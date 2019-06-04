جريمة

في ليلة العيد.. ضبط 6 من مروجي المخدرات بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٥ م
جملة أمنية - صورة أرشيفية
جملة أمنية - صورة أرشيفية
داهمت إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، بقيادة اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عددا من البؤر الإجرامية وأوكار بيع المخدرات للقضاء عليها وتحجيم نشاطها في ليلة عيد الفطر المبارك، إذ تمكنت من القبض على 6 من تجار المواد المخدرة، قبل ترويج سمومهم على الشباب خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، وبحوزتهم 3 قطع سلاح ناري وكميات من الحشيش والهيروين، وجائت هذه الحملة تحت إشراف اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ.
وتمكنت الحملة من ضبط "ع. ح"، 28 سنة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، كما ضبط "أ. ك"، 35 سنة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وفرد خرطوش. وفي دسوق، تم ضبط "ع. أ"، 37 سنة، سبق اتهامه في قضيتس مخدرات وبحوزته كمية من الحشيش، وكمية الهيروين، و"أ. م"، 28 سنة، سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، وبحوزته كمية من مخدر
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ادمان-ادوية-مخدرات-ستروكس-فودو

ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم 3.5 كيلو إستروكس وحشيش

جهود متواصلة يقدمها رجال الشرطة لضبط تجار المواد المخدرة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز على توجيه ضربات استباقية لمروجي الكيف، لا سيما المواد التخليقية منها "إستروكس - فودو - شادو" التي تعرف بـ"مخدرات الموت" لما لها من تأثير خطير على فئة الشباب، ويعمل رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى محافظات الجمهورية على ضبط المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بشتى أنواعها وتقديمهم إلى العدالة. تحقيقا لمبدأ الردع العام.
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حريق يلتهم سيارتين ومخزن «قش أرز» بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في مخزن قش أرز على أرض مساحتها نحو فدان ونصف الفدان، حيث دفعت قوات الحماية بخمس سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، فيما أتت النيران على محتويات المخزن وجزء من مزرعة مواشي وسيارتين تصادف وجودهما بجوار الأرض بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
جثة-طفل-مقتول-قتل

بعد تغيبها يومين.. العثور على جثة «سندس» بالإسكندرية

اعتادت سندس صاحبة السنوات الست من عمرها، بطفولتها البريئة على اللعب واللهو بالفانوس الذى أحضرته والدتها لها، ومع استعداد الأسرة لعيد الفطر اختفت سندس، وبالبحث عنها عند الجيران ومع أصدقائها لم يتم العثور عليها، حتى تم إبلاغ الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية حيث تقدمت سيدة تدعى "ن. م. ا." 33 عامًا ربة منزل، مقيمة بمنطقة نجع عرب غرب المحافظة، ببلاغ يفيد باختفاء طفلتها سندس ا. م، 6 سنوات فى ظروف غامضة وعدم عودتها للمنزل منذ يومين وبدأت أجهزة البحث التحرى.
سرقة-شنط

سقوط عصابة لسرقة الهواتف في البساتين

تخصص تشكيل عصابي يضم 3 أفراد في ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف والمغافلة في منطقة البساتين بالقاهرة، وذلك بعد تعدد بلاغات السرقة، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود معلومات لمباحث قسم شرطة الجمالية، أكدتها التحريات أن 3 عناصر إجرامية كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.
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حشيش

ضبط عاطل بحوزته 125 طربة حشيش في الإسكندرية

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، توجيه ضرباتها القوية لتجار المخدرات وبخاصة تجار الحشيش حيث تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط شخص عاطل فى العقد الرابع من العمر أحد تجار المخدرات والحشيش وتم ضبطه متلبسًا بدائرة قسم شرطة ثان العامرية غرب الإسكندرية، وبحوزته 125 طربة تزن نحو 15,625 كيلو جرام من مخدر الحشيش، يعتزم توزيعها على عملائه قبل عيد الفطر المبارك وتوزيعها على زبائنه خلال أيام العيد على مراكز الشباب والأندية والمقاهي وطلاب الجامعات والمدارس.
حشيش

حشيش العيد.. ضبط تاجر وبحوزته 450 طربة بالإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ضربة موجعة لتجار المخدرات وبخاصة تجار الحشيش، حيث تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط أحد أكبر تجار المخدرات والحشيش وتم ضبطه متلبساً بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وبحوزته 450 طربة تزن نحو 45 كيلو من مخدر الحشيش، يعتزم توزيعها على عملائه قبل وقفة عيد الفطر المبارك وتوزيعها على زبائنه خلال أيام العيد مستهدفاً فئة الشباب بمراكز الشباب والأندية والمقاهي وطلاب الجامعات والمدارس، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه متلبساً.
ادمان-ادوية-مخدرات (4)

حملة الـ24 ساعة تصفع تجار المخدرات في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
هيروين

7 كيلو حشيش وهيروين.. ضبط 10 تجار مخدرات بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية من ضبط 10 تجار مخدرات في حملة مكبرة بنطاق مراكز وأقسام الشرطة على مستوى المحافظة بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام ومباحث مكافحة المخدرات، وذلك قبل ترويج سمومهم على المتعاطين وعملائهم، وحُررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارات تفيد ضبط 10 أشخاص، بحوزتهم كمية من الحشيش المخدر تزن نحو كيلو وربع حشيش ونحو 6 كيلو هيروين خام، وأسلحة نارية "خرطوش" وطلقات من ذات العيار، وأسلحة بيضاء ومبالغ مالية، وهواتف محمولة.
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