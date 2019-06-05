هواوي تدخل سوق السيارات الذكية رغم الضغوط الأمريكية

على الرغم من الضغوط التي تواجهها شركة هواوي الصينية بعد الحظر الذي فرضته أمريكا عليها فإنها ما زالت تحاول الخروج من ذلك المأزق بسلام وبدون خسائر

تحرير:مي فؤاد ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

هواوي

ظلت هواوي؛ عملاق التكنولوجيا الصينية، التي حظيت باهتمام كبير وسط الخلاف المستمر بين الصين والولايات المتحدة والحرب التجارية الدائرة بينهما مؤخرًا، في دائرة الضوء مرة أخرى بعد أن أفيد عن إطلاقها وحدة أعمال لحلول السيارات الذكية، في مسعى لتحقيق أهدافها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصميم الذكي في سوق السيارات مستقبلًا. تمت الموافقة على الوحدة من قبل مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي لشركة رن تشنغ فاي، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الصينية، نقلاً عن وثيقة داخلية صدرت عنه.

ستقدم الوحدة الجديدة حلول تنقل ذكية شاملة، بما في ذلك معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحلولا للسيارات الذكية، لإنتاج قطع غيار وبرامج إلكترونية للسيارات، بما في ذلك الخدمات السحابية، حسب جريدة جلوبال تايمز الصينية. لم تستجب هواوي لطلب التعليق من صحيفة جلوبال تايمز. تأتي هذه الخطوة، في الوقت الذي