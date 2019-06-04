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بعد حوادث الإرهاب.. إجراء من النمسا بشأن سريلانكا

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ م
تفجيرات سريلانكا
تفجيرات سريلانكا
حذفت النمسا، اليوم الثلاثاء، سريلانكا من قائمة "البلدان الآمنة للاجئين"، وذلك بعد صدور قرار من وزير الداخلية النمساوي الجديد فولفانج بيشورن، والذي -بحسب مصادر- سيطلق مبادرة رسمية في هذا الشأن خلال اجتماع مجلس الوزراء لأول مرة بتشكيله الجديد، غدا الأربعاء، برئاسة المستشارة الفيدرالية بريجيته بيرلاين. وذكرت المصادر أنه بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة في سريلانكا تغير الوضع، إذ لم تعد حاليا تفي بمتطلبات "البلد الآمن، موضحة أن الوزير سيتقدم بمشروع قانون بشأن تسهيل سرعة البت في قرارات اللجوء للقادمين من بلدان غير آمنة.
يذكر أن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، أعلن في شهر مايو الماضي، أنه سيوقف العمل بحالة الطوارئ الصارمة خلال شهر، لأن الوضع الأمني عاد إلى طبيعته بنسبة 99% بعد اعتداءات عيد الفصح، قائلا: "إن قوات الأمن نجحت في استهداف جميع المسؤولين عن اعتداءات 21 أبريل، وتم إعلان حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع الأمني
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الشرطة الفرنسية - أرشيفية

إصابة شرطي في عملية طعن بالعاصمة الفرنسية باريس

أعلنت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة شرطي في عملية طعن بالدائرة 15 في العاصمة باريس، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل. وفي مايو الماضي، أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، بأن 6 أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية في مدينة أميان شمال البلاد، مشيرة إلى أن حالة أحد المصابين بالرصاص خطيرة جدا. وقالت "لو باريزيان" إن من بين الجرحى الستة، الذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، 5 أصيبوا بشظايا الرصاص، فيما أصيب الشخص السادس في ساقه وذراعه بأعيرة نارية.
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رئيس بلدية لندن: ترامب رمز اليمين المتطرف

في استمرار لصدام طويل بين الزعيمين، صرح صادق خان رئيس بلدية لندن، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو رمز لنشطاء اليمين المتطرف على مستوى العالم، قائلا: "علينا بالتأكيد أن نقول له: أنت تدرك أنك رمز لحركة اليمين المتطرف حول العالم، وعلينا أن نعي سياسات ترامب إزاء المسلمين والهجرة"، جاء ذلك في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز"، اليوم الثلاثاء. ويحمل ترامب آمال كبيرة، في زيارته، التي بدأت أمس الإثنين، إلى بريطانيا، والتي وصفتها تقارير إعلامية بأنها زيارة محفوفة بالمخاطر الدبلوماسية.
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مدارس مكسيكو: الجيبة للأولاد والبنطلون للبنات

أعلنت سلطات العاصمة المكسيكية مكسيكو، عن سماحها لطلاب المدارس بارتداء التنانير (الجيبات)، وللطالبات بارتداء السراويل (البنطلونات)، حسب رغبة الجنسين، وذلك بهدف تحييد الزي المدرسي، وعلقت عمدة مدينة مكسيكو كلاوديا شينباوم على القرار بقولها: "تمنح المدينة قانونيا المساواة في جميع المجالات، ونعلن مع وزير التعليم إستيبان موكتيسوم باراجان، عن زي مدرسي محايد"، مضيفة: "لم تعد التنورة حكرا على الفتيات والسراويل على الفتيان، إنها إجراءات بسيطة لتعزيز المساواة في الحقوق".
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رجل الدبابة.. 30 عاما على مذبحة ميدان السلام السماوي

