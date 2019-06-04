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خطبة العيد في الجزائر.. رسائل للحكومة والمعارضة

خطبة صلاة عيد الفطر المبارك تناولت الأزمة التي تمر بها الجزائر منذ عدة أشهر حيث أكدت أهمية وحدة الصف لتجاوز الأزمات والدعاء للجزائر للخروج من الأزمة السياسية الحالية
تحرير:وفاء بسيوني ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م
الجزائر
الجزائر
تتواصل للشهر الثالث على التوالي انتفاضة شعبية بالجزائر أطاحت مطلع أبريل الماضي بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتطالب حاليا برحيل كل رموز نظامه. وفي ظل الأوضاع التي تعيشها الجزائر احتفل الجزائريون اليوم بعيد الفطر، بعد أن أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة، أن أمس الإثنين هو المتمم لشهر رمضان واليوم الثلاثاء، غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، عقب ثبوت رؤية هلال شهر شوال. واحتشد المصلون في مساجد الجزائر صباح اليوم، لتأدية صلاة العيد، فيما دارت خطبة العيد في أغلب المساجد حول أهمية وحدة الصف لتجاوز الأزمات والدعاء للجزائر للخروج من الأزمة السياسية.
وسيطرت الأزمة التي تمر بها الجزائر في الآونة الأخيرة، على خطبة صلاة العيد بمختلف ولايات البلاد، ففي المسجد الكبير في العاصمة دعا الخطيب مواطني بلاده إلى حماية المسيرات السلمية من الاختراق و"المشاريع المغرضة"، حاثًا السلطات في الوقت ذاته على ترسيخ قيم العدالة والمساواة. كان ذلك خلال بحضور عبد القادر
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هلال-رمضان

قد يكون الخميس.. دولتان عربيتان تستطلعان هلال العيد اليوم

حالة من الجدل الشديد صاحبت الإعلان عن رؤية هلال شهر شوال، مساء الإثنين، في عدد من الدول العربية والإسلامية، غلب على بعضها الطابع السياسي، حيث انقسمت عملية التحري إلى 3 اتجاهات، ما بين التأكيد أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك في دول، والإصرار على أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء هو غرة شوال في دول أخرى، وبينما كان فريق آخر متشككا، شهدت ليبيا تراجعا في موقفها، بينما شابت حالة من اللغط الرأي العام في مصر على مدى ساعتين تقريبا، وفي وسط هذا الجدل ما زالت هناك دول لم تستطلع هلال العيد، وستحسم أمرها اليوم، وقد يكون الخميس عيدهم.
السودان - 3

كيف أشعلت «كولومبيا» الأوضاع في السودان؟

بعد الأحداث الدامية التي شهدها السودان، أمس الاثنين، سرعان ما خرج المجلس العسكري الانتقالي الحاكم للبلاد منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير، لتبرير فض الاعتصام حول القيادة العامة للقوات المسلحة وسط العاصمة السودانية الخرطوم بالقوة والذي أسفر عنه سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. جاءت تلك الأحداث تزامنا مع عيد الفطر المبارك، لتنهي آمال الانفراج السياسي في السودان، بعد أن تسبب قيام قوات الأمن بفض الاعتصام بالقوة في سقوط نحو 30 قتيلاً وإصابة العشرات.
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صحف عربية: يوم دام في السودان بعد فض الاعتصام

ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن العاصمة السودانية الخرطوم عاشت أمس الاثنين يوماً حزيناً بعد مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة المئات في عملية فض اعتصام المحتجين أمام وزارة الدفاع في الخرطوم، فيما أعلن النائب العام عن تشكيل لجان للتحقيق في الحادث، في وقت دعت فيه المعارضة إلى عصيان مدني شامل، وأعلنت وقف التفاوض مع المجلس العسكري الذي نفى بدوره تورطه في فض الاعتصام بالقوة، وجدد دعوته إلى التفاوض، وخرج آلاف السودانيين في أنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم، صباح أمس، إلى الشوارع احتجاجا على فض القوات الأمنية للاعتصام، وسط إغلاق للطرقات بالمتاريس بأم درمان.
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السودان.. الجميع يرفض التفاوض و35 شهيدا حتى الآن

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، صصباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء عملية فض اعتصام مقر قيادة الجيش بوسط الخرطوم، فجر أمس الإثنين،، إلى 35 شهيدا، بعد استقبل 5 شهداء مصابين بالرصاص، واتهمت اللجنة، المجلس العسكري وقوات الجيش في العاصمة، بإطلاق النار على المعتصمين، أثناء عملية فض الاعتصام بالقوة والاحتجاجات التي أعقبتها، ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى، ودعا تجمع المهنيين السودانيين -الجهة المحركة للاحتجاجات بالسودان-، إلى الاحتشاد اليوم في ميادين كل الأحياء والبلدات بجميع مدن السودان، والتظاهر السلمي، وتسيير المواكب في كل مكان.
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