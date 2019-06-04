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إصابة شرطي في عملية طعن بالعاصمة الفرنسية باريس

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م
الشرطة الفرنسية - صورة أرشيفية
الشرطة الفرنسية - صورة أرشيفية
أعلنت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة شرطي في عملية طعن بالدائرة 15 في العاصمة باريس، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل. وفي مايو الماضي، أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، بأن 6 أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية في مدينة أميان شمال البلاد، مشيرة إلى أن حالة أحد المصابين بالرصاص خطيرة جدا. وقالت "لو باريزيان" إن من بين الجرحى الستة، الذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، 5 أصيبوا بشظايا الرصاص، فيما أصيب الشخص السادس في ساقه وذراعه بأعيرة نارية.
ومن جانبه، صرح مكتب المدعي العام في أميان ألكساندر دي بوشير، بأن شخصين فقط لا يزالان في المستشفى. وقال المدعي العام، إن صوت الطلقات النارية في حي آميان الشمالي سمع حوالي الساعة الواحدة و45 دقيقة من يوم الأحد، مؤكدا أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة. إلى ذلك، بينت الصحيفة الفرنسية أن الشرطة فتحت تحقيقا
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بعد حوادث الإرهاب.. إجراء من النمسا بشأن سريلانكا

حذفت النمسا، اليوم الثلاثاء، سريلانكا من قائمة "البلدان الآمنة للاجئين"، وذلك بعد صدور قرار من وزير الداخلية النمساوي الجديد فولفانج بيشورن، والذي -بحسب مصادر- سيطلق مبادرة رسمية في هذا الشأن خلال اجتماع مجلس الوزراء لأول مرة بتشكيله الجديد، غدا الأربعاء، برئاسة المستشارة الفيدرالية بريجيته بيرلاين. وذكرت المصادر أنه بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة في سريلانكا تغير الوضع، إذ لم تعد حاليا تفي بمتطلبات "البلد الآمن، موضحة أن الوزير سيتقدم بمشروع قانون بشأن تسهيل سرعة البت في قرارات اللجوء للقادمين من بلدان غير آمنة.
ترامب-والملكة-اليزابيث (4)

رئيس بلدية لندن: ترامب رمز اليمين المتطرف

في استمرار لصدام طويل بين الزعيمين، صرح صادق خان رئيس بلدية لندن، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو رمز لنشطاء اليمين المتطرف على مستوى العالم، قائلا: "علينا بالتأكيد أن نقول له: أنت تدرك أنك رمز لحركة اليمين المتطرف حول العالم، وعلينا أن نعي سياسات ترامب إزاء المسلمين والهجرة"، جاء ذلك في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز"، اليوم الثلاثاء. ويحمل ترامب آمال كبيرة، في زيارته، التي بدأت أمس الإثنين، إلى بريطانيا، والتي وصفتها تقارير إعلامية بأنها زيارة محفوفة بالمخاطر الدبلوماسية.
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مدارس مكسيكو: الجيبة للأولاد والبنطلون للبنات

أعلنت سلطات العاصمة المكسيكية مكسيكو، عن سماحها لطلاب المدارس بارتداء التنانير (الجيبات)، وللطالبات بارتداء السراويل (البنطلونات)، حسب رغبة الجنسين، وذلك بهدف تحييد الزي المدرسي، وعلقت عمدة مدينة مكسيكو كلاوديا شينباوم على القرار بقولها: "تمنح المدينة قانونيا المساواة في جميع المجالات، ونعلن مع وزير التعليم إستيبان موكتيسوم باراجان، عن زي مدرسي محايد"، مضيفة: "لم تعد التنورة حكرا على الفتيات والسراويل على الفتيان، إنها إجراءات بسيطة لتعزيز المساواة في الحقوق".
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رجل الدبابة.. 30 عاما على مذبحة ميدان السلام السماوي

