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هل يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها؟ الإفتاء تجيب

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م
شوقي علام مفتي الجمهورية
شوقي علام مفتي الجمهورية
أصدرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، فتوى توضح فيها حكم تأخير زكاة الفطر عن وقتها، موضحة أن الأمر لا يجوز حتى لو كانت الحجة توزيعها حبوبا بشكل شهري دوري، لأن في ذلك مخالفة لمقصود الشرع الشريف بإغناء الفقير يوم العيد عن ذل السؤال وإراقة ماء الوجه وانتظار الصدقة، والتأخير يجوز في زكاة المال لا زكاة الفطر، التي يجوز إخراجها قبل العيد كما سبق، والأفضل إخراجها مالا، لأنه الأنفع للفقير والأسد لحاجته وحاجة عياله، وهذا هو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشرع.
ولفتت دار الإفتاء إلى اختلاف الفقهاء في موعد إخراج زكاة الفطر، والتي أجمعت على أنها يجب أن تكون الزكاة قبل صلاة العيد، فالحنفية ترى وجوب إخراجها بدخول فجر يوم العيد، ويرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين، لقول ابن عمر رضي الله
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أمطار خفيفة بالإسكندرية.. والميناء: لم نتأثر

تعرضت محافظة الإسكندرية، وأجزاء متفرقة من الساحل الشمالي، لهطول أمطار خفيفة، اليوم الثلاثاء، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة أقل من المعدلات المعتادة فى هذا التوقيت من كل عام، فيما لم تؤثر الأمطار على استعدادات السكندريين لاستقبال عيد الفطر المبارك الذى حددته دار الافتاء المصرية غداً الأربعاء، فيما أكدت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار حركة البوغازين بشكل طبيعى وعدم التأثر بهطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، وأكدت على أن حركة دخول السفن وخروجها مستمرة بشكل طبيعى.
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جمارك الإسكندرية تفرج عن سيارات بـ3 مليارات جنيه

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر مايو عن 7204 سيارة ركوب "ملاكي" مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت مليار و892 مليونا و808 ألفا و41 جنيها، فيما بلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 120 مليونا و907 ألف و41 جنيها، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 332 مليونا و308 ألف و60 جنيها وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 75 مليونا و245 ألفا و587 جنيها وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 528 مليون و460 ألف و688 جنيها.
البلياتشو-فى-السيرك-القومى

«السيرك القومي» ينطلق ثاني أيام عيد الفطر في 4 أماكن

يفتح السيرك القومي، أبوابه أمام الجماهير بداية من ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بعد غد الخميس، معلنا انطلاق الموسم الصيفي في 4 مواقع للمرة الأولى في تاريخه، من خلال برنامج متميز يحتوي على مجموعة فقرات الجديدة ذات طابع تفاعلي، وحددت إدارة السيرك، في بيان اليوم الثلاثاء، الأماكن التي تستضيف الموسم الصيفي، وهي: العجوزة وجمصة و15 مايو والإسكندرية، وفي سياق آخر يشهد البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ثاني أيام العيد إعادة إنتاج العرض الغنائي الاستعراضي "أليس في بلاد العجائب" على مسرح البالون بالعجوزة، من إخراج محسن رزق وبطولة مروة عبد المنعم.
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الحر يتراجع والأتربة تظهر.. طقس أول أيام عيد الفطر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتنشط الرياح الشمالية الشرقية على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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ميلانيا-ترامب

ميلانيا ترامب تهنئ المسلمين بعيد الفطر

هنأ البيت الأبيض، الإثنين، المسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة حلول عيد الفطر. ونقلت قناة «الحرة»، بيانا صادرا عن البيت الأبيض، جاء فيه أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب والسكرتير الصحفي يبعثان أطيب التمنيات إلى المسلمين بمناسبة عيد الفطر. وأشار البيان إلى أن المسلمين يحتفلون في ختام شهر رمضان المبارك بعيد الفطر من خلال الصلاة والتأمل، ويعد هذا اليوم للمسلمين في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم فرصة تجديد التزامهم بمساعدة الأقل حظا وتعزيز إيمانهم بالله والمشاركة».
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حكم تأخير إخراج زكاة الفطر.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية: أنَّ وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُضيَّقٌ، فمن أَدَّاها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقِّه قضاءً. بينما ذهب جمهور الحنفية إلى أنَّ وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُوَسَّعٌ؛ لأن الأمر بأدائها غيرُ مقيدٍ بوقتٍ، ففي أي وقتٍ أخرجها كان فعله أداءً لا قضاءً، لكن يُستحب إخراجُها قبل الذهاب إلى المُصَلَّى.
لسان-قلعة-قايتباي

الأعلى للآثار يمد ساعات العمل بقلعة قايتباي في العيد

اعتمد مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار المواعيد الجديدة للأماكن الأثرية ومن بينها قلعة قايتباي الكائنة بحي الجمرك وسط الإسكندرية، حيث تقرر مد فترة ساعات العمل بقلعة قايتباى حتى الساعة السادسة مساء بدلا من الثانية ظهراً اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 5 يونيو المقبل على أن يستمر العمل بالمواعيد الجديدة خلال موسم الصيف ويستمر حتى 30 سبتمبر المقبل من العام الجاري بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الزائرين الوافدين على القلعة للاستمتاع.
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قبل العيد.. التضامن تعلن موعد صرف معاشات يونيو

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تقرر صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتبارا من السبت القادم الموافق 1 يونيو من جميع ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، وبنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد على أن يتم الصرف من البنوك اعتباراً من الأحد 2 مايو، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقوم الوزارة بصرف ما يزيد عن 13 مليار جنيه شهريًا معاشات لنحو 8 ملايين قائم بالصرف.
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