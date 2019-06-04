حريق يلتهم سيارتين ومخزن «قش أرز» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م

حريق يلتهم سيارتين ومخزن قش أرز بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في مخزن قش أرز على أرض مساحتها نحو فدان ونصف الفدان، حيث دفعت قوات الحماية بخمس سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، فيما أتت النيران على محتويات المخزن وجزء من مزرعة مواشي وسيارتين تصادف وجودهما بجوار الأرض بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بكميات كبيرة من قش الأرز، مُخزنة بقطعة أرض بطريق «السيد عبده نصر» بدائرة مركز شرطة أبو كبير. وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بخمس سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة