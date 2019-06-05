هواوي تدخل سوق السيارات الذكية رغم الضغوط الأمريكية

على الرغم من الضغوط التي تواجهها شركة هواوي الصينية بعد الحظر الذي فرضته أمريكا عليها فإنها ما زالت تحاول الخروج من ذلك المأزق بسلام وبدون خسائر
ظلت هواوي؛ عملاق التكنولوجيا الصينية، التي حظيت باهتمام كبير وسط الخلاف المستمر بين الصين والولايات المتحدة والحرب التجارية الدائرة بينهما مؤخرًا، في دائرة الضوء مرة أخرى بعد أن أفيد عن إطلاقها وحدة أعمال لحلول السيارات الذكية، في مسعى لتحقيق أهدافها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصميم الذكي في سوق السيارات مستقبلًا.
تمت الموافقة على الوحدة من قبل مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي لشركة رن تشنغ فاي، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الصينية، نقلاً عن وثيقة داخلية صدرت عنه.
ستقدم الوحدة الجديدة حلول تنقل ذكية شاملة، بما في ذلك معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحلولا للسيارات الذكية، لإنتاج قطع غيار وبرامج إلكترونية للسيارات، بما في ذلك الخدمات السحابية، حسب جريدة جلوبال تايمز الصينية.
لم تستجب هواوي لطلب التعليق من صحيفة جلوبال تايمز.
تأتي هذه الخطوة، في الوقت الذي
ستقدم الوحدة الجديدة حلول تنقل ذكية شاملة، بما في ذلك معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحلولا للسيارات الذكية، لإنتاج قطع غيار وبرامج إلكترونية للسيارات، بما في ذلك الخدمات السحابية، حسب جريدة جلوبال تايمز الصينية.
لم تستجب هواوي لطلب التعليق من صحيفة جلوبال تايمز.
تأتي هذه الخطوة، في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة الأمريكية فرض حظر عالمي على الشركة، حيث قطع عمالقة التكنولوجيا الأمريكيون مثل جوجل، كوالكوم وإنتل جميع علاقتهم مع هواوي، خضوعًا لقرار الحظر الأمريكي. ليست مفاجأة لكثير من المطلعين على الصناعة، الذين قالوا إن الشركة أبدت طموحها منذ فترة طويلة لدخول القطاع، على الرغم من أن هواوي أعلنت مرارًا وتكرارًا أنها لن تصنع السيارات بنفسها.
كما توقعوا أن تصبح الوحدة من الأعمال الأساسية لشركة هواوي.
في المنتدى الدولي لتكنولوجيا السيارات لعام 2019 الذي عقد في أبريل الماضي، ألقى إريك شو، رئيس مجلس إدارة هواوي بالتناوب، خطابًا رئيسيًا، قائلًا إنه في مواجهة التغيرات في صناعة السيارات، تتطلع الشركة إلى تمكين مصنعي السيارات الأصليين من تصنيع سيارات أفضل من خلال تقديم الحلول الذكية، في حين أكد "أن هواوي لن تدخل في عمليات تصنيع السيارات بنفسها".
قال شو: "بالتركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تهدف هواوي إلى تمكين مصنعي السيارات الأصليين من تصنيع سيارات أفضل".
أضاف شو إن المنتجات التي ستقدمها هواوي إلى الشركات المصنعة تشمل مراكز البيانات المتنقلة، والخدمات السحابية للقيادة الذاتية، ووحدة الاتصالات في السيارة 4G/5G.
تتعاون هواوي أيضًا مع مجموعة من شركات صناعة السيارات، بما في ذلك أودي وفولفو وBeijing Electric Vehicles.
صرح فينج شيمينج، محلل السيارات في شركة مينوتور للاستشارات ومقرها شنغهاي، لصحيفة "جلوبال تايمز" أن سوق السيارات الذكي في المستقبل هو محيط مجهول به أرباح ضخمة ودعم حكومي.
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، فإن سوق المكونات الإلكترونية العالمية في عام 2019 سيكون نحو 228.5 مليار دولار. نسبة المكونات الإلكترونية لقطع غيار السيارات في ازدياد مستمر. مع ذلك، فإن السوق تحتكره الشركات العالمية العملاقة، وتمثل الشركات العالمية العشر الأولى في مجال إلكترونيات السيارات 70% من السوق.
السوق المحلية تحتكرها أيضا الشركات العالمية العملاقة مثل بوش وكونتيننتال؛ المنافستين الرئيسيتين لشركة هواوي، لأن شركة الاتصالات العملاقة تهدف إلى أن تصبح المورد الأول للمكونات الإلكترونية في سوق السيارات.
قال فينغ: "تتمتع هواوي بميزة في هذا القطاع من خلال تقنية الجيل الخامس الرائدة عالميا، وهو أمر ضروري لسيناريوهات السيارات الذكية مثل القيادة الذاتية".
أضاف فينغ أنه عندما تنضج قدرات هواوي في مجال البرمجيات، فإن إمكانية صنع هواوي لسياراتها الخاصة ستكون موجودة، تمامًا مثل الطريقة التي بدأت بها هواوي في صنع هواتفها.
قال أحد المطلعين على الصناعة، إن رقاقة هواوي للذكاء الاصطناعي قادرة أيضًا على دعمها لتحقيق طموحاتها في صناعة السيارات.