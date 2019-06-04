رياضة

شغب بين جماهير الوداد والترجي أمام مقر اجتماع الكاف

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
الترجي
الترجي
شهد مقر اجتماع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في باريس، تجمع مجموعة من جماهير نادي الوداد المغربي، والترجي التونسي، وقاموا بإشعال الشماريخ، أمام مقر انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للكاف؛ لبحث الفضيحة الكروية التي شهدها ملعب رادس، وذلك بعد تتويج الترجي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد (1-0)، رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ«VAR»، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو.
وشهد الفندق الذي استضاف اجتماع المكتب التنفيذي للكاف، اشتباكات لفظية بعدما رفع عدد من جماهير النادي المغربي لافتة مكتوبا عليها: «الفساد يجتاح كرة القدم»، تعبيرًا عن غضبهم مما حدث مع ناديهم الوداد، بعدما رفض الحكم احتساب هدف للفريق، مما اضطر الوداد للانسحاب من المباراة وحصد الترجي اللقب،
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أحمد أحمد رئيس الكاف

تعليق اجتماع «كاف» ومنع لقجع وبوشماوي من الحضور

ذكرت صحيفة الصريح التونسية، أنه تقرر تعليق اجتماع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المنعقد حاليا في باريس وتأجيل النظر في ملف مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي التونسي والوداد المغربي، إلى مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب التزامات رئيس الكاف، أحمد أحمد، لحضور اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في باريس أيضًا، كما أكدت الصحيفة أن عضوي اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي طارق بوشماوي وفوزي لقجع قد غادرا اجتماع الاتحاد الإفريقي وذلك بطلب من مسؤولي "كاف".
لوكا-يوفيتش‎

رسميًا.. ريال مدريد يحسم أولى صفقاته الهجومية

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع اللاعب الصربي لوكا يوفيتش صاحب الـ21 عامًا، ومهاجم فريق إنتراخت فرانكفورت الألماني، وذلك من خلال بيان صحفي عبر موقعه الرسمي، وذلك لتدعيم النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ذكر البيان أن تعاقده مع الفريق يمتد لمدة 5 سنوات إلى 2025، بعد تدخل مسئولي النادي الإسباني للحصول على توقيع اللاعب، وذلك بعد رغبة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق من تدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة في خط الهجوم.
أحمد أحمد - هاني أبو ريدة

رئيس الكاف يشيد باستعدادات البطولة الإفريقية

وجه أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الشكر للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والأجهزة المعنية على الدعم المستمر والعمل الضخم لإنجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر الشهر الحالي، كما وجه رئيس الاتحاد الإفريقي الشكر للمهندس هاني أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ومجموعة عمل البطولة على هذا الجهد الكبير، وذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم أمام الجمعية العمومية للكاف المنعقدة على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم في باريس.
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أحمد أحمد رئيس الكاف

تعليق اجتماع «كاف» ومنع لقجع وبوشماوي من الحضور

ذكرت صحيفة الصريح التونسية، أنه تقرر تعليق اجتماع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المنعقد حاليا في باريس وتأجيل النظر في ملف مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي التونسي والوداد المغربي، إلى مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب التزامات رئيس الكاف، أحمد أحمد، لحضور اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في باريس أيضًا، كما أكدت الصحيفة أن عضوي اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي طارق بوشماوي وفوزي لقجع قد غادرا اجتماع الاتحاد الإفريقي وذلك بطلب من مسؤولي "كاف".
جهاد-جريشة

تأكيدات من كاف بصعوبة قبول التماس جهاد جريشة

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، تأكيدات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، بصعوبة قبول الالتماس المقدم ضد إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة، الذي تعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر من الاتحاد الإفريقي، وبرر «كاف» هذا القرار بالأداء الضعيف الذي ظهر عليه في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ميدو-2018 (3)

ميدو عن فضيحة رادس: «الماتش هيتلعب تاني»

علق أحمد حسام (ميدو)، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، على الفضيحة التحكيمية التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي جمعت بين الترجي التونسي والوداد المغربي، والتي توج بها الفريق التونسي بعد اعتبار الفريق الودادي منسحبًا من المباراة في ظل اعتراضه على قرارات الجامبي بكاري جاساما حكم المباراة الذي ألغى هدفًا صحيحا للفريق المغربي بداعي التسلل، وعندما طالب اللاعبون الرجوع لتقنية الفيديو اتضح أن التقنية معطلة منذ بداية المباراة، وتوقفت المباراة عند الدقيقة 61 بسبب رفض مسؤولي الوداد المغربي استكمال اللقاء.
الترجى-التونسى (2)

نعيش كرة قدم أخرى..ماذا قال الرياضيون عن فضيحة رادس؟

علق عدد من نجوم كرة القدم المصرية، على الفضيحة التحكيمية التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي جمعت بين فريقي الترجي الرياضي التونسي ونظيره الوداد البيضاوي المغربي، والتي توج بها الفريق التونسي بها بعد اعتبار الفريق الودادي منسحبًا من المباراة في ظل اعتراضه على قرارات الجامبي بكاري جاساما حكم المباراة الذي ألغى هدفًا صحيحا للفريق المغربي بداعي التسلل، وعندما طالب اللاعبون الرجوع لتقنية الفيديو اتضح أن التقنية معطلة منذ بداية المباراة، وتوقفت المباراة عند الدقيقة 61 بسبب رفض مسؤولي الوداد المغربي استكمال اللقاء.
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