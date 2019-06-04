تعليق اجتماع «كاف» ومنع لقجع وبوشماوي من الحضور
٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م
أحمد أحمد
ذكرت صحيفة الصريح التونسية، أنه تقرر تعليق اجتماع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المنعقد حاليا في باريس وتأجيل النظر في ملف مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي التونسي والوداد المغربي، إلى مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب التزامات رئيس الكاف، أحمد أحمد، لحضور اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في باريس أيضًا، كما أكدت الصحيفة أن عضوي اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي طارق بوشماوي وفوزي لقجع قد غادرا اجتماع الاتحاد الإفريقي وذلك بطلب من مسؤولي "كاف".
وجاء قرار منع فوزي لقجع وطارق بوشماوي من الحضور، يعود لانتماء بوشماوي ولقجع إلى الطرفين المتنازعين (الترجي التونسي والوداد المغربي) وهو ما من شأنه أن يمس من مصداقية الاجتماع والقرارات المتخذة خلاله لذلك طالبوهما بالمغادرة الفورية.
وشهد الفندق الذي استضاف اجتماع المكتب التنفيذي للكاف، اشتباكات لفظية
وجاء قرار منع فوزي لقجع وطارق بوشماوي من الحضور، يعود لانتماء بوشماوي ولقجع إلى الطرفين المتنازعين (الترجي التونسي والوداد المغربي) وهو ما من شأنه أن يمس من مصداقية الاجتماع والقرارات المتخذة خلاله لذلك طالبوهما بالمغادرة الفورية.
وشهد الفندق الذي استضاف اجتماع المكتب التنفيذي للكاف، اشتباكات لفظية بعدما رفع عدد من جماهير النادي المغربي لافتة مكتوبا عليها: «الفساد يجتاح كرة القدم»، تعبيرًا عن غضبهم مما حدث، وبعدها تجمع عدد من جماهير الفريق التونسي وهتفوا لناديهم أمام بوابة الفندق.
وتوّج الترجي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو.