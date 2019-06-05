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هواوي تدخل سوق السيارات الذكية رغم الضغوط الأمريكية

على الرغم من الضغوط التي تواجهها شركة هواوي الصينية بعد الحظر الذي فرضته أمريكا عليها فإنها ما زالت تحاول الخروج من ذلك المأزق بسلام وبدون خسائر
تحرير:مي فؤاد ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
هواوي
هواوي
ظلت هواوي؛ عملاق التكنولوجيا الصينية، التي حظيت باهتمام كبير وسط الخلاف المستمر بين الصين والولايات المتحدة والحرب التجارية الدائرة بينهما مؤخرًا، في دائرة الضوء مرة أخرى بعد أن أفيد عن إطلاقها وحدة أعمال لحلول السيارات الذكية، في مسعى لتحقيق أهدافها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصميم الذكي في سوق السيارات مستقبلًا. تمت الموافقة على الوحدة من قبل مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي لشركة رن تشنغ فاي، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الصينية، نقلاً عن وثيقة داخلية صدرت عنه.
ستقدم الوحدة الجديدة حلول تنقل ذكية شاملة، بما في ذلك معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحلولا للسيارات الذكية، لإنتاج قطع غيار وبرامج إلكترونية للسيارات، بما في ذلك الخدمات السحابية، حسب جريدة جلوبال تايمز الصينية. لم تستجب هواوي لطلب التعليق من صحيفة جلوبال تايمز. تأتي هذه الخطوة، في الوقت الذي
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كيف سيبدو نظام تشغيل هواوي البديل لأندرويد؟

بعد إعلان الولايات المتحدة الحرب الاقتصادية على الصين وإطلاق قرار بحظر التعامل مع شركة هواوي الصينية، قررت الشركة الصينية الإعلان عن نظام تشغيلي جديد لهواتفها الذكية القادمة والحالية التي ستتوقف عن الحصول على دعم جوجل أولا بأول كالمعتاد. ظهرت بعض الشائعات الجديدة مؤخرًا عن احتمالية أن تعلن الشركة عن هذا النظام تحت اسم Ark OS. اتخذ الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على شركة هواوي الدور الأسوأ في الشهر الماضي، حيث فقد صانع الهواتف الذكية الصيني الوصول إلى أندرويد وويندوز.
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سعره 100 ألف جنيه.. أبل تكشف عن «ماك برو» الجديد

في مؤتمرها السنوي للمطورين، كشفت شركة أبل مساء أمس عن أحدث منتجاتها من الحاسبات المكتبية والشخصية، وقدمت لمستخدميها النسخة الجديدة من جهاز ماك برو "Mac Pro"، حيث أدخلت أبل تعديلات جذرية على تصميم ومواصفات الحاسوب الشخصي "ماك برو"، الذي يضم الآن معالجات "زيون" Xeon حتى 28 نواة، ويدعم ذاكرة وصول عشوائي (رام) تصل إلى 1.5 تيرابايت، بالإضافة إلى دعم أقوى بطاقة رسوميات (جرافيك) في العالم، و8 فتحات للتوسعة من نوع PCIe، كما يدعم تقنية التسريع "أبل أفتربرنر" Apple Afterburner، التي تسمح بتشغيل 3 مقاطع فيديو فائقة الجودة بدقة 8K في نفس الوقت.
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بعد الحظر الأمريكي.. هواوي تتخلى عن كابلاتها البحرية

يبدو أن العقوبات القاسية التي فرضتها الحكومة الأمريكية الشهر الماضي على الشركة الصينية العملاقة هواوي، بدأت تؤتي ثمارها. اضطرت شركة هواوي الصينية إلى محاربة الشكوك والمخاوف بشأن أمان معدات الشبكات الخاصة بها لسنوات عديدة، والتي تُوجت في الآونة الأخيرة بوضعها على قائمة سوداء للولايات المتحدة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الآن تتنحى هواوي رسميًا عن أحد أهم مجالات الأعمال التجارية، من خلال التخلي عن قطاع أعمال الكابلات البحرية، وتقليص حجمها حسب موقع "the verge".
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هواوى (2)

كيف سيبدو نظام تشغيل هواوي البديل لأندرويد؟

بعد إعلان الولايات المتحدة الحرب الاقتصادية على الصين وإطلاق قرار بحظر التعامل مع شركة هواوي الصينية، قررت الشركة الصينية الإعلان عن نظام تشغيلي جديد لهواتفها الذكية القادمة والحالية التي ستتوقف عن الحصول على دعم جوجل أولا بأول كالمعتاد. ظهرت بعض الشائعات الجديدة مؤخرًا عن احتمالية أن تعلن الشركة عن هذا النظام تحت اسم Ark OS. اتخذ الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على شركة هواوي الدور الأسوأ في الشهر الماضي، حيث فقد صانع الهواتف الذكية الصيني الوصول إلى أندرويد وويندوز.
هواوى (1)

بعد الحظر الأمريكي.. هواوي تتخلى عن كابلاتها البحرية

يبدو أن العقوبات القاسية التي فرضتها الحكومة الأمريكية الشهر الماضي على الشركة الصينية العملاقة هواوي، بدأت تؤتي ثمارها. اضطرت شركة هواوي الصينية إلى محاربة الشكوك والمخاوف بشأن أمان معدات الشبكات الخاصة بها لسنوات عديدة، والتي تُوجت في الآونة الأخيرة بوضعها على قائمة سوداء للولايات المتحدة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الآن تتنحى هواوي رسميًا عن أحد أهم مجالات الأعمال التجارية، من خلال التخلي عن قطاع أعمال الكابلات البحرية، وتقليص حجمها حسب موقع "the verge".
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ما العقوبات المنتظرة لمن يتحدى حظر هواوي؟

على مدار الأسبوعين الماضيين، فقد العملاق التكنولوجي الصيني هواوي تقريبًا كل شريك له بفضل الحظر التجاري الأمريكي، بما في ذلك الانقسامات البارزة مع شركات عالمية؛ جوجل وكورنينغ و إيه. آر. إم القابضة التي أغرقت شركة الهواتف الصينية في أزمة غير مسبوقة من قبل. على الرغم من ذلك، يظل بعض شركاء هواوي الرئيسيين هادئين في ظل تلك العاصفة التي تضرب بكل ما يتعلق بهواوي بقريب أو من بعيد، وأبرزهم شركة مايكروسوفت، التي لم تصدر بيانًا رسميًا بشأن الحظر، والتي لم تتخذ رد فعل يُذكر تجاه الأزمة.
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هواوي تتلقى الضربات.. منع علمائها من إجراء الأبحاث

قد يكون لحظر الولايات المتحدة الفعال على هواوي عواقب وخيمة على المجتمع العلمي، قررت جمعية IEEE العلمية الشهيرة منع علماء شركة هواوي من مراجعة الأوراق العلمية، حتى انتهاء الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وإلغاء كل القيود التجارية على الشركة الصينية، كما حذرت IEEE محررى ما يقرب من 200 مجلة علمية من التداعيات القانونية الشديدة، التي ستنشأ في حال السماح لموظفي الشركة الصينية بإجراء الأبحاث التقنية المختلفة. رغم أن هذا القرار الجديد لن يؤثر بشكل قوى على الشركة، مثل قرار جوجل بوقف ترخيص أندرويد للشركة الصينية، لكن سيكون له تداعيات.
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