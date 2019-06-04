تعليق اجتماع «كاف» ومنع لقجع وبوشماوي من الحضور

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م

أحمد أحمد

ذكرت صحيفة الصريح التونسية، أنه تقرر تعليق اجتماع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المنعقد حاليا في باريس وتأجيل النظر في ملف مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي التونسي والوداد المغربي، إلى مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب التزامات رئيس الكاف، أحمد أحمد، لحضور اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في باريس أيضًا، كما أكدت الصحيفة أن عضوي اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي طارق بوشماوي وفوزي لقجع قد غادرا اجتماع الاتحاد الإفريقي وذلك بطلب من مسؤولي "كاف".

وجاء قرار منع فوزي لقجع وطارق بوشماوي من الحضور، يعود لانتماء بوشماوي ولقجع إلى الطرفين المتنازعين (الترجي التونسي والوداد المغربي) وهو ما من شأنه أن يمس من مصداقية الاجتماع والقرارات المتخذة خلاله لذلك طالبوهما بالمغادرة الفورية. وشهد الفندق الذي استضاف اجتماع المكتب التنفيذي للكاف، اشتباكات لفظية