على الرغم من مرور ثلاثين عامًا، لا يزال قمع الصين العنيف لاحتجاجات ميدان "تيان آن من" عام 1989 أحد أكثر المواضيع المحرمة في الصين، وأحد المواضيع التي يرغب الحزب الشيوعي الصيني في محوها من صفحات التاريخ. إلا أن الحكومة الصينية، لا تزال تعتقد أن تصرفها مع المحتجين آنذاك كان هو التصرف الصحيح، كما يتضح في تصريحات وزير الدفاع الصيني "وي فنج هي" نهاية هذا الأسبوع، عندما دافع عن تصرفات حكومته في تطهير الميدان باعتباره ضروريًا، ساهم في تمتع الصين بما يقرب من ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي المستمر منذ ذلك الحين.
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إجراءات عاجلة لحماية مدارس اليابان بعد طعن تلاميذ

حالة من الغضب انتابت رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بسبب حادث الطعن الذي وقع اليوم الثلاثاء، بالقرب من العاصمة طوكيو، واصفا ما حدث بـ"المروع"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل سلامة الأطفال وتلاميذ المدارس أثناء انتقالهم، أوضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء كيودو اليابانية، وسط حالة شديدة من الاستياء سيطرت على كلماته، أن "هذا كان حادثا مروعا للغاية، حيث لقي فيه العديد من الأطفال الصغار حتفهم"، مشددا على أن الحكومة "يجب أن تضمن سلامة الأطفال بكل الوسائل"
الشرطة اليابانية

إصابة 19 شخصا بينهم أطفال في حادث طعن باليابان

أصيب 19 شخصًا على الأقل بجروح، بينهم أطفال، طعنًا بسكين في هجوم شنه رجل في مدينة كاوازاكي، الضاحية الجنوبية للعاصمة طوكيو، صباح الثلاثاء، بحسب ما أفادت به فرق الإطفاء. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، رجحت فرق الإطفاء أن يكون اثنان من الجرحى قد فارقا الحياة نظرا لأن «مؤشراتهما الحيوية معدومة». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن كييشي هاياكاوا، المتحدث باسم فرق الإطفاء في كاوازاكي، قوله إن «عدد الجرحى هو الآن 19، بينهم اثنان جروحهما بالغة ومؤشراتها الحيوية معدومة».
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إخلاء محطة قطارات شمال بروكسل بسبب وجود قنبلة

أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم الإثنين، إخلاء محطة القطارات الشمالية في العاصمة بروكسل، وذلك علي خلفية إنذار بوجود قنبلة. وقالت السلطات، في نبأ أوردته قناة "العربية الحدث"، إن "محطة القطارات الشمالية التي تم إخلاؤها بالكامل كبيرة جدا"، مضيفة أن "هناك معلومات عن وجود مواد مفخخة بمحطة القطارات، ولكن الشرطة لم تؤكد صحة تلك المعلومات بعد. وقالت الشرطة الفيدرالية إنها تجري عمليات تفتيش وتمشيط داخل المحطة. وكانت بروكسل قد شهدت سلسلة تفجيرات وقعت في 22 مارس عام 2016، حيث وقع في مطار بروكسل الدولي تفجيران وتفجير في محطة مترو مالبيك في بروكسل، بلجيكا.
سامح-شكرى (1)

مصر تدين انفجار ليون الفرنسية: أعمال وحشية

أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 24 مايو الجاري، الانفجار الذي وقع في مدينة ليون الفرنسية، ما أسفر عن إصابة عدد المواطنين. وأعربت مصر عن تمنياتها بسرعة شفاء المصابين في هذا الهجوم الخسيس، مؤكدةً وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب فرنسا الصديقة في مواجهة تلك الأعمال الوحشية التي تستهدف الأبرياء. وأعلنت النيابة الفرنسية، الجمعة، أنها تحقق في الانفجار الذي وقع في مدينة ليون على أنه "هجوم إرهابي". وقالت متحدثة باسم النيابة الفرنسية، في تصريح لـCNN، إن القنبلة كانت طرد مفخخ وممتلئة بالمسامير.
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