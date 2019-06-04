إصابة شرطي في عملية طعن بالعاصمة الفرنسية باريس

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م

الشرطة الفرنسية - صورة أرشيفية

أعلنت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة شرطي في عملية طعن بالدائرة 15 في العاصمة باريس، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل. وفي مايو الماضي، أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، بأن 6 أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية في مدينة أميان شمال البلاد، مشيرة إلى أن حالة أحد المصابين بالرصاص خطيرة جدا. وقالت "لو باريزيان" إن من بين الجرحى الستة، الذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، 5 أصيبوا بشظايا الرصاص، فيما أصيب الشخص السادس في ساقه وذراعه بأعيرة نارية.

ومن جانبه، صرح مكتب المدعي العام في أميان ألكساندر دي بوشير، بأن شخصين فقط لا يزالان في المستشفى. وقال المدعي العام، إن صوت الطلقات النارية في حي آميان الشمالي سمع حوالي الساعة الواحدة و45 دقيقة من يوم الأحد، مؤكدا أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة. إلى ذلك، بينت الصحيفة الفرنسية أن الشرطة فتحت تحقيقا