على الرغم من مرور ثلاثين عامًا، لا يزال قمع الصين العنيف لاحتجاجات ميدان "تيان آن من" عام 1989 أحد أكثر المواضيع المحرمة في الصين، وأحد المواضيع التي يرغب الحزب الشيوعي الصيني في محوها من صفحات التاريخ. إلا أن الحكومة الصينية، لا تزال تعتقد أن تصرفها مع المحتجين آنذاك كان هو التصرف الصحيح، كما يتضح في تصريحات وزير الدفاع الصيني "وي فنج هي" نهاية هذا الأسبوع، عندما دافع عن تصرفات حكومته في تطهير الميدان باعتباره ضروريًا، ساهم في تمتع الصين بما يقرب من ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي المستمر منذ ذلك الحين.
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تفجيرات-سريلانكا (1)

سريلانكا: إيقاف العمل بحالة الطوارئ خلال شهر

أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، اليوم الإثنين، أنه سيوقف العمل بحالة الطوارئ الصارمة خلال شهر، لأن الوضع الأمني عاد إلى طبيعته بنسبة 99% بعد اعتداءات عيد الفصح، قائلا: "إن قوات الأمن نجحت في استهداف جميع المسؤولين عن اعتداءات 21 أبريل، وتم إعلان حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع الأمني المباشر، إلا أنه لم يعد من الضروري تمديدها فترة أطول"، مشيرا إلى أنه يقوم بإعادة هيكلة قوات الأمن ليضمن عدم تكرار الهجمات الإرهابية التي هزت السلام الذي تشهده البلاد منذ عقد.
سريلانكا تفجير عبوة ناسفة قرب صالة سينما بالعاصمة كولومبو (3)

مقتل مسلم وتدمير مساجد.. الفتنة الطائفية تضرب سريلانكا

أعلن رؤوف حكيم الوزير بالحكومة السريلانكية وزعيم المؤتمر الإسلامي، أن رجل مسلم لقي حتفه، وتم تدمير العشرات من المحال التجارية، والمساجد في أعمال عنف طائفي، ردا على تفجيرات عيد الفصح التي أودت بحياة أكثر من 250 شخصا، وبحسب قناة العربية الحدث، أوضح الوزير أن "الرجل ضرب حتى الموت، عندما هاجمت مجموعة المتاجر والبيوت المملوكة لمسلمين شمال غربي سريلانكا". جاء ذلك بعدما أعلنت أمس الإثنين، فرض حظر التجوال ليلا في جميع أنحاء البلاد، وحظر "فيسبوك"، و"واتساب" ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي، بعد عمليات عنف مناهضة للمسلمين في عدة مدن.
تفجيرات-سريلانكا (2)

بعد التفجيرات.. مهاجمة مساجد في سريلانكا بالحجارة

لم يكد يمر شهر على حوادث التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا راح ضحيتها مئات القتلى والجرحي، حتى ألقى عشرات الأشخاص، الحجارة على مساجد ومتاجر مملوكة لمسلمين، وضربوا رجلا في بلدة "تشيلو" على الساحل الغربي لسريلانكا، اليوم الأحد، في إطار خلاف بدأ على فيسبوك. وقال روان جوناسيكيرا المتحدث باسم الشرطة: "فرضت الشرطة حظر تجول في منطقة تشيلو يسري على الفور ويستمر حتى السادسة من صباح الغد لاحتواء الوضع المتوتر"، لكن عادت الشرطة بعد ذلك وأعلنت أن حظر التجول سيرفع في الرابعة صباحا.
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أجراس الكنائس تدق مجددا في سريلانكا بعودة قداس الأحد

أقامت الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا، أول قداس أحد منذ هجمات عيد الفصح الدامية التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو ومحيطها، وأودت بحياة أكثر من 250 شخصا، وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأحد، أن عناصر من قوات الجيش والشرطة مزودة ببنادق هجومية تجوب الشوارع المؤدية إلى الكنائس، وتقوم بحراسة المجمعات، مضيفة أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية للمشاركين في القداس، حيث يتوجب عليهم إظهار بطاقات الهوية الشخصية قبل الدخول إلى الكنائس؛ إضافة إلى تفتيشهم ذاتيا.
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