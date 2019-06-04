بعد تغيبها يومين.. العثور على جثة «سندس» بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

صورة أرشيفية

اعتادت سندس صاحبة السنوات الست من عمرها، بطفولتها البريئة على اللعب واللهو بالفانوس الذى أحضرته والدتها لها، ومع استعداد الأسرة لعيد الفطر اختفت سندس، وبالبحث عنها عند الجيران ومع أصدقائها لم يتم العثور عليها، حتى تم إبلاغ الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية حيث تقدمت سيدة تدعى "ن. م. ا." 33 عامًا ربة منزل، مقيمة بمنطقة نجع عرب غرب المحافظة، ببلاغ يفيد باختفاء طفلتها سندس ا. م، 6 سنوات فى ظروف غامضة وعدم عودتها للمنزل منذ يومين وبدأت أجهزة البحث التحرى.

ووجه اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائي وبالبحث والتحري. وبعد غياب استمر لمدة يومين تم العثور على جثتها ملقاة بمنور عقار بمنطقة نجع العرب مسجاة على ظهرها ومصابة بكدمات متفرقة ووجود شبهة جنائية. وكشف شهود عيان، أن سبب الواقعة قيام طفل باصطحاب سندس بهدف