في ليلة العيد.. ضبط 6 من مروجي المخدرات بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٥ م

جملة أمنية - صورة أرشيفية

داهمت إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، بقيادة اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عددا من البؤر الإجرامية وأوكار بيع المخدرات للقضاء عليها وتحجيم نشاطها في ليلة عيد الفطر المبارك، إذ تمكنت من القبض على 6 من تجار المواد المخدرة، قبل ترويج سمومهم على الشباب خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، وبحوزتهم 3 قطع سلاح ناري وكميات من الحشيش والهيروين، وجائت هذه الحملة تحت إشراف اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ.

وتمكنت الحملة من ضبط "ع. ح"، 28 سنة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، كما ضبط "أ. ك"، 35 سنة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وفرد خرطوش. وفي دسوق، تم ضبط "ع. أ"، 37 سنة، سبق اتهامه في قضيتس مخدرات وبحوزته كمية من الحشيش، وكمية الهيروين، و"أ. م"، 28 سنة، سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، وبحوزته كمية من مخدر