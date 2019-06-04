شغب بين جماهير الوداد والترجي أمام مقر اجتماع الكاف

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

الترجي

شهد مقر اجتماع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في باريس، تجمع مجموعة من جماهير نادي الوداد المغربي، والترجي التونسي، وقاموا بإشعال الشماريخ، أمام مقر انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للكاف؛ لبحث الفضيحة الكروية التي شهدها ملعب رادس، وذلك بعد تتويج الترجي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد (1-0)، رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ«VAR»، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو.

وشهد الفندق الذي استضاف اجتماع المكتب التنفيذي للكاف، اشتباكات لفظية بعدما رفع عدد من جماهير النادي المغربي لافتة مكتوبا عليها: «الفساد يجتاح كرة القدم»، تعبيرًا عن غضبهم مما حدث مع ناديهم الوداد، بعدما رفض الحكم احتساب هدف للفريق، مما اضطر الوداد للانسحاب من المباراة وحصد الترجي اللقب،