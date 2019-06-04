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مدارس مكسيكو: الجيبة للأولاد والبنطلون للبنات

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م
طلبة في المكسيك
طلبة في المكسيك
أعلنت سلطات العاصمة المكسيكية مكسيكو، عن سماحها لطلاب المدارس بارتداء التنانير (الجيبات)، وللطالبات بارتداء السراويل (البنطلونات)، حسب رغبة الجنسين، وذلك بهدف تحييد الزي المدرسي، وعلقت عمدة مدينة مكسيكو كلاوديا شينباوم على القرار بقولها: "تمنح المدينة قانونيا المساواة في جميع المجالات، ونعلن مع وزير التعليم إستيبان موكتيسوم باراجان، عن زي مدرسي محايد"، مضيفة: "لم تعد التنورة حكرا على الفتيات والسراويل على الفتيان، إنها إجراءات بسيطة لتعزيز المساواة في الحقوق".
ويبدأ العمل بهذا القانون من اليوم الإثنين، ودعا وزير التعليم، باقي الولايات المكسيكية ودول أمريكا اللاتينية، إلى اتخاذ مثل هذا القرار.ومن ناحية أخرى، وفي قارة آسيا، أنشأت الشابة يومي إيشيكاوا، عريضة تطالب بإنهاء قواعد اللباس المهني، التي تلزم النساء بارتداء كعب عال في المكاتب وورشات العمل، بعد إجبارها
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رئيس بلدية لندن: ترامب رمز اليمين المتطرف

في استمرار لصدام طويل بين الزعيمين، صرح صادق خان رئيس بلدية لندن، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو رمز لنشطاء اليمين المتطرف على مستوى العالم، قائلا: "علينا بالتأكيد أن نقول له: أنت تدرك أنك رمز لحركة اليمين المتطرف حول العالم، وعلينا أن نعي سياسات ترامب إزاء المسلمين والهجرة"، جاء ذلك في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز"، اليوم الثلاثاء. ويحمل ترامب آمال كبيرة، في زيارته، التي بدأت أمس الإثنين، إلى بريطانيا، والتي وصفتها تقارير إعلامية بأنها زيارة محفوفة بالمخاطر الدبلوماسية.
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رجل الدبابة.. 30 عاما على مذبحة ميدان السلام السماوي

على الرغم من مرور ثلاثين عامًا، لا يزال قمع الصين العنيف لاحتجاجات ميدان "تيان آن من" عام 1989 أحد أكثر المواضيع المحرمة في الصين، وأحد المواضيع التي يرغب الحزب الشيوعي الصيني في محوها من صفحات التاريخ. إلا أن الحكومة الصينية، لا تزال تعتقد أن تصرفها مع المحتجين آنذاك كان هو التصرف الصحيح، كما يتضح في تصريحات وزير الدفاع الصيني "وي فنج هي" نهاية هذا الأسبوع، عندما دافع عن تصرفات حكومته في تطهير الميدان باعتباره ضروريًا، ساهم في تمتع الصين بما يقرب من ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي المستمر منذ ذلك الحين.
نفط قطر

الصين تدرس اقتراحات لتأمين إمداداتها النفطية

تنتظر الأوساط السياسية والاقتصادية أن يكون هناك رد فعل صارم من جانب الصين للعقوبات التي فرضتها أمريكا على إيران وصادراتها النفطية، والتي تعد بكين أهم مستورديها خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي يشير إلى أنها لن تقف عاجزة أمام تلك المتغيرات. وتعد الصين في الوقت الحالي جزءًا مؤثرًا من النظام العالمي لتجارة الطاقة، حيث تستورد بانتظام أكثر من 9 ملايين برميل يوميًا، بالإضافة إلى كميات سريعة النمو من الغاز الطبيعي، غير أن بكين تواجه تهديدًا أمريكيًا لمصادرها النفطية.
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ترامب يملي شروطه التجارية المجحفة على بريطانيا

بقدر ما انتظرت بريطانيا زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبلاد، نظرًا لما تحمله من أهمية اقتصادية وسياسية على مستوى العلاقات بين البلدين، فإنها أيضًا تنتظر شروطا أمريكية مجحفة للتعاون فيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة، التي بدأت اليوم الإثنين، وسط غضب من التعليقات التي أدلى بها سفيره، قد تشير إلى أن الولايات المتحدة عازمة على استغلال الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها بريطانيا، بعد تعثر مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي.
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الحدود الأمريكية المكسيكية

من أجل العلاج.. الأمريكيون يهاجرون إلى المكسيك

منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منصبه في يناير من عام 2017، وخلال حملته الانتخابية أيضا، لم يدخر جهدا في الهجوم على الهجرة والمهاجرين، ووضع العديد من التشريعات التي تعيق وصولهم إلى البلاد، وعلى وجه الأخص أولئك القادمين من دول أمريكا الوسطى والجنوبية عن طريق المكسيك، إلا أن الوضع أصبح مختلفا قليلا الآن، حيث يعبر مئات الآلاف من الأمريكيين الحدود إلى المكسيك، من أجل الحصول على الرعاية الطبية خاصة فيما يتعلق بالعناية بالأسنان وجراحات التجميل، فيما يطلق عليه الآن "السياحة الطبية".
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

شوقي: 95 ألف طالب أدوا الامتحان الإلكتروني حتى الآن

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، أن منصة الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي تعمل على أكمل وجه مع طلاب المدارس الخاصة الآن، مشيرا إلى أن كان هناك مشكلة تقنية تم التعامل معها بشكل فوري، وأضاف أن إجمالي الطلاب الذين أدوا الامتحانات الإلكترونية في الفترة الصباحية لامتحان اللغة العربية بلغ 95 ألف طالب وطالبة، جاء ذلك بعد انتهاء الفترةا الأولى لامتحان نهاية العام في مادة اللغة العربية، والذي يؤديه نحو 650 ألف طالب وطالبة.
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«ورقي ولا تابلت».. غضب بسبب امتحان أولى ثانوي

أكد عدد من طلاب الصف الأول الثانوي العام، أنهم أدوا امتحان اللغة العربية، اليوم الأحد، ورقيًّا، وبعدما انتهوا من الإجابة تم إبلاغهم بضرورة أداء الامتحان إلكترونيًّا، مشيرين إلى أنهم دخلوا مرة أخرى على منصة الامتحانات الإلكترونية عبر أجهزة التابلت، وأجابوا عن معظم الأسئلة. بينما سادت حالة من الغضب بين أولياء أمور الطلاب، نتيجة إلزام المدارس أبناءهم بالتحويل من الامتحان الورقي إلى الإلكتروني بعد مرور أكثر من ساعة على أداء الطلاب الامتحان ورقيًّا.
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التعليم: السيستم شغال الآن.. برجاء إعادة المحاولة

أعلن المسئولون عن منصة الامتحان الإلكتروني، منذ قليل، أنه تم الآن تفعيل أكواد الامتحان على منصة امتحانات أولى ثانوي بنجاح، وصار هناك إمكانية للدخول على امتحان اللغة العربية بشكل إلكتروني الآن، وذلك بعدما تلقت بعض المدارس الثانوية، تعليمات بإلزام الطلاب بإعادة محاولة الدخول على منصة الامتحان الإلكتروني، لإتمام امتحان اللغة العربية بالشكل الإلكتروني المطلوب، بعد اللجوء للامتحان الورقي بعد وقوع السيستم في امتحان الفصل الدراسي الثاني لمادة اللغة العربية، حيث يؤدي الامتحانات 650 ألف طالب وطالبة.
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