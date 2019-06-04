سقوط عصابة لسرقة الهواتف في البساتين

تحرير:محمد رشدي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

سرقة -أرشيفية

تخصص تشكيل عصابي يضم 3 أفراد في ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف والمغافلة في منطقة البساتين بالقاهرة، وذلك بعد تعدد بلاغات السرقة، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود معلومات لمباحث قسم شرطة الجمالية، أكدتها التحريات أن 3 عناصر إجرامية كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم في أثناء استقلالهم "توك توك" بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقة لذات العيار وهاتفا محمول مجهولا المصدر. بـ«أجنة وشاكوش».. سقوط لص المساكن بالمعادي أقر الأول بحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع، وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً