأول للمسلسل داخل مصر، وذلك بعد عرضه رمضان العام الماضي على إحدى الشاشات العربية، ورغم أن المسلسل ليس حديثا؛ فإنه لاقى نجاحا كبيرا مع عرضه فى مصر، ونجح فى أن يجذب المشاهدين إليه، كونه يناقش فكر وحياة جماعة داعش الارهابية، يحمل «السهام المارقة» فكر ورؤية معز مسعود الباحث