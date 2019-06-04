بعد الانتقادات.. كم تكلفت زيارة ترامب لبريطانيا؟

في الوقت الذي تواجه فيه زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسمية لبريطانيا اعتراضات من البريطانيين، وجه الأمريكيون انتقادات للزيارة بسبب تكلفتها

تحرير:أحمد سليمان ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين، إلى مطار ستانستيد في العاصمة البريطانية لندن، حيث يقوم بزيارته الرسمية الأولى للبلاد منذ توليه منصبه في يناير 2017، الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، واجهت اعتراضات كبيرة من البريطانيين الذين يعترضون على سياسات ترامب. إلا أن الزيارة اكتسبت أعداء آخرين في الداخل الأمريكي، بعد اعتراض بعض المواطنين من التكلفة المرتفعة للزيارة، حيث أنفقت حكومة الولايات المتحدة ملايين الدولارات على الأجنحة الفندقية الفاخرة والسيارات الخاصة ومولدات الكهرباء الاحتياطية خلال الزيارة.

وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أن العقود التي أبرمتها وزارة الخارجية توضح أن دافعي الضرائب الأمريكيين قد أنفقوا 1.233 مليون دولار على إقامة كبار الشخصيات في فندق "إنتركونتيننتال" في حي "مايفير" الغني بلندن، وهو فندق مرتبط بأفراد من العائلة المالكة القطرية. كما تم إنفاق مبلغ إضافي قدره 339 ألف

وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أن العقود التي أبرمتها وزارة الخارجية توضح أن دافعي الضرائب الأمريكيين قد أنفقوا 1.233 مليون دولار على إقامة كبار الشخصيات في فندق "إنتركونتيننتال" في حي "مايفير" الغني بلندن، وهو فندق مرتبط بأفراد من العائلة المالكة القطرية.

كما تم إنفاق مبلغ إضافي قدره 339 ألف دولار على "غرف الفنادق للمرافقين" في فندق هيلتون في "بارك لين"، أحد أكثر الفنادق الفاخرة في لندن ، وكذلك على "تأجير سيارات".

وإلى جانب زوجته الثالثة، ميلانيا، أحضر ترامب جميع أبنائه البالغين الأربعة في الرحلة، وهم دونالد جونيور وإريك وإيفانكا وتيفاني. إلى جانب مساعديهم الإداريين، وحراسهم الشخصيين، وهو ما زاد من حجم الوفد المرافق له إلى حد كبير.

وكشفت صحيفة "سكوتسمان" الأسكتلندية عن سلسلة من العقود الفندقية، وقعتها وزارة الخارجية الأمريكية من خلال السفارة الأمريكية في لندن، بما في ذلك عقود بقيمة 122 ألف دولار، وأخرى بقيمة 32 ألف دولار لحجز غرف فندقية إضافية في فندق "إنتركونتيننتال".

في الوقت نفسه تم إنفاق مئات الآلاف من الدولارات في فندق "حياة ريجنسي - تشرشل"، الواقع في ميدان "بورتمان"، يتضمن ذلك 18.7 ألف دولار على "غرف فندقية لدعم زيارات كبار الشخصيات"، بالإضافة إلى 47.3 ألف دولار لمولدات الكهرباء الاحتياطية.

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في فندق "جروسفينور هاوس"، وهو فندق آخر من فئة الخمس نجوم، أنفقت وزارة الخارجية ما لا يقل عن 266.8 ألف دولار على "غرف فندقية لزيارة الشخصيات المهمة"، وتثبيت خطوط خاصة للهاتف والإنترنت في أجنحة الفندق.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن وزارة الخارجية وقعت عقدا بقيمة 96 ألف دولار مع فندق "هارد روك"، من فئة الأربع نجوم من أجل حجز "غرف فندقية لدعم زيارات كبار الشخصيات".

إلى جانب هذه العقود، فإن السفارة الأمريكية لديها أيضًا عقد طويل الأمد لتأجير سيارات ليموزين فاخرة مع شركة "تريستار" المملوكة لشركة "أديسون لي" التي تتخذ من لندن مقراً لها.

وتنقل "الجارديان" عن تقرير صحيفة "سكوتسمان" قوله إن فندق "إنتركونتيننتال" مملوك لمجموعة فنادق مقرها في لوكسمبورج تدعى "ريجيس"، ومن بين مديريها الشيخة لؤلؤة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، ابنة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حاكم قطر السابق.

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جدول الزيارة

وتشهد زيارة ترامب إلى بريطانيا جدول أعمال مزدحما للغاية، يبدأ منذ وصوله يوم أمس الإثنين، بمراسم الترحيب الرسمية للملكة، وأمير ويلز ودوقة كورنوول في قصر باكنجهام

ذهب بعدها الرئيس والسيدة الأولى إلى دير وستمنستر، حيث وضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول، ثم انتقلا إلى قصر "كلارنس هاوس" لتناول الشاي مع أمير ويلز ودوقة كورنوول، وفي نهاية اليوم تستضيف الملكة مأدبة رسمية في قصر باكنجهام.

اليوم الثلاثاء، بدأ ترامب يومه بتناول فطور عمل مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بحضور دوق يورك وكبار رجال الأعمال في بريطانيا وأمريكا في قصر سانت جيمس.

ليعقد بعدها محادثات ثنائية مع رئيسة الوزراء في "10 داوننج ستريت" مقر رئاسة الوزراء.

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وفي المساء من المقرر أن يستضيف الرئيس مأدبة في منزل السفير الأمريكي وينفيلد هاوس، بحضور أمير ويلز ودوقة كورنوول.

وفي اليوم الأخير للزيارة، يوم الأربعاء، ينضم ترامب إلى قادة العالم في بورتسموث للاحتفال بالذكرى السنوية لعملية إنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.