السودان: استقالة والي الخرطوم من منصبه

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

السودان

تقدم والي الخرطوم الفريق مرتضى وراق، اليوم الثلاثاء، بالاستقالة من منصبه، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، صباح اليوم، ارتفاع عدد الشهداء عملية فض اعتصام مقر قيادة الجيش بوسط الخرطوم، فجر أمس الإثنين، إلى 35 شهيدا، بعد استقبال 5 شهداء مصابين بالرصاص، واتهمت اللجنة، المجلس العسكري وقوات الجيش في العاصمة، بإطلاق النار على المعتصمين، في أثناء عملية فض الاعتصام بالقوة والاحتجاجات التي أعقبتها، ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين -الجهة المحركة للاحتجاجات بالسودان-، إلى الاحتشاد اليوم في ميادين كل الأحياء والبلدات بجميع مدن السودان، والتظاهر السلمي، وتسيير المواكب في كل مكان.اقرأ أيضا| كيف أشعلت «كولومبيا» الأوضاع في السودان؟وطالب التجمع جموع المتظاهرين، بمواصلة إغلاق كل الطرق الرئيسية والكباري