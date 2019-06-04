خطبة العيد في الجزائر.. رسائل للحكومة والمعارضة

خطبة صلاة عيد الفطر المبارك تناولت الأزمة التي تمر بها الجزائر منذ عدة أشهر حيث أكدت أهمية وحدة الصف لتجاوز الأزمات والدعاء للجزائر للخروج من الأزمة السياسية الحالية
تتواصل للشهر الثالث على التوالي انتفاضة شعبية بالجزائر أطاحت مطلع أبريل الماضي بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتطالب حاليا برحيل كل رموز نظامه.
وفي ظل الأوضاع التي تعيشها الجزائر احتفل الجزائريون اليوم بعيد الفطر، بعد أن أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة، أن أمس الإثنين هو المتمم لشهر رمضان واليوم الثلاثاء، غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، عقب ثبوت رؤية هلال شهر شوال.
واحتشد المصلون في مساجد الجزائر صباح اليوم، لتأدية صلاة العيد، فيما دارت خطبة العيد في أغلب المساجد حول أهمية وحدة الصف لتجاوز الأزمات والدعاء للجزائر للخروج من الأزمة السياسية.
وسيطرت الأزمة التي تمر بها الجزائر في الآونة الأخيرة، على خطبة صلاة العيد بمختلف ولايات البلاد، ففي المسجد الكبير في العاصمة دعا الخطيب مواطني بلاده إلى حماية المسيرات السلمية من الاختراق و"المشاريع المغرضة"، حاثًا السلطات في الوقت ذاته على ترسيخ قيم العدالة والمساواة.
كان ذلك خلال بحضور عبد القادر
وسيطرت الأزمة التي تمر بها الجزائر في الآونة الأخيرة، على خطبة صلاة العيد بمختلف ولايات البلاد، ففي المسجد الكبير في العاصمة دعا الخطيب مواطني بلاده إلى حماية المسيرات السلمية من الاختراق و"المشاريع المغرضة"، حاثًا السلطات في الوقت ذاته على ترسيخ قيم العدالة والمساواة.
كان ذلك خلال بحضور عبد القادر بن صالح رئيس الدولة المؤقت، وصالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة، ومعاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني، إلى جانب رئيس الوزراء نور الدين بدوي، وعدد من الوزراء والسفراء.
وقال الخطيب عماد بن عامر، في الخطبة الرسمية التي بثت مباشرة عبر التليفزيون الحكومي: "يا أمة البناء والتشييد، نصون الأمانة ونحميها من المشاريع المغرضة بتضافر جهود الجميع"، داعيا إلى المحافظة على سلمية المسيرات والحذر من اختراقها، قائلًا: "نحن مطالبون بالحذر، شعارنا الانضباط وحفظ النظام والأمن، لا اعتداء ولا إضرار وفسادًا في الأرض".
وألمح بن عامر إلى أن الجزائر قادرة على الخروج أقوى من الأزمة السياسية التي تعيشها حاليا، مضيفا أن البلاد عرفت محطات حالكة من تاريخها على غرار "الاستعمار الفرنسي والعشرية السوداء، التي أوحت أن أمتنا انهارت وانتهت، لكن الشعب الجزائري دائما ما ينهض ويستعيد الأمل وينتصر بفضل وحدة صفه"، حسب "الأناضول".
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وفي رسالة بدت موجهة إلى السلطات العليا للبلاد قال بن عامر: "إننا مطالبون بترسيخ قيم العدالة في جميع المجالات، فلا مكان للظلم والقهر والاستعباد في بلادنا".
لم تكن انتفاضة الجزائر حاضرة في المسجد الكبير فقط، ففي مسجد آخر طالب الإمام المصلين بالدعاء للبلاد للخروج من أزمتها، وفقا لصحيفة "النهار".
وفي ظل استمرار تصاعد الأحداث في الجزائر، كلف أمن ولاية العاصمة 9 آلاف شرطي لتأمين الأشخاص، وممتلكاتهم، وتنقلاتهم وتسهيل حركة المرور خلال أيام عيد الفطر.
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وقال بيان لأمن ولاية الجزائر إن التشكيلات الأمنية ستعمل على ضمان التغطية الأمنية خاصة بالأسواق، والمساجد، والأماكن والساحات العامة، ومحطات نقل المسافرين البرية، السكك الحديدية، المترو والترام، حيث يتم نشر تشكيلات؛ لضمان تأمين فعلي لهذه النقاط، وتواجد دائم ومستمر لقوات الشرطة.
وأضاف البيان أن مختلف عناصر الشرطة ستقوم بتأمين الحدائق العامة، وأماكن التسلية التي تشهد إقبالا كبيرا للمواطنين والعائلات التي تقصدها، خاصة خلال الفترة الليلية للترفيه، كما ستتولى فرق نشطة بالزي المدني تأمين الأشخاص والممتلكات، في حين ستعمل أفواج لأمن المقاطعات الإدارية على مسح وتأمين المحاور الرئيسية، وأماكن التواجد المكثف للمواطنين والعائلات.
وتأتي هذه التشديدات الأمنية، في وقت تمر به البلاد بمنعطف خطير، ففي أعقاب إعلان المجلس الدستوري عن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو المقبل، تباينت مواقف النخبة السياسية وخبراء القانون الدستوري حيال مستجدات الأزمة الجزائرية، وهو ما أثار ردود فعل عديدة عن طبيعة المرحلة المقبلة.
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ورفضت عدة أحزاب جزائرية تمديد المجلس الدستوري فترة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بعد إلغاء الانتخابات، واعتبرت 8 أحزاب جزائرية فتوى المجلس الدستوري "غير دستورية" وتتعارض مع مطالب الحراك الشعبي.