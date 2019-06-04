جريمة

سقوط عصابة لسرقة الهواتف في البساتين

تحرير:محمد رشدي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م
سرقة -أرشيفية
سرقة -أرشيفية
تخصص تشكيل عصابي يضم 3 أفراد في ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف والمغافلة في منطقة البساتين بالقاهرة، وذلك بعد تعدد بلاغات السرقة، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود معلومات لمباحث قسم شرطة الجمالية، أكدتها التحريات أن 3 عناصر إجرامية كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم في أثناء استقلالهم "توك توك" بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقة لذات العيار وهاتفا محمول مجهولا المصدر. بـ«أجنة وشاكوش».. سقوط لص المساكن بالمعادي أقر الأول بحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع، وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً
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ادمان-ادوية-مخدرات-ستروكس-فودو

ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم 3.5 كيلو إستروكس وحشيش

جهود متواصلة يقدمها رجال الشرطة لضبط تجار المواد المخدرة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز على توجيه ضربات استباقية لمروجي الكيف، لا سيما المواد التخليقية منها "إستروكس - فودو - شادو" التي تعرف بـ"مخدرات الموت" لما لها من تأثير خطير على فئة الشباب، ويعمل رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى محافظات الجمهورية على ضبط المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بشتى أنواعها وتقديمهم إلى العدالة. تحقيقا لمبدأ الردع العام.
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في ليلة العيد.. ضبط 6 من مروجي المخدرات بكفر الشيخ

داهمت إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، بقيادة اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عددا من البؤر الإجرامية وأوكار بيع المخدرات للقضاء عليها وتحجيم نشاطها في ليلة عيد الفطر المبارك، إذ تمكنت من القبض على 6 من تجار المواد المخدرة، قبل ترويج سمومهم على الشباب خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، وبحوزتهم 3 قطع سلاح ناري وكميات من الحشيش والهيروين، وجائت هذه الحملة تحت إشراف اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ.
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حريق يلتهم سيارتين ومخزن «قش أرز» بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في مخزن قش أرز على أرض مساحتها نحو فدان ونصف الفدان، حيث دفعت قوات الحماية بخمس سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، فيما أتت النيران على محتويات المخزن وجزء من مزرعة مواشي وسيارتين تصادف وجودهما بجوار الأرض بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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بعد تغيبها يومين.. العثور على جثة «سندس» بالإسكندرية

اعتادت سندس صاحبة السنوات الست من عمرها، بطفولتها البريئة على اللعب واللهو بالفانوس الذى أحضرته والدتها لها، ومع استعداد الأسرة لعيد الفطر اختفت سندس، وبالبحث عنها عند الجيران ومع أصدقائها لم يتم العثور عليها، حتى تم إبلاغ الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية حيث تقدمت سيدة تدعى "ن. م. ا." 33 عامًا ربة منزل، مقيمة بمنطقة نجع عرب غرب المحافظة، ببلاغ يفيد باختفاء طفلتها سندس ا. م، 6 سنوات فى ظروف غامضة وعدم عودتها للمنزل منذ يومين وبدأت أجهزة البحث التحرى.
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«قتلته ورميت جثته في المزارع».. جريمة الصديق الخائن

أدلى المتهمون بقتل سائق توك توك للاستيلاء على المركبة الخاصة، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وقال المتهم الرئيسي "م.ع" 26 سنة، إن المجني عليه "ب.ر"، صديقه منذ عدة سنوات، ولكن احتياجه للأموال دفعه للتخلص منه لسرقته، وأوضح المتهم أنه خطط لارتكاب جريمته واتفق مع صديق له يدعى " ع.م " حلاق على استدراج المجني عليه وسرقة مركبة التوك توك خاصته وفي سبيل تنفيذ ذلك قام المتهم الذي تربطه به علاقة صداقة وجيرة بطلب توصيله من المجني عليه إلى مدينة العبور لقضاء بعض مستلزمات زفاف شقيقته.
قتل

ثمن الثقة.. لغز آخر توصيلة لسائق توك توك بالقليوبية

خرج الشاب "ب.ر" صاحب الـ14 عامًا، للعمل على مركبة التوك توك كعادته بنطاق قريته نوى التابعة لمركز قليوب، على أمل العودة قبل أذان المغرب لتناول الإفطار مع أسرته البسيطة التي كان عائلها من العمل مفردة من أجل لقمة العيش، ما جعل الابن يبادر لكي يساعد والده بالعمل على نفس المركبة، لكنه اختفى فى ظروف غامضة، منذ صباح أمس الأحد، على غير العادة، وانتابت أسرته حالة من الرعب، لا سيما بعد أن أغلق هاتفه المحمول وفشلهم فى الوصول إليه، فحرروا محضرا باختفائه ليكتشفوا الكارثة.
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عصابة ميكروباص الدائري: «بنسرق الركاب ونجيب حشيش»

تغيرت عادته في استقلال سيارة أجرة "تاكسي" للذهاب للمنزل مثل باقي الأيام، فقرر ركوب أي سيارة في طريقه حتى يلحق موعد السحور مع أفراد أسرته، صعد سلم الطريق الدائري بمنطقة البساتين، وتوقفت سيارة ميكروباص أمامه سأله قائدها: "رايح على فين يا بيه؟"، وعقب صعوده لاحظ 4 أشخاص بدت عليهم ملامح الإجرام، فحاول النزول في أقرب محطة لكن سرعان ما اكتشف سقوطه ضحية تشكيل عصابي، أشهر أحدهم فرد خرطوش ووضعه على رأسه بينما هدده ثانٍ بسكين على صدره، وطالبه الثالث بصوت جهوري: "طلع اللى معاك بدل ما تموت برصاصة أو جسمك يتقطع حتت وإحنا فى رمضان ماحدش فاضيلك".
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ضبط 4 أشخاص سرقوا سيارة محملة بـ57 طن فول صويا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لاستيلائهم على سيارة محملة بـ57 طن فول صويا بعد الاعتداء على سائقها بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، والذى تلقى بلاغا من سائق يبلغ من العمر 40 عاما لتعرضه للسرقة بالإكراه من 4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي، قاموا بالاستيلاء على السيارة قيادته محملة بـ57 طن فول صويا عقب تحميلها من أحد مصانع الزيوت الكائنة بدائرة القسم، في الاتجاه لتسليمها لإحدى الشركات بالدقهلية وقاموا باصطحابه كرها عنه بداخل سيارتهم ثم تركوه بإحدى المناطق واستولوا منه على مبلغ 5 آلاف جنيه وهاتفه المحمول وفروا هاربين.